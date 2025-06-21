رئيس الاتحاد البرتغالي لإنفانتينو: يُمكنكم الاعتماد علينا في كأس العالم 2030 FIFA

أكد بيدرو بروينسا، الذي تم انتخابه مؤخراً رئيساً للاتحاد البرتغالي لكرة القدم، لرئيس FIFA جياني إنفانتينو، أنه "يُمكنه الاعتماد عليهم" بينما تستعد بلاده لاستضافة كأس العالم 2030 FIFA™ بالاشتراك مع المغرب وأسبانيا. وتم انتخاب السيد بروينسا، وهو حكم دولي سابق يتمتع بمسيرة تحكيمية مميزة، في مايو/آيار 2025 رئيساً للاتحاد البرتغالي، وعقد أول لقاء له مع رئيس FIFA على هامش القمة التنفيذية لكرة القدم FIFA في ميامي بالولايات المتحدة. وستستضيف البرتغال والمغرب وأسبانيا كأس العالم 2030 FIFA™ - على أن تنطلق البطولة بثلاث مباريات احتفالية بمئويتها في الأرجنتين وباراغواي وأوروغواي - وذلك بعد أن اعتمد كونغرس FIFA الاستثنائي، ملف الاستضافة بالتزكية، في 11 ديسمبر/كانون الأول 2024. وقال السيد بروينسا: "لدينا في الوقت الحالي موضوع مهم جدداً نعمل عليه معاً: كأس العالم 2030. لذا، حرصت في لقائي الأول مع السيد الرئيس، على أن أخبره أن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم مستعد تماماً لجميع المشاريع التي يحتاجها FIFA، وأن FIFA يُمكنه الاعتماد على الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، مع هذا الجيل الجديد، وأننا على توافق مع FIFA." وأدار السيد بروينسا مباريات في الدوري البرتغالي الممتاز لمدة 15 موسماً وشارك في إدارة مواجهات في كأس العالم 2014 FIFA™ وبطولة كأس الأمم الأوروبية 2012، حيث تولى قيادة المباراة النهائية بين أسبانيا وإيطاليا. وفي نفس العام، تولى أيضاً تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا بين تشيلسي وبايرن ميونيخ. وبعد انتهاء مسيرته التحكيمية في عام 2015، اتجه إلى الإدارة الكروية وشغل منصب رئيس رابطة الدوري البرتغالي لكرة القدم حتى عام 2023. وتشهد كرة القدم البرتغالية فترة ذهبية، حيث توج المنتخب الوطني للرجال ببطولة كأس الأمم الأوروبية 2016، ودوري الأمم الأوروبية في 2019 و2025، بينما شارك منتخب السيدات لأول مرة في كأس العالم للسيدات FIFA™ في عام 2023. وفي وقت سابق من هذا العام، حضر الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم، احتفالية الذكرى الـ110 لتأسيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، حيث أشاد بـ "تأثير (الاتحاد البرتغالي) على الساحة العالمية لكرة القدم على مر السنين."