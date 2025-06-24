الرئيس إنفانتينو: مشوار المنتخب السورينامي في تصفيات كأس العالم "سيُلهم الجيل القادم من لاعبي كرة القدم"

رئيس FIFA ورئيس اتحاد سورينام لكرة القدم داياسانكار ماثويرا يلتقيان بمدينة ميامي الأمريكية

الرئيس إنفانتينو يُعرب عن بالغ سروره بالتقدم المُحرز في كرة القدم بدولة سورينام، مؤكداً تطلعه لرؤية منتخبها الوطني ضمن المتأهلين لكأس العالم 2026 FIFA™

كان لبرنامج FIFA Forward دوراً حاسماً في إطلاق أول دوري احترافي لكرة القدم في سورينام عام 2024

تمنى رئيس FIFA جياني إنفانتينو لسورينام حظاً موفقاً في سعيها لبلوغ بطولة كأس العالم FIFA™ للمرة الأولى في تاريخ البلاد ومشاركة منتخبها الوطني في نسخة عام 2026، مؤكداً في الوقت ذاته التزام FIFA بالعمل مع سلطات كرة القدم في البلاد، وذلك في أعقاب اجتماعه مع داياسانكار ماثويرا الرئيس الجديد لاتحاد سورينام لكرة القدم، والذي جرى خلال أعمال الندوة الثانية للقمة التنفيذية لكرة القدم 2025 FIFA المنعقدة بمدينة ميامي الأمريكية.

يُذكر أن المنتخب الوطني السورينامي للرجال يتأهب حالياً لخوض غمار الجولة الثالثة والأخيرة من تصفيات اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، والمقرر في سبتمبر/أيلول 2025. وأشاد إنفانتينو بالتقدم الذي أحرزته هذه الدولة على صعيد كرة القدم في السنوات الأخيرة، إذ يعتقد رئيس FIFA أن ما يُظهره المنتخب السورينامي الحالي من سعي حثيث وعزيمة قوية للوصول إلى نهائيات 2026 لا يمكن إلا أن يؤدي إلى تعزيز جهود تطوير اللعبة في البلاد.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "لقد كان من دواعي سروري التحدث عن كرة القدم مع رئيس اتحاد سورينام لكرة القدم، داياسانكار ماثويرا، حيث اطَّلعتُ على مخططه الرامي لاستغلال خبرته وطاقته في سبيل الحفاظ على المسار التصاعدي لكرة القدم السورينامية."

وتابع: "لقد قطع اتحاد سورينام لكرة القدم أشواطاً كبيرة بالفعل، وبدعم من برنامج FIFA Forward 3.0 وبرنامج FIFA لتطوير المواهب، فإن مستوى التقدم المحرز على صعيد النهوض بالبنية التحتية واكتشاف المواهب سيسير بوتيرة متسارعة دون أدنى شك. كما تطرقنا إلى موضوع الملاعب ومبادرة FIFA Arena المعنية بإنشاء ملاعب مصغرة، حيث تحدثنا عن دورها الهام في المساعدة على توفير مزيد من فرص اللعب للأطفال."

وأضاف: "تحدثنا أيضاً عن احتمالية تأهل المنتخب السورينامي إلى كأس العالم 2026 FIFA، حيث تمنينا له حظاً موفقاً في هذا المشوار الذي من شأنه أن يُلهم الجيل القادم من لاعبي كرة القدم."

بفضل تعاونها مع FIFA، خصَّصت سورينام استثمارات ضخمة للنهوض بكرة القدم للبراعم: فبدعم من مخطط FIFA لتطوير المواهب، قطع الاتحاد السورينامي في هذا الصدد عدة خطوات باعثة على التفائل والطموح، ومن أبرزها إنشاء أربع أكاديميات جهوية لتطوير المواهب خلال عام 2023، حيث شملت كلاً من العاصمة باراماريبو ومختلف المراكز الجهوية في شرق البلاد وجنوبها وغربها، بينما شهد عام 2024 توسيع نطاق العمل في مجال اكتشاف المواهب عبر مختلف الأكاديميات الجهوية، مع التركيز بالأساس على فئات تحت 13 وتحت 15 وتحت 17 سنة.

وقد انتُخب داياسانكار ماثويرا على رأس اتحاد سورينام لكرة القدم في مايو/أيار 2025 بينما كان المنتخب الوطني في منعطف رئيسي ضمن مساعيه الحثيثة للتأهل إلى كأس العالم 2026 FIFA™. وبعد اجتماعه مع الرئيس إنفانتينو، أشار ماثويرا إلى بعض التحديات التي تواجه كرة القدم السورينامية، بدءاً من البنية التحتية ووصولاً إلى التحدي الصعب المتمثل في تحقيق حلم التأهل إلى نسخة العام المقبل من الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق.

وقال رئيس اتحاد سورينام لكرة القدم في هذا الصدد: "لقد تحدثنا عن الفرص المتاحة لتوسيع الطاقة الاستيعابية لملعب الدكتور فرانكلين إيسيد، حيث نرغب في رفعها إلى ألفي مقعد إضافي لاستيعاب المتفرجين، إلا أن التحدي الأكبر يتمثل في إعادة بناء سعة ملعب أندريه كامبرفين، الذي يعود تاريخه إلى 60 عاماً، حيث نريد إزالة الجزء الآخر من منطقة المتفرجين الشمالية، وهي المنطقة التي نريد أن ننشئ فيها مرافق جديدة، وكل ذلك في إطار يتماشى مع متطلبات FIFA ذات الصلة، حتى يكون هذا الملعب حاصلاً على شهادة المصادقة من FIFA."