ستة وعشرون فائزاً بكأس العالم FIFA™ ضمن القوائم النهائية للفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

تضم قوائم الفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ عدداً أكبر من اللاعبين المتوََجين بكأس العالم FIFA™ مقارنة بالفرق التي شاركت في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم FIFA
سيكون أبطال العالم في النسخ الأربع الأخيرة ممثّلون بلاعبين في الأندية الـ32 المُشاركة، ومن بينهم 13 كانوا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المتربع على عرش العالم في نهائيات قطر ٢٠٢٢
تنطلق يوم السبت 14 يونيو/حزيران النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك بمشاركة لاعبين يمثلون ما لا يقل عن 81 دولة مختلفة
قدّمت الأندية الـ32 المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ القوائم النهائية للاعبين الذين سيمثلونها في البطولة، ومن بينهم بعض الأسماء اللامعة التي تألقت في الحدث الكروي الأبرز على مدى العقدين الماضيين، علماً أن ما لا يقل عن 26 منهم فازوا مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس العالم FIFA™.
وستُقام كأس العالم للأندية FIFA™ بصيغتها الجديدة التي يتنافس فيها 32 من أفضل أندية العالم للظفر باللقب الغالي الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، بماً أن المسابقة ستشهد تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وستجرى مبارياتها الـ63 على 12 ملعباً في 11 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة. ومن المقرّر أن يُشارك في هذه النسخة التاريخية ما لا يقل عن 13 من نجوم المنتخب الأرجنتيني الذي تربَّع على العرش العالمي في نهائيات قطر ٢٠٢٢، بقيادة الأسطورة الحية ليونيل ميسي، والذي من المرجَّح أن يقود فريقه الحالي إنتر ميامي ضد الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. كما ستشهد البطولة حضور تسعة من الفرنسيين المتوجين باللقب الأغلى عام 2018، وفي مقدمتهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وحارس مرمى نادي لوس أنجلوس هوغو لوريس، الذي كان يحمل شارة قائد المنتخب الأزرق ليلة التتويج في سماء موسكو قبل سبع سنوات، فضلاً عن عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز وبريسنل كيمبيمبي، الذين شدوا الرحال إلى الولايات المتحدة بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أواخر الشهر الماضي.
وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تعكس قائمة المشاركين في النسخة الأولى من هذه البطولة التي تضمّ 32 فريقاً، أن هذه البطولة ستكون في الواقع النسخة الأكثر تنافسية وشمولاً في كرة القدم العالمية على الإطلاق، حيث تضم أفضل المواهب من كل قارة في مسابقة تُحدِّد البطل الحقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية. وسيسعى 26 لاعباً لأن يكونوا ضمن أول كوكبة من النجوم المتوجين ببطولة كأس العالم بصيغتيها: كأس العالم FIFA وكأس العالم للأندية FIFA. هنا يُكتب فصل جديد من تاريخ اللعبة. كما أن كأس العالم للأندية FIFA ستشهد تمثيل 81 دولة مختلفة، مما يساعد في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، إذ ستكون البطولة بمثابة حلم لكل مشجع، وهي التي ستشهد تنافساً كروياً على مدى شهر كامل." ويضم نادي أتلتيكو مدريد الأسباني أكبر عدد من الفائزين بكأس العالم FIFA، بواقع ستة لاعبين، ويأتي بعده مباشرة العملاق الأرجنتيني ريفر بليت بأربعة. كما ستكون الدول المتوجة باللقب الغالي في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة كأس العالم FIFA™ ممثلة بلاعبين في البطولة، ومن بينهم نجما بايرن ميونيخ توماس مولر ومانويل نوير اللذان كانا ضمن المنتخب الألماني المتوج بالذهب في البرازيل عام 2014، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس من إنتر ميامي الأمريكي وسيرخيو راموس من نادي مونتيري المكسيكي، وكلاهما من نجوم المنتخب الأسباني الذي تربع على العرش العالمي في نهائيات جنوب أفريقيا 2010، شأنهما في ذلك شأن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد.
الجدير بالذكر أن تسع مدن من أصل المدن الـ11 المضيفة ستشهد إقامة مباراة واحدة على الأقل تضم فائزاً بكأس العالم FIFA خلال مرحلة المجموعات، وهو ما من شأنه أن يمنح عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الفرصة لمشاهدة أبرز اللاعبين في الساحة العالمية والاستمتاع بمهاراتهم عن كثب. وستشهد كأس العالم للأندية FIFA مشاركة لاعبين من جميع الاتحادات القارية الستة ومن 81 دولة مختلفة، بما في ذلك 22 دولة لم يسبق لها أن خاضت غمار كأس العالم FIFA، مما يعكس الطابع الدولي لمسابقة FIFA العالمية الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ منافسات الأندية.
وتتيح لوائح البطولة للأندية المشارِكة استدعاء ما بين 26 إلى 35 لاعباً في القائمة الأولية، علماً أن معظم الفِرق عملت على تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي ظلت مفتوحة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، حيث تم تسجيل 58 لاعباً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار أميركي، مما يعكس حجم طموحات الأندية في طريقها إلى خوض غمار مسابقة FIFA العالمية الجديدة للأندية. وبموجب اللوائح المعمول بها، سيُسمَح أيضاً للأندية المشارِكة باستبدال وإضافة لاعبين أثناء مرحلة المنافسة خلال فترة محصورة بين 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2025، وذلك في إطار حدود معيّنة ووفقاً لقيود محددة، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة، وهو ما من شأنه أن يضمن مشاركة أفضل النجوم، مع السماح في الوقت ذاته للأندية بإضافة لاعبين جدد حتى أثناء المنافسة.
يُذكر أن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ستُبث في كافة أرجاء العالم مباشرة ومجاناً على DAZN، منصة الترفيه الرياضي الرائدة في العالم.
شاهدوا جميع مباريات البطولة مجاناً على DAZN.com!
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الفائزون بكأس العالم FIFA™ المدرجون ضمن القوائم النهائية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™
الاسم
المنتخب الوطني
السنة
النادي
ماركوس أكونيا
الأرجنتين
2022
ريفر بليت
خوليان ألفاريز
الأرجنتين
2022
أتلتيكو مدريد
فرانكو أرماني
الأرجنتين
2022
ريفر بليت
سيرخيو بوسكيتس
أسبانيا
2010
إنتر ميامي
آنحيل كوريا
الأرجنتين
2022
أتلتيكو مدريد
عثمان ديمبيلي
فرنسا
2018
باريس سان جيرمان
رودريغو دي بول
الأرجنتين
2022
أتلتيكو مدريد
آنحيل دي ماريا
الأرجنتين
2022
بنفيكا
إنزو فرنانديز
الأرجنتين
2022
تشيلسي
أوليفييه جيرو
فرنسا
2018
لوس أنجلوس
أنطوان غريزمان
فرنسا
2018
أتلتيكو مدريد
لوكاس هيرنانديز
فرنسا
2018
باريس سان جيرمان
برسنيل كيمبيمبي
فرنسا
2018
باريس سان جيرمان
توماس ليمار
فرنسا
2018
أتلتيكو مدريد
هوغو لوريس
فرنسا
2018
لوس أنجلوس
لاوتارو مارتينيز
الأرجنتين
2022
إنتر ميلان
كيليان مبابي
فرنسا
2018
ريال مدريد
ليونيل ميسي
الأرجنتين
2022
إنتر ميامي
ناهويل مولينا
الأرجنتين
2022
أتلتيكو مدريد
غونزالو مونتييل
الأرجنتين
2022
ريفر بليت
توماس مولر
ألمانيا
2014
بايرن ميونيخ
مانويل نوير
ألمانيا
2014
بايرن ميونيخ
نيكولاس أوتامندي
الأرجنتين
2022
بنفيكا
بنجامين بافار
فرنسا
2018
إنتر ميلان
خيرمان بيزيلا
الأرجنتين
2022
ريفر بليت
سيرخيو راموس
أسبانيا
2010
مونتيري
جنسية اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™
البلد
عدد اللاعبين
البرازيل
141
الأرجنتين
103
أسبانيا
54
البرتغال
49
المكسيك
41
الولايات المتحدة الأمريكية
40
فرنسا
37
ألمانيا
36
إيطاليا
36
المغرب
31
جنوب أفريقيا
31
اليابان
29
كوريا الجنوبية
27
إنكلترا
25
السعودية
25
تونس
25
أوروغواي
24
مصر
23
نيوزيلندا
23
كولومبيا
14
النمسا
13
السويد
9
بلجيكا
8
مالي
8
هولندا
8
النرويج
8
الإمارات
8
تشيلي
6
الباراغواي
6
تركيا
6
فنزويلا
6
كرواتيا
5
الإكوادور
5
نيجيريا
5
صربيا
5
سويسرا
5
الجزائر
4
الدنمارك
4
بولندا
4
كندا
3
غانا
3
اليونان
3
السنغال
3
سلوفينيا
3
أوكرانيا
3
ألبانيا
2
أنغولا
2
الكاميرون
2
كوت ديفوار
2
السلفادور
2
إسرائيل
2
لوكسمبورغ
2
أرمينيا
1
البوسنة والهرسك
1
بوركينا فاسو
1
الصين
1
الكونغو
1
جمهورية الدومينيكان
1
الغابون
1
جورجيا
1
غواتيمالا
1
غينيا
1
غويانا
1
هايتي
1
هندوراس
1
إيران
1
جامايكا
1
الجبل الأسود
1
موزامبيق
1
ناميبيا
1
فلسطين
1
البيرو
1
جمهورية أيرلندا
1
روسيا
1
سلوفاكيا
1
سوريا
1
تنزانيا
1
توغو
1
أوغندا
1
أوزبكستان
1
زيمبابوي
1