ستة وعشرون فائزاً بكأس العالم FIFA™ ضمن القوائم النهائية للفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تضم قوائم الفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ عدداً أكبر من اللاعبين المتوََجين بكأس العالم FIFA™ مقارنة بالفرق التي شاركت في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم FIFA

سيكون أبطال العالم في النسخ الأربع الأخيرة ممثّلون بلاعبين في الأندية الـ32 المُشاركة، ومن بينهم 13 كانوا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المتربع على عرش العالم في نهائيات قطر ٢٠٢٢

تنطلق يوم السبت 14 يونيو/حزيران النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك بمشاركة لاعبين يمثلون ما لا يقل عن 81 دولة مختلفة

قدّمت الأندية الـ32 المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ القوائم النهائية للاعبين الذين سيمثلونها في البطولة، ومن بينهم بعض الأسماء اللامعة التي تألقت في الحدث الكروي الأبرز على مدى العقدين الماضيين، علماً أن ما لا يقل عن 26 منهم فازوا مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس العالم FIFA™.

وستُقام كأس العالم للأندية FIFA™ بصيغتها الجديدة التي يتنافس فيها 32 من أفضل أندية العالم للظفر باللقب الغالي الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، بماً أن المسابقة ستشهد تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وستجرى مبارياتها الـ63 على 12 ملعباً في 11 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة. ومن المقرّر أن يُشارك في هذه النسخة التاريخية ما لا يقل عن 13 من نجوم المنتخب الأرجنتيني الذي تربَّع على العرش العالمي في نهائيات قطر ٢٠٢٢، بقيادة الأسطورة الحية ليونيل ميسي، والذي من المرجَّح أن يقود فريقه الحالي إنتر ميامي ضد الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. كما ستشهد البطولة حضور تسعة من الفرنسيين المتوجين باللقب الأغلى عام 2018، وفي مقدمتهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وحارس مرمى نادي لوس أنجلوس هوغو لوريس، الذي كان يحمل شارة قائد المنتخب الأزرق ليلة التتويج في سماء موسكو قبل سبع سنوات، فضلاً عن عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز وبريسنل كيمبيمبي، الذين شدوا الرحال إلى الولايات المتحدة بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أواخر الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تعكس قائمة المشاركين في النسخة الأولى من هذه البطولة التي تضمّ 32 فريقاً، أن هذه البطولة ستكون في الواقع النسخة الأكثر تنافسية وشمولاً في كرة القدم العالمية على الإطلاق، حيث تضم أفضل المواهب من كل قارة في مسابقة تُحدِّد البطل الحقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية. وسيسعى 26 لاعباً لأن يكونوا ضمن أول كوكبة من النجوم المتوجين ببطولة كأس العالم بصيغتيها: كأس العالم FIFA وكأس العالم للأندية FIFA. هنا يُكتب فصل جديد من تاريخ اللعبة. كما أن كأس العالم للأندية FIFA ستشهد تمثيل 81 دولة مختلفة، مما يساعد في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، إذ ستكون البطولة بمثابة حلم لكل مشجع، وهي التي ستشهد تنافساً كروياً على مدى شهر كامل." ويضم نادي أتلتيكو مدريد الأسباني أكبر عدد من الفائزين بكأس العالم FIFA، بواقع ستة لاعبين، ويأتي بعده مباشرة العملاق الأرجنتيني ريفر بليت بأربعة. كما ستكون الدول المتوجة باللقب الغالي في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة كأس العالم FIFA™ ممثلة بلاعبين في البطولة، ومن بينهم نجما بايرن ميونيخ توماس مولر ومانويل نوير اللذان كانا ضمن المنتخب الألماني المتوج بالذهب في البرازيل عام 2014، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس من إنتر ميامي الأمريكي وسيرخيو راموس من نادي مونتيري المكسيكي، وكلاهما من نجوم المنتخب الأسباني الذي تربع على العرش العالمي في نهائيات جنوب أفريقيا 2010، شأنهما في ذلك شأن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد.

