جياني إنفانتينو: أندية كرة القدم تحتاج مسابقة عالمية

يُشارك 32 نادياً من 20 دولة في كأس العالم للأندية FIFA

تمنح المسابقة فرصة التألق أمام أنظار العالم للاعبين من 81 دولة

سيرى العالم أن “أمراً مميزاً سيحدث”، يقول السيد إنفانتينو

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في مقابلة مع DAZN إن بطولة كأس العالم للأندية FIFA التي تضم 32 فريقاً ستلهم الشباب في جميع أنحاء العالم، وستحفز الاستثمار في كرة القدم على مستوى الأندية وتخلق المزيد من الفرص للاعبين والأندية في جميع أنحاء العالم.

وقال إنفانتينو في إشارة إلى الهدف من إنشاء مسابقة كأس العالم للأندية، وحاجة FIFA لتوفير هذه الفرصة "كنت أشرف على الاتحاد الأوروبي، حيث توجد العديد من الأندية الكبرى التي تتنافس في مسابقات عظيمة وتضم لاعبين من جميع أنحاء العالم، ولكن كمشجع لكرة القدم، رأيت أن الأندية غير الأوروبية الأخرى لا تجد مسرحاً حقيقياً للأداء المميز."

وأضاف "من أجل تطوير كرة القدم للأندية، والتي تشكل 80 في المائة من كرة القدم في جميع أنحاء العالم، نحتاج إلى المنافسة العالمية لإعطاء الفرص لجميع الأندية التي تستثمر كثيراً في خلق وتطوير المواهب."

جياني إنفانتينو: أندية كرة القادم تحتاج مسابقة عالمية 03:37

تنطلق منافسات بطولة FIFA الجديدة للأندية العالمية في ميامي يوم السبت 14 يونيو/حزيران 2025، عندما يلعب إنتر ميامي ضد الأهلي، وتنتهي في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2025 بتتويج أول بطل رسمي لكأس العالم للأندية FIFA.

ورغم أن كرة القدم هي الرياضة الأولى في العالم، إلا أن السيد إنفانتينو يرى أن اللعبة تتركّز في عدد قليل جداً من الأندية وفي عدد قليل جدا من البلدان. وقال "ما نريد تحقيقه هو أن تصبح كرة القدم رياضة عالمية فعلاً. فالجميع يقول إنها الرياضة رقم واحد في العالم، وهي كذلك صدقاً. وأضاف "لكن النخبة تتركز في عدد قليل جدّاً من الأندية وفي عدد قليل جدّاً من الدول، ونحن نريد أن نعطي الأمل والفرص لأندية مثل ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي وأولسان الكوري وأوكلاند سيتي النيوزلندي."

وأضاف "نريد أن نجعل كرة القدم للأندية عالمية مما يلهم العديد من اللاعبين في بلدانهم والعديد من الأطفال الذين يمكنهم أن يأملوا في أن يصبحوا أبطالاً يعرفهم العالم بأسره. إن هذه البطولة تمثل تغييراً إيجابياً في تاريخ كرة القدم وأنا مقتنع أنه بمجرد أن تبدأ الكرة في الدوران، فإن العالم أجمع سوف يدرك أن ما يحدث هنا - هو شيء مميز."

وقال إنفانتينو "تستضيف البطولة 32 نادياً يمثلون 20 دولة مختلفة من جميع الاتحادات القارية الستة، ويشارك فيها لاعبون من 81 دولة. وهذا يعني أن هذه البطولة تتيح الفرصة للاعبين الذين قد لا تسنح لهم الفرصة للمشاركة مع منتخبات بلدانهم في بطولة عالمية هي كأس العالم FIFA™."

وأردف: "لا شك أنكم تعرفون صديقي العزيز جورج وياه، الرئيس السابق لليبيريا، والذي يعرفه مشجعو كرة القدم بالأسطورة واللاعب الأفريقي الوحيد الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية، أليس كذلك؟ ولكنكم تعلمون أيضاً أن هذا اللاعب الكبير لم يشارك أبداً في كأس العالم FIFA. ولكنه كان سيشارك حتماً في كأس العالم للأندية FIFA لو كانت البطولة تنظم في وقت تألقه."

وقال إنفانتينو إن كل مباراة ستبلغ قيمتها 30 مليون دولار من مجموع إيرادات يصل إلى 2 مليار دولار "لا توجد بطولة أخرى للأندية في العالم تحقق 30 مليون دولار أميركي في المباراة الواحدة."