بعد نجاح كأس العالم FIFA 2026™، رئيس FIFA جياني إنفانتينو يسعى إلى "إطلاق العنان للإمكانات والفرص التجارية التي يمتلكها FIFA"

أكد الرئيس إنفانتينو أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في FIFA أن عائدات كأس العالم FIFA 2026™ "فتحت الكثير من الأبواب والفرص والإمكانات" فيما يتعلق بالاستثمارات المستقبلية

توقَّع أن تتجاوز إيرادات FIFA هذا العام حاجز 15 مليار دولار أمريكي عن دورة 2023-2026، متعهداً في الوقت ذاته "ببذل المزيد" لتطوير كرة القدم عالمياً

أكد ضرورة أن تكون كأس العالم FIFA™ "دائماً في صميم كل ما نقوم به"

أكد أن "ما يزيد عن 200" من الاتحادات الوطنية الأعضاء تعهدت بدعم ترشحه المقبل لإعادة انتخابه

أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن النجاح الكبير الذي حققته بطولة كأس العالم FIFA 2026™ في كندا والمكسيك والولايات المتحدة أتاح "فرصاً لا نستفيد منها اليوم" للاستثمار في كرة القدم، مشدداً على سعيه إلى "إطلاق العنان للإمكانات والفرص التجارية التي يمتلكها FIFA" لدعم تطوير اللعبة على الصعيد العالمي.

وبصفته منظمة غير ربحية، يعيد FIFA استثمار العائدات التي يحققها من بطولاته وفعالياته في تنمية كرة القدم لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 المنضوية تحت مظلة FIFA، وتُعد كأس العالم FIFA™ أكبر مصدر لهذه العائدات.

وفي معرض حديثه عن الإيرادات المتوقعة من البطولة ضمن دورة 2023-2026 برمتها، قال رئيس FIFA: "أعتقد أننا قادرون على تجاوز حاجز 15 مليار دولار أمريكي"، وهو ما من شأنه أن يتيح للهيئة الناظمة لشؤون كرة القدم على الصعيد العالمي إمكانية الاستفادة من موارد غير مسبوقة يمكن وضعها في خدمة الاتحادات الوطنية الأعضاء.

وقال خلال اجتماع مع ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء في نيويورك بالولايات المتحدة، عشية نهائي كأس العالم FIFA 2026: "أعتقد أن بإمكاني القول إن هذه النسخة من كأس العالم FIFA، على وجه الخصوص، فتحت الكثير من الأبواب والفرص والإمكانات. وسيكون لذلك تأثير في ما يمكننا القيام به في مختلف أنحاء العالم، لكن تحقيق الإيرادات والنجاح المالي والاقتصادي لا يكون ممكناً إلا إذا كان الجانب الرياضي على المسار الصحيح، وإذا اتخذنا القرارات الصحيحة من الناحية الرياضية".

وتابع: "لذلك، عندما نرى النجاح الذي حققته هذه النسخة من كأس العالم FIFA، علينا أن ندرك تماماً أن كأس العالم FIFA تمثل قمة كرة القدم العالمية، وأن الجميع في عالم كرة القدم، كباراً وصغاراً، يعتمدون على نجاح كأس العالم FIFA. وعلينا أن نتحلى بقدر كبير جداً من الحيطة والحذر، وأن نضع كأس العالم FIFA دائماً في صميم كل ما نقوم به في كرة القدم. وكل ما عدا ذلك يجب أن يأتي في مرتبة لاحقة، وأن يكون منسجماً معها".

وأضاف: "عندما نتحدث عن جداول المنافسات، وعن توقيت وكيفية تنظيم البطولات، فعلينا أن نراعي مصالحكم جميعاً. FIFA منظمة ديمقراطية، والأعضاء هم من يتعين عليهم اتخاذ القرارات، وأنتم من ستقررون ما ترونه مناسباً للمستقبل. وهناك نقاشات بشأن إمكانية زيادة عدد المنتخبات من 48 إلى 64 منتخباً، لكن هذا الأمر سيخضع للنقاش والتداول".

وكان برنامج FIFA Forward، الذي يشكل ركيزة أساسية لمشاريع التطوير لدى الاتحادات الوطنية الأعضاء، من أبرز المستفيدين من عائدات كأس العالم FIFA. وسلط الرئيس إنفانتينو الضوء على أحدث زيادة في التمويل، الذي يُتوقع أن يبلغ مستوى قياسياً قدره 2.7 مليار دولار أمريكي خلال دورة 2027-2030. ويمثل ذلك زيادة بمقدار ثمانية أضعاف مقارنة بما كان عليه التمويل عند إطلاق المبادرة قبل عشرة أعوام، كما يعني أن FIFA استثمر، خلال فترة رئاسة جياني إنفانتينو، 5.1 مليار دولار أمريكي في تطوير كرة القدم عالمياً عبر الاتحادات الوطنية الأعضاء المنضوية تحت مظلته.

وفي إشارة إلى كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ المرتقبة في البرازيل، وإلى الصيغة الجديدة لبطولات الشباب تحت 20 عاماً وتحت 17 عاماً، وإطلاق كأس العالم ومهرجان FIFA تحت 15 سنة™ الجديد، شدد رئيس FIFA على ضرورة توليد المزيد من الإيرادات لمساعدة العديد من البلدان التي ظل الاستثمار فيها يشكل تحدياً حتى الآن.

وقال في هذا الصدد: "نريد تحقيق المزيد من الإيرادات، وعلينا أن نحقق المزيد منها، لأنه في الغالبية العظمى من أنحاء العالم، أي في 80% منه، إن لم نستثمر نحن، وإن لم نؤمن بالإمكانات الموجودة... فلن يفعل أحد ذلك. وإلا فستظل الموارد والفرص متركزة دائماً لدى عدد قليل من البلدان الكبيرة، وسنبقى على الحال نفسها".

جياني إنفانتينو يشيد بـ"قصة النجاح المذهلة" مع وصول بطولة كأس العالم FIFA 2026 ™ إلى ذروتها التاريخية Previous 01 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 02 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 03 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 04 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 05 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 06 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 07 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel 08 / 08 FIFA World Cup 2026 Final Members Association Breakfast at Walldorf Astoria Hotel Next

وشكر الرئيس إنفانتينو الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تعهدت بدعمه، والتي "يتجاوز عددها 200" اتحاداً، وذلك بعدما أعلن خلال كونغرس FIFA السادس والسبعين، الذي عُقد بمدينة فانكوفر الكندية في أواخر أبريل/نيسان 2026، عزمه الترشح لإعادة انتخابه في عام 2027. وأشار إلى أن ذلك سيمنحه فرصة أكبر لدعم هذه الاتحادات في إرساء أفضل السبل للنهوض بكرة القدم في بلدانها.

وقال في هذا السياق: "يمكنني أن أركز معكم على بناء مستقبل لكرة القدم في كل بلد من بلدان العالم يختار القيام بذلك، لأن القرار سيكون قراركم أنتم. لن يملي عليكم أحد ما يتعين عليكم فعله بالإمكانات التي سيتيحها لكم FIFA. أنتم من ستقررون. ونريد منكم تطوير كرة القدم في بلدانكم، لأن ذلك سيساعدكم أيضاً على تحقيق النجاح قارياً وعالمياً".