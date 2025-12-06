رئيس FIFA جياني إنفانتينو في القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™: "نحن هنا لنحتفل"

رحّب السيد إنفانتينو بالعالم، وبرؤساء الدول المستضيفة الثلاثة، في القرعة القياسية

عرف المشاركون في المباريات الفاصلة وتصفيات كأس العالم FIFA™ ما ينتظرهم في مركز جون ف. كينيدي لفنون الأداء

قال السيد إنفانتينو: "كأس العالم FIFA 2026 سيكون الفعالية الأعظم التي شهدها، وسيشهدها الإنسان والبشرية جمعاء"

في أمسية تزخر بالنجوم في العاصمة الأمريكية واشنطن، رحّب رئيس FIFA جياني إنفانتينو بالعالم بمناسبة القرعة النهائية لكأس العالم FIFA 2026™، وأعدّ المسرح لأعظم بطولة بتاريخ كرة القدم بمساعدة مجموعة من المشاهير وثلاثة رؤساء دول. “وقال السيد إنفانتيو في مركز جون ف. كينيدي لفنون الأداء: "هذه القرعة ليست عادية، لأنّنا في أمريكا. ولأنّنا في أمريكا، سيكون عليها أن نقدّم عرضاً". وقد كانت القرعة النهائية عرضاً رائعاً بالفعل، تضمّن وصلات موسيقية من أداء أندريا بوتشيللي ولورين هيل وروبي ويليامز ونيكون شيرزنغر، كما طغى على البيئة جواً من المرح والضحك بفضل كلّ من النجمين هايدي كلوم وكيفن هارت.

وما كان العرض الترفيهي سوى مقبّلات استعداداً للفعالية الأساسية، ألا وهي القرعة التقليدية التي قسّمت المنتخبات المشاركة في 12 مجموعة ورسمت مسار كلّ واحد منها نحو المجد. وبما أنّ هذه البطولة ستكون الأكبر من حيث الشهرة والانتشار حول العالم، فلا بدّ لقرعتها أن تكون زاخرة بالأناقة والمحتوى الراقي، وقد أطلق السيد إنفانتينو الفعالية بتذكير عن العظمة والروعة اللتين سيتمّ بهما كأس العالم FIFA 2026™.

وأضاف السيد إنفانتينو: "هذه ليست مجرّد فعالية رياضية. كأس العالم FIFA 2026™ سيكون الفعالية الأعظم التي شهدها، وسيشهدها الإنسان والبشرية جمعاء".

وتابع قائلاً: "لدينا ثلاثة بلدان جميلة وهي المكسيك وكندا والولايات المتحدة الأمريكية، ولدينا 16 مدينة مستضيفة مذهلة. وسيكون لدينا 48 منتخباً ممتازاً من 48 دولة من حول العالم ستتنافس ضمن 104 مباريات لتصبح بطلة لا مثيل لها للعالم". "يا له من صيف مذهل من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تمّوز. سيكون فريداً من نوعه. وسيكون مذهلاً".

كما انضمّ النجوم الرياضيون من أمريكا الشمالية توم برايدي وواين غريتسكي وآرون جادج وشاكيل أونيل إلى منظّمي القرعة ريو فرديناند وسامنتا جونسون لسحب المجموعات. وقد كان أداءهم الرائع في هذه العملية المعقّدة دلالة على رصانة شخصيتهم نظراً إلى أنّ مكانتهم كانت عرضة للخطر قبل دقائق من انطلاق الفعالية.

وأكمل الرئيس ممازحاً قبل البداية الرسمية للقرعة: "لقد قرأتم الكثير من الأمور عن القرعة، ومن سيقوم بسحب المنتخبات ومن سيعاونه، وما إلى ذلك. لقد تغيّر كلّ شيء. لقد عقدنا اجتماعاً وقرّرنا تغيير كلّ شيء".

ثمّ استقبل الرئيس الأمريكية دونالد ترامب، والرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم ورئيس الوزراء الكندي مارك كارني ودعاهم لاعتلاء المسرح تحت الأضواء في قاعة الاحتفالات في مركز كينيدي. وقد وحّد رؤساء الدول الثلاث المستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ جهودهم لإعداد الفعالية الرياضية الأكثر تأثيراً في التاريخ، وأجروا تمريناً أخيراً قبل الفعالية الأساسية، حيث سحب كلّ واحد منهم اسم بلده من الوعاء قبل أخذ صورة سيلفي مع السيد إنفانتينو.

وكان كلّ ذلك من وحي المناسبة.

وقال السيد إنفانتينو: "اليوم بالطبع، نحن هنا لنحتفل، ولنشعر بالسعادة. علينا دائماً أن نتذكّر أن نستمتع بوقتنا". وتعقيباً على ذلك، قاد الأمريكيين والكنديين والمكسيكيين في القاعة في مجموعة من الصيحات الوطنية الصاخبة استعداداً للفعالية التي ستبقى محفورة في الذاكرة ولمهرجان كرة القدم في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026.