رئيس FIFA جياني إنفانتينو يفتتح "إرث الأبطال"، معرض متحف FIFA بمدينة نيويورك

بالشراكة مع Hyundai Motor Company ومن خلال قطع تذكارية ومعروضات خاصة، يعود معرض "إرث الأبطال" بالأذهان إلى ذكريات النسخ الـ22 السابقة من بطولة كأس العالم FIFA™

المعرض المقام في مركز روكفلر مفتوح مجاناً أمام الجمهور خلال الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز

يضم "إرث الأبطال" أيضاً كأس جول ريميه الشهيرة وكأس العالم FIFA™ الحالية خلال أيام مُعيَّنة

افتتح رئيس FIFA جياني إنفانتينو معرض "إرث الأبطال" في قلب مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، واصفاً إياه بأنه "معرض يروي لنا تاريخ اللعبة، ويذكّرنا بالمشاعر التي عشناها في حياتنا".

ومعرض "إرث الأبطال" هو من إنتاج متحف FIFA وبرعاية شركة Hyundai Motor Company، حيث يأخذ الزوار في رحلة مؤثرة وتفاعلية وتعليمية صُممت لتعزيز تجربة كأس العالم FIFA 2026™ لدى المشجعين وعشاق كرة القدم. ويقع هذا المعرض الملهم في مركز روكفلر، حيث يفتح أبوابه مجاناً أمام الجمهور، لينضم إلى معارض متحف FIFA في كل من ميامي بالولايات المتحدة، وفانكوفر وتورونتو بكندا، والمقرر إقامتها خلال البطولة النهائية.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA: "(كانت Hyundai) شريكاً لنا منذ سنوات وسنوات، وهي شريك رائع يساعدنا على تحويل هذا المعرض المذهل إلى واقع حي".

انضم إلى رئيس FIFA في حفل الافتتاح يوم الاثنين 8 يونيو العديد من أساطير FIFA - العظماء الإيطاليون روبرتو باجيو وكريستيان فييري وماركو ماتيراتزي، وبطل كأس العالم الفرنسي يوري دجوركاييف وكبير مستشاري كرة القدم في FIFA، والرئيس السابق لجمهورية ليبيريا ولاعب العام في FIFA عام 1995 جورج ويا، وهو أيضًا القائد الفخري للجنة صوت اللاعبين - إلى جانب سونغوون جي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة هيونداي والرئيس العالمي للتسويق.

وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه: "هؤلاء جميعاً أساطير استثنائيون يجعلون قلوبنا تخفق. وهنا تكمن روعة معرض كهذا، لأنه ينتابنا شعورٌ خاص عندما نقدّم هؤلاء الأساطير، ونرى ونتمعن في تلك القمصان وفي مختلف العناصر الأخرى في هذا المعرض. وهذا هو جوهر سحر كرة القدم، وسحر اللعبة".

سيفتح معرض "إرث الأبطال" أبوابه أمام الجمهور يوم 11 يونيو/حزيران، وهو يوم المباراة الافتتاحية لكأس العالم FIFA 2026™ بين المكسيك وجنوب أفريقيا في مكسيكو سيتي، على أن يُختتم في 19 يوليو/تموز. وفي ذلك اليوم التاريخي، وعلى الضفة الأخرى من نهر هدسون، سيُتوَّج بطل العالم المقبل على ملعب نيويورك نيوجيرسي.

ومن هنا تكتسب إقامة "إرث الأبطال" في هذا الموقع دلالتها الخاصة، إذ يركز المعرض على النسخ الـ22 السابقة من كأس العالم FIFA، وعلى أبطالها وإرثها. فمن خلال قِطع ومعروضات مختارة بعناية، يروي هذا المعرض القصة الآسرة لكل نسخة من كأس العالم FIFA، وكيف تطورت أحداثها، وأثّرت في اللعبة عالمياً، وألهبت حماس المشجعين في مشارق الأرض ومغاربها. وإلى جانب التذكارات الخاصة بكل بطولة، سيتمكن الزوار على مدى أيام مُعيَّنة من مشاهدة كأس جول ريميه، وهي الكأس الخاصة ببطولة كأس العالم FIFA بين عامي 1930 و1970، والكأس الحالية لبطولة كأس العالم FIFA.

ويضم "إرث الأبطال" أيضاً فيلم "النهائي"، وهو عمل سينمائي يجسّد ما تتسم أبرز منصة كروية من حدة وتوتر، و"جدار الأبطال"، الذي يُكرّم جميع اللاعبين الأسطوريين الـ450 الذين فازوا بالكأس الأغلى في هذه الرياضة. كما ستُعرض قمصان المنتخبات الـ48 المشارِكة في كأس العالم FIFA 2026™، إلى جانب معرض يسلط الضوء على جهود Hyundai في مجال الابتكار وأبحاثها في عالَم الروبوتات وكرة القدم، بينما ستُقام منطقة خارجية للمشجعين أمام مدخل المعرض ابتداءً من 6 يوليو/تموز.

وأضاف رئيس FIFA: "أتحدث بالطبع عن نفسي، لكنني أتحدث أيضاً باسم كل من يحب اللعبة. وأنا واثق بأن هذا المكان، هنا في مركز روكفلر، سيغص بالمشجعين من مختلف أنحاء العالم، من الآن وحتى نهاية كأس العالم FIFA. كل ذلك من أجل الانغماس في عمق المشاعر والأحاسيس والعواطف التي تنبض بها القلوب، وبالتالي في ما نسعى إلى تحقيقه من خلال كأس العالم FIFA، ألا وهو توحيد العالم، أو بالأحرى توحيد العالم حول حدث ممتع".