الجدير بالذكر أن تسع مدن من أصل المدن الـ11 المضيفة ستشهد إقامة مباراة واحدة على الأقل تضم فائزاً بكأس العالم FIFA خلال مرحلة المجموعات، وهو ما من شأنه أن يمنح عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الفرصة لمشاهدة أبرز اللاعبين في الساحة العالمية والاستمتاع بمهاراتهم عن كثب. وستشهد كأس العالم للأندية FIFA مشاركة لاعبين من جميع الاتحادات القارية الستة ومن 81 دولة مختلفة، بما في ذلك 22 دولة لم يسبق لها أن خاضت غمار كأس العالم FIFA، مما يعكس الطابع الدولي لمسابقة FIFA العالمية الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ منافسات الأندية.

وتتيح لوائح البطولة للأندية المشارِكة استدعاء ما بين 26 إلى 35 لاعباً في القائمة الأولية، علماً أن معظم الفِرق عملت على تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي ظلت مفتوحة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، حيث تم تسجيل 58 لاعباً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار أميركي، مما يعكس حجم طموحات الأندية في طريقها إلى خوض غمار مسابقة FIFA العالمية الجديدة للأندية. وبموجب اللوائح المعمول بها، سيُسمَح أيضاً للأندية المشارِكة باستبدال وإضافة لاعبين أثناء مرحلة المنافسة خلال فترة محصورة بين 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2025، وذلك في إطار حدود معيّنة ووفقاً لقيود محددة، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة، وهو ما من شأنه أن يضمن مشاركة أفضل النجوم، مع السماح في الوقت ذاته للأندية بإضافة لاعبين جدد حتى أثناء المنافسة.

يُذكر أن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ستُبث في كافة أرجاء العالم مباشرة ومجاناً على DAZN، منصة الترفيه الرياضي الرائدة في العالم.

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الفائزون بكأس العالم FIFA™ المدرجون ضمن القوائم النهائية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

الاسم المنتخب الوطني السنة النادي ماركوس أكونيا الأرجنتين 2022 ريفر بليت خوليان ألفاريز الأرجنتين 2022 أتلتيكو مدريد فرانكو أرماني الأرجنتين 2022 ريفر بليت سيرخيو بوسكيتس أسبانيا 2010 إنتر ميامي آنحيل كوريا الأرجنتين 2022 أتلتيكو مدريد عثمان ديمبيلي فرنسا 2018 باريس سان جيرمان رودريغو دي بول الأرجنتين 2022 أتلتيكو مدريد آنحيل دي ماريا الأرجنتين 2022 بنفيكا إنزو فرنانديز الأرجنتين 2022 تشيلسي أوليفييه جيرو فرنسا 2018 لوس أنجلوس أنطوان غريزمان فرنسا 2018 أتلتيكو مدريد لوكاس هيرنانديز فرنسا 2018 باريس سان جيرمان برسنيل كيمبيمبي فرنسا 2018 باريس سان جيرمان توماس ليمار فرنسا 2018 أتلتيكو مدريد هوغو لوريس فرنسا 2018 لوس أنجلوس لاوتارو مارتينيز الأرجنتين 2022 إنتر ميلان كيليان مبابي فرنسا 2018 ريال مدريد ليونيل ميسي الأرجنتين 2022 إنتر ميامي ناهويل مولينا الأرجنتين 2022 أتلتيكو مدريد غونزالو مونتييل الأرجنتين 2022 ريفر بليت توماس مولر ألمانيا 2014 بايرن ميونيخ مانويل نوير ألمانيا 2014 بايرن ميونيخ نيكولاس أوتامندي الأرجنتين 2022 بنفيكا بنجامين بافار فرنسا 2018 إنتر ميلان خيرمان بيزيلا الأرجنتين 2022 ريفر بليت سيرخيو راموس أسبانيا 2010 مونتيري

جنسية اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™