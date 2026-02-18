رئيس FIFA يزور لبنان ويناقش تطوّرات كرة القدم مع الرئيس عون ورئيس مجلس الوزراء سلام

أثناء زيارته إلى لبنان، التقى رئيس FIFA الرئيس جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام

تمحور الحديث مع الحكومة والاتحاد اللبناني لكرة القدم حول الخطوات التالية في تطوّر اللعبة في البلاد

تسلّم السيد إنفانتينو جواز السفر اللبناني

توجّه الرئيس FIFA جياني إنفانتينو بزيارة إلى لبنان، حيث التقى رئيس الجمهورية اللبناني جوزاف عون ورئيس مجلس الوزراء نوّاف سلام، وناقش معهما الخطوات التالية لتطوير كرة القدم في البلاد، بالإضافة إلى مواضيع متعددة مثل ملعب كرة القدم الجديد والدور الذي تلعبه كرة القدم في بناء المجتمع.

وأثناء زيارته، استلم السيد إنفانتينو جواز السفر اللبناني بحضور وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، ورئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم هاشم حيدر، والأمين العام للاتحاد اللبناني لكرة القدم جهاد الشحف.

وفي هذه المناسبة، ألقى رئيس FIFA كلمة، بحضور وزيرة الشباب والرياضة اللبنانية الدكتورة نورا بيرقداريان، قال فيها "في هذا اليوم الجميل، عندما استلمتُ جواز السفر اللبناني بعدما منحني الرئيس عون الجنسية اللبنانية في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، تحدّثتُ معه عن الملعب الجديد لكرة القدم في لبنان وعن قدرة كرة القدم الفريدة من نوعها لربط العالم وتوحيده."

وتابع قائلاً "لا تنفكّ لعبتنا على إثبات قدرتها على جمع الشعوب للاحتفال، وتعود بالفائدة الكبرى على الجميع من خلال التعليم والترويج للتلاحم الاجتماعي. أشعر في لبنان أنني في بلدي، ويداً بيد مع الرئيس اللبناني، والاتحاد اللبناني لكرة القدم، والحكومة، ووزارة الرياضة، سنسهر على توفير فرص جمّة لهذا الشعب الذي يعشق كرة القدم، لكي يختبر متعة الساحرة المستديرة ويمارس هذه اللعبة ويتألق فيها."

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أصبح لبنان واحداً من أصل أوّل بلدين يطلقان برنامج Football for Schools من FIFA. كذلك قدّم برنامج FIFA Forward الدعم لتطوير كرة القدم في البلاد، وقد استخدم الاتحاد اللبناني لكرة القدم هذا الدعم لترميم عدد من الملاعب وإطلاق بطولات لكرة القدم للبراعم والشباب والسيدات.

وقد انعكست هذه التطورات على أرض الملعب. فقد تأهل منتخب الرجال إلى آخر نسختين من كأس آسيا (2019 و2023) وهو بحاجة إلى التعادل فقط أمام منتخب اليمن في المباراة التي تجمع المنتخبين في 31 مارس/آذار 2026 من أجل التأهل إلى نسخة 2027.