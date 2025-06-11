FIFA.com
بيان إعلامي

الإتحاد الدولي لكرة القدم

FIFA Strasse 20, P.O Box 8044 Zurich, Switzerland, +41 (0) 43 222 7777

الأربعاء 11 يونيو 2025, 17:00
المنظمة

ستة وعشرون فائزاً بكأس العالم FIFA™ ضمن القوائم النهائية للفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

  • تضم قوائم الفرق المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ عدداً أكبر من اللاعبين المتوََجين بكأس العالم FIFA™ مقارنة بالفرق التي شاركت في نسختي 2018 و2022 من كأس العالم FIFA

  • سيكون أبطال العالم في النسخ الأربع الأخيرة ممثّلون بلاعبين في الأندية الـ32 المُشاركة، ومن بينهم 13 كانوا ضمن قائمة منتخب الأرجنتين المتربع على عرش العالم في نهائيات قطر ٢٠٢٢

  • تنطلق يوم السبت 14 يونيو/حزيران النسخة الأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية، وذلك بمشاركة لاعبين يمثلون ما لا يقل عن 81 دولة مختلفة

قدّمت الأندية الـ32 المشارِكة في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ القوائم النهائية للاعبين الذين سيمثلونها في البطولة، ومن بينهم بعض الأسماء اللامعة التي تألقت في الحدث الكروي الأبرز على مدى العقدين الماضيين، علماً أن ما لا يقل عن 26 منهم فازوا مع منتخباتهم الوطنية ببطولة كأس العالم FIFA™.

MADRID, SPAIN - APRIL 22: Javi Freestyle (not in the picture) holds a ball during the FIFA Club World Cup Trophy Tour at the Real Madrid Store in Santiago Bernabeu Stadium on April 22, 2025 in Madrid, Spain. (Photo by Pablo Blazquez - FIFA/FIFA via Getty Images)
الذهاب إلى:
قائمة اللاعبين المُشاركين في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

وستُقام كأس العالم للأندية FIFA™ بصيغتها الجديدة التي يتنافس فيها 32 من أفضل أندية العالم للظفر باللقب الغالي الذي سيتوِّج أول بطل حقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية، بماً أن المسابقة ستشهد تمثيل جميع الاتحادات القارية الستة وستجرى مبارياتها الـ63 على 12 ملعباً في 11 مدينة مضيفة في الولايات المتحدة الأمريكية، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة. ومن المقرّر أن يُشارك في هذه النسخة التاريخية ما لا يقل عن 13 من نجوم المنتخب الأرجنتيني الذي تربَّع على العرش العالمي في نهائيات قطر ٢٠٢٢، بقيادة الأسطورة الحية ليونيل ميسي، والذي من المرجَّح أن يقود فريقه الحالي إنتر ميامي ضد الأهلي المصري في المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. كما ستشهد البطولة حضور تسعة من الفرنسيين المتوجين باللقب الأغلى عام 2018، وفي مقدمتهم كيليان مبابي نجم ريال مدريد، وحارس مرمى نادي لوس أنجلوس هوغو لوريس، الذي كان يحمل شارة قائد المنتخب الأزرق ليلة التتويج في سماء موسكو قبل سبع سنوات، فضلاً عن عثمان ديمبيلي ولوكاس هيرنانديز وبريسنل كيمبيمبي، الذين شدوا الرحال إلى الولايات المتحدة بعد تتويجهم بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان أواخر الشهر الماضي.

وفي هذا الصدد، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تعكس قائمة المشاركين في النسخة الأولى من هذه البطولة التي تضمّ 32 فريقاً، أن هذه البطولة ستكون في الواقع النسخة الأكثر تنافسية وشمولاً في كرة القدم العالمية على الإطلاق، حيث تضم أفضل المواهب من كل قارة في مسابقة تُحدِّد البطل الحقيقي لكرة القدم العالمية على صعيد الأندية. وسيسعى 26 لاعباً لأن يكونوا ضمن أول كوكبة من النجوم المتوجين ببطولة كأس العالم بصيغتيها: كأس العالم FIFA وكأس العالم للأندية FIFA. هنا يُكتب فصل جديد من تاريخ اللعبة. كما أن كأس العالم للأندية FIFA ستشهد تمثيل 81 دولة مختلفة، مما يساعد في جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، إذ ستكون البطولة بمثابة حلم لكل مشجع، وهي التي ستشهد تنافساً كروياً على مدى شهر كامل." ويضم نادي أتلتيكو مدريد الأسباني أكبر عدد من الفائزين بكأس العالم FIFA، بواقع ستة لاعبين، ويأتي بعده مباشرة العملاق الأرجنتيني ريفر بليت بأربعة. كما ستكون الدول المتوجة باللقب الغالي في النسخ الأربع الأخيرة من بطولة كأس العالم FIFA™ ممثلة بلاعبين في البطولة، ومن بينهم نجما بايرن ميونيخ توماس مولر ومانويل نوير اللذان كانا ضمن المنتخب الألماني المتوج بالذهب في البرازيل عام 2014، بالإضافة إلى كل من سيرخيو بوسكيتس من إنتر ميامي الأمريكي وسيرخيو راموس من نادي مونتيري المكسيكي، وكلاهما من نجوم المنتخب الأسباني الذي تربع على العرش العالمي في نهائيات جنوب أفريقيا 2010، شأنهما في ذلك شأن تشابي ألونسو مدرب ريال مدريد الجديد.

الجدير بالذكر أن تسع مدن من أصل المدن الـ11 المضيفة ستشهد إقامة مباراة واحدة على الأقل تضم فائزاً بكأس العالم FIFA خلال مرحلة المجموعات، وهو ما من شأنه أن يمنح عشاق كرة القدم في مختلف أنحاء الولايات المتحدة الفرصة لمشاهدة أبرز اللاعبين في الساحة العالمية والاستمتاع بمهاراتهم عن كثب. وستشهد كأس العالم للأندية FIFA مشاركة لاعبين من جميع الاتحادات القارية الستة ومن 81 دولة مختلفة، بما في ذلك 22 دولة لم يسبق لها أن خاضت غمار كأس العالم FIFA، مما يعكس الطابع الدولي لمسابقة FIFA العالمية الأكبر والأكثر شمولية في تاريخ منافسات الأندية.

FIFA World Cup Trophy in the Inter Miami CF locker room

وتتيح لوائح البطولة للأندية المشارِكة استدعاء ما بين 26 إلى 35 لاعباً في القائمة الأولية، علماً أن معظم الفِرق عملت على تعزيز صفوفها خلال فترة الانتقالات الاستثنائية التي ظلت مفتوحة من 1 إلى 10 يونيو/حزيران الجاري، حيث تم تسجيل 58 لاعباً جديداً بقيمة إجمالية بلغت 480.4 مليون دولار أميركي، مما يعكس حجم طموحات الأندية في طريقها إلى خوض غمار مسابقة FIFA العالمية الجديدة للأندية. وبموجب اللوائح المعمول بها، سيُسمَح أيضاً للأندية المشارِكة باستبدال وإضافة لاعبين أثناء مرحلة المنافسة خلال فترة محصورة بين 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2025، وذلك في إطار حدود معيّنة ووفقاً لقيود محددة، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة، وهو ما من شأنه أن يضمن مشاركة أفضل النجوم، مع السماح في الوقت ذاته للأندية بإضافة لاعبين جدد حتى أثناء المنافسة.

يُذكر أن جميع مباريات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ ستُبث في كافة أرجاء العالم مباشرة ومجاناً على DAZN، منصة الترفيه الرياضي الرائدة في العالم.

شاهدوا جميع مباريات البطولة مجاناً على DAZN.com!

تذاكر المباريات متاحة على FIFA.com/tickets.

الفائزون بكأس العالم FIFA™ المدرجون ضمن القوائم النهائية لكأس العالم للأندية 2025 FIFA™

الاسم

المنتخب الوطني

السنة

النادي

ماركوس أكونيا

الأرجنتين

2022

ريفر بليت

خوليان ألفاريز

الأرجنتين

2022

أتلتيكو مدريد

فرانكو أرماني

الأرجنتين

2022

ريفر بليت

سيرخيو بوسكيتس

أسبانيا

2010

إنتر ميامي

آنحيل كوريا

الأرجنتين

2022

أتلتيكو مدريد

عثمان ديمبيلي

فرنسا

2018

باريس سان جيرمان

رودريغو دي بول

الأرجنتين

2022

أتلتيكو مدريد

آنحيل دي ماريا

الأرجنتين

2022

بنفيكا

إنزو فرنانديز

الأرجنتين

2022

تشيلسي

أوليفييه جيرو

فرنسا

2018

لوس أنجلوس

أنطوان غريزمان

فرنسا

2018

أتلتيكو مدريد

لوكاس هيرنانديز

فرنسا

2018

باريس سان جيرمان

برسنيل كيمبيمبي

فرنسا

2018

باريس سان جيرمان

توماس ليمار

فرنسا

2018

أتلتيكو مدريد

هوغو لوريس

فرنسا

2018

لوس أنجلوس

لاوتارو مارتينيز

الأرجنتين

2022

إنتر ميلان

كيليان مبابي

فرنسا

2018

ريال مدريد

ليونيل ميسي

الأرجنتين

2022

إنتر ميامي

ناهويل مولينا

الأرجنتين

2022

أتلتيكو مدريد

غونزالو مونتييل

الأرجنتين

2022

ريفر بليت

توماس مولر

ألمانيا

2014

بايرن ميونيخ

مانويل نوير

ألمانيا

2014

بايرن ميونيخ

نيكولاس أوتامندي

الأرجنتين

2022

بنفيكا

بنجامين بافار

فرنسا

2018

إنتر ميلان

خيرمان بيزيلا

الأرجنتين

2022

ريفر بليت

سيرخيو راموس

أسبانيا

2010

مونتيري

جنسية اللاعبين المشاركين في كأس العالم للأندية 2025 FIFA™

البلد

عدد اللاعبين

البرازيل

141

الأرجنتين

103

أسبانيا

54

البرتغال

49

المكسيك

41

الولايات المتحدة الأمريكية

40

فرنسا

37

ألمانيا

36

إيطاليا

36

المغرب

31

جنوب أفريقيا

31

اليابان

29

كوريا الجنوبية

27

إنكلترا

25

السعودية

25

تونس

25

أوروغواي

24

مصر

23

نيوزيلندا

23

كولومبيا

14

النمسا

13

السويد

9

بلجيكا

8

مالي

8

هولندا

8

النرويج

8

الإمارات

8

تشيلي

6

الباراغواي

6

تركيا

6

فنزويلا

6

كرواتيا

5

الإكوادور

5

نيجيريا

5

صربيا

5

سويسرا

5

الجزائر

4

الدنمارك

4

بولندا

4

كندا

3

غانا

3

اليونان

3

السنغال

3

سلوفينيا

3

أوكرانيا

3

ألبانيا

2

أنغولا

2

الكاميرون

2

كوت ديفوار

2

السلفادور

2

إسرائيل

2

لوكسمبورغ

2

أرمينيا

1

البوسنة والهرسك

1

بوركينا فاسو

1

الصين

1

الكونغو

1

جمهورية الدومينيكان

1

الغابون

1

جورجيا

1

غواتيمالا

1

غينيا

1

غويانا

1

هايتي

1

هندوراس

1

إيران

1

جامايكا

1

الجبل الأسود

1

موزامبيق

1

ناميبيا

1

فلسطين

1

البيرو

1

جمهورية أيرلندا

1

روسيا

1

سلوفاكيا

1

سوريا

1

تنزانيا

1

توغو

1

أوغندا

1

أوزبكستان

1

زيمبابوي

1

مواضيع مرتبطة
المنظمةالرئيسUSAConcacaf
Cookie Settings