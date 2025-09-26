"موضع تقدير كبير" – رئيس FIFA يوجه الشكر للرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو على دعمه لكرة القدم

الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو ورئيس FIFA جياني إنفانتينو يعقدان محادثات في نيويورك بالولايات المتحدة

السيد إنفانتينو يقول إن كرة القدم الإندونيسية شهدت "نموًا كبيرًا"

FIFA ينشئ رسميًا مقرًا له موجه لمنطقة جنوب شرق آسيا وشرق آسيا في جاكرتا بإندونيسيا.

أعرب رئيس FIFA جياني إنفانتينو عن تقديره الكبير للدعم الذي قدمه الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو لكرة القدم في بلاده، وذلك عقب اجتماع بين الزعيمين في نيويورك بالولايات المتحدة خلال الأسبوع الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة 2025.

هذا وقد شهدت كرة القدم الإندونيسية نمواً مذهلاً في السنوات الأخيرة، واستضافت البلاد بطولة FIFA لأول مرة عندما استضافت كأس العالم تحت 17سنة إندونيسيا 2023 FIFA™ في نوفمبر/تشرين الثاني وديسمبر/كانون الأول 2023. وفي يونيو 2025، وقع السيد إنفانتينو ورئيس الاتحاد الإندونيسي لكرة القدم إريك توهير اتفاقية البلد المضيف لتدشين مقر FIFA رسميًا في منطقة جنوب شرق وشرق آسيا في جاكرتا.

“وقال رئيس FIFA: "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي برئيس إندونيسيا برابوو سوبيانتو في نيويورك، وأن أناقش تعاوننا الرائع، حيث تطرقنا إلى توفير المزيد من الفُرص للشباب".

"تحت قيادة الرئيس برابوو وبتوجيه من رئيس اتحاد كرة القدم الإندونيسي ووزير الرياضة المنتخب مؤخرًا إريك توهير، شهدت كرة القدم الإندونيسية نموًا كبيرًا، والذي حاز على التقدير بربح جائزة FIFA Forward Gold في وقت سابق من هذا العام، وتمنيت له التوفيق في سعي بلاده للتأهل إلى كأس العالم FIFA العام المقبل.

"الدعم المُقدَم من الرئيس سوبيانتو، الذي التقيت به العام الماضي أيضًا، وحكومته محل تقدير كبير في FIFA. وسنواصل معًا صنع الفارق باستغلال أموال برنامج FIFA Forward وتعظيم مبادرات FIFA النشطة بالفعل مثل برنامج FIFA لتطوير المواهب وبرنامج Football for Schools من FIFA."

هذا وتملك إندونيسيا فرصة جيدة للتأهل إلى كأس العالم FIFA 26™ في ما سيكون الظهور الأول للبلاد منذ عام 1938، عندما شاركت تحت اسم جزر الهند الشرقية الهولندية وأصبحت أول دولة آسيوية تشارك في الحدث العالمي لكرة القدم.

وقد وصل المنتخب الوطني إلى الدور الرابع من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم FIFA 2026، حيث سيواجه السعودية في 8 أكتوبر/تشرين الأول والعراق في 11 أكتوبر/تشرين الأول ضمن مواجهات المجموعة الثانية، خلال بطولة مصغرة. كما ستقام المباراتان في جدة بالسعودية. ويتأهل متصدرو المجموعات إلى بطولة العام المقبل في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، فيما يواجه وصيف المجموعة الثانية وصيف المجموعة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني 2025 في الدور الخامس، ويتقدم الفائزون إلى بطولة الملحق القاري في مارس 2026.