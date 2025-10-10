جياني إنفانتينو يقول إن اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية وFIFA يملكان كافة الأدوات للتعامل سوية مع تحديات اللعبة

نوّه إنفانتينو بمزايا التعاون بين FIFA واتحاد أندية كرة القدم الأوروبية بحلّته الجديدة

إنفانتينو في الجمعية العامة لاتحاد أندية كرة القدم الأوروبية: "رابط قوي جداً يجمعنا سوية، ونحن ندرك الحاجة للتعاون من أجل صالح اللعبة العالمية"

وقّعت الهيئتان الكرويتان في مارس/آذار 2023 مذكرة تفاهم تستمر حتى نهاية عام 2030 وانخرطتا في تعاون في مثمر أفضى إلى إنجاح بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025

في الكلمة التي خاطب بها المشاركين في الدورة الثانية والثلاثين من الجمعية العامة لاتحاد أندية كرة القدم الأوروبية، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن في متناول المنظمتين "كافة الأدوات" للتعامل مع التحديات التي تواجه اللعبة العالمية. يُذكر أن اسم هذا التجمع الرياضي القاري، الذي يضمّ في عضويته أكثر من 800 نادٍ للرجال والسيدات من 55 دولة، قد تغيّر عشية انعقاد جمعيته العامة في العاصمة الإيطالية روما من "رابطة الأندية الأوروبية" إلى "اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية"، ويترأسه حالياً ناصر الخليفي رئيس نادي باريس سان جرمان، ويهدف إلى توفير منصة لتوحيد صوت الأندية، والنهوض بالمستوى التنافسي للبطولات القارية، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية مع الهيئات الناظمة لشؤون اللعبة، وفي مقدمتها FIFA.

“وكان الرئيسان إنفانتينو والخليفي قد جددا في مارس/آذار 2023 مذكرة التفاهم التي تربط بين هذين الكيانين الكرويين، بحيث سيبقى سارياً حتى نهاية عام 2030. ونوّه رئيس FIFA في كلمته أمام الحضور إلى أن الاستقرار والتعاون على المدى الطويل بين الطرفين إنما هو ركيزة أساسية لسلامة اللعبة، حيث أكَّد في معرض حديثه: "بطبيعة الحال، ستكون هناك الكثير من التحديات، ولكننا نملك كافة الأدوات اللازمة للتعامل معها. لدينا مذكرة التفاهم، ولكن الأمر الأهم منها هو الرابط القوي جداً الذي يجمعنا سوية، ونحن ندرك الحاجة للتعاون من أجل صالح اللاعبين واللاعبات والدوريات والاتحادات الوطنية والقارية، ومع FIFA وكرة القدم العالمية في نهاية المطاف". وأردف قائلاً: "(هناك) الكثير من التحديات، ولكن ما أتطلّع لقوله هو أن هذه التحديات تجلب معها الكثير من الفرص، والفرصة الأكبر بالنسبة لي هي التوصل إلى الوحدة فيما بيننا، والمضي قُدماً يداً في يد، وجعل كرة القدم أقوى أكثر فأكثر. ذلك أن انتقادنا لكرة القدم لا يضر بـ FIFA والاتحاد الأوروبي لكرة القدم أو الدوري أو الاتحاد الوطني فحسب، بل يضر باللعبة بأسرها. إننا نقف صفاً واحداً، ونعمل سوية، (وبفضل) وحدتنا نجعل اللعبة أقوى أكثر فأكثر، وسنطوّرها هنا في أوروبا، من العاصمة روما باتجاه العالم بأسره". كما حدَّد رئيس FIFA المجالات الرئيسية التي يجب أخذها بعين الاعتبار والنقاش بشأنها، بدءاً من الانتقالات وأجندة المباريات الدولية ووصولاً إلى الهيكل الهرمي للعبة، منوّهاً في الوقت ذاته إلى أن اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية عمل جنباً إلى جنب مع FIFA لضمان ما حققته بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ من "نجاح هائل على كافة المستويات"، وهي التي تُعتبر أول بطولة عالمية لأندية كرة القدم على الإطلاق.

وأكَّد إنفانتينو على الدور الرائد الذي يضطلع به أعضاء اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية في تطوير كرة القدم حول العالم، حيث توجَّه إلى ناصر الخليفي بالقول: "(كان) تعاوناً مذهلاً صبّ في صالح كرة القدم، وبطبيعة الحال، في صالح اللعبة العالمية، وهو أمر لا يجب اعتباره تحصيل حاصل... أتفهم حاجتكم للدفاع عن كرة القدم الأوروبية، والأندية الأوروبية بطبيعة الحال، فأنتم (اتحاد) أندية كرة القدم الأوروبية. لكنكم على دراية بأن عالَم كرة القدم لا يقتصر على أندية كرة القدم الأوروبية، ولهذا من المهم أن نعمل سوية". وتابع: "يتطلّع الجميع في العالم إلى أندية كرة القدم الأوروبية، وإلى سياسة أوروبا في كرة القدم، أي أنكم قدوة للعالم بأسره، ولهذا السبب بالتحديد قرَّرنا إطلاق كأس العالم للأندية FIFA، ليكون بمثابة دافع جديد لكرة قدم الأندية في أرجاء العالم، وخلق سُبل التلاقي بين الأندية الأوروبية وأندية من أصقاع المعمورة، وخلق روح تنافسية تجمع الجماهير واللاعبين من أصقاع الأرض وتوحدهم بروح جديدة تعود بالفائدة على الجميع".

كما يسعى FIFA إلى تطوير الإمكانيات المتاحة في عالَم كرة قدم السيدات، علماً أن اتحاد أندية كرة القدم الأوروبية يشمل في عضويته 139 نادياً للسيدات، سيُشارك أحدها - وهو نادي أرسنال - في بطولة كأس FIFA للبطلات™ التي تم الإعلان عنها مؤخراً، بحيث تُعقد في السنوات التي لا تشهد تنظيم بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA™.