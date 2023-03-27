FIFA يوقّع مذكرة تفاهم جديدة مع رابطة الأندية الأوروبية

وقّع رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو، ورئيس رابطة الأندية الأوروبية السيد ناصر الخليفي، على مذكرة تفاهم متجددة بين الهيئتين، وذلك خلال لقاء الجمعية العامة التاسع والعشرين لرابطة الأندية الأوروبية المنعقد اليوم بالعاصمة المجرية بودابست. وستعزّز هذه الاتفاقية التي تمتد لغاية 31 ديسمبر/ كانون الأول 2030 العلاقة بين FIFA ورابطة الأندية الأوروبية، كما ستمنح استقراراً طويل الأمد للعبة على صعيد الأندية والمنتخبات الوطنية على حد سواء. وتضمّنت مذكرة التفاهم هذه تجديد الأندية التزامها حتى عام 2030 بروزنامة المباريات الدولية التي وافق عليها مجلس FIFA بالإجماع يوم 14 مارس/ آذار 2023، وأكدت رابطة الأندية الأوروبية دعمها لبطولة كأس العالم للأندية FIFA في حلّتها الجديدة التي ستنطلق ابتداءاً من سنة 2025، إذ ستضم 12 نادياً من الأندية الأوروبية، كما أيَّدت رابطة الأندية إجراء مباراة سنوية تجمع بين الفائز بدوري أبطال أوروبا والفائز بالتصفيات بين أندية القارات الأخرى، مؤكدة في الوقت ذاته دعمها لفكرة إنشاء كأس العالم للأندية للسيدات FIFA. كما تضمّنت مذكرة التفاهم إشارة إلى برنامج توزيع الأرباح على الأندية التي تسرّح لاعبيها للمشاركة في كأس العالم للرجال، إذ سيرتفع المبلغ الممنوح إلى 355 مليون دولار أمريكي في بطولتي 2026 و2030 بعد أن كان 209 مليون دولار في بطولتي كأس العالم FIFA لسنتي 2018 و2022.

وفي هذا الصدد قال رئيس FIFA السيد جياني إنفانتينو "إنه يوم مهم لمستقبل كرة القدم واستقرارها على المدى الطويل، وأنا سعيد جداً بتجديد اتفاقية تعاوننا وتعزيزها مع رابطة الأندية الأوروبية، خاصة وأنها من أهم الفاعلين الممثلين للأندية في جميع أنحاء أوروبا." وأضاف قائلاً "الحصول على موافقة رابطة الأندية الأوروبية على الروزنامة الجديدة للمباريات الدولية يوفّر التوازن الضروري بين الأندية والمنتخبات الوطنية لكرة القدم، وبما أننا مقبلون على العديد من المشاريع المثيرة، كبطولتي كأس العالم للأندية FIFA في صيغتها الجديدة سنة 2025، وبطولة كأس العالم للأندية للسيدات FIFA التي ستُنظّم لأول مرة، فإن التعاون الوثيق مع الأندية في أوروبا وبقية العالم أضحى أمراً ضرورياً لنجاح مثل هذه الأحداث."

وقال رئيس رابطة الأندية الأوروبية السيد ناصر الخليفي "يُسعدنا توقيع هذه الاتفاقية التاريخية التي تقر بالدور المركزي الذي تلعبه الأندية في كرة القدم على مستوى العالم، وتضمن تواجدها بالشكل الصحيح في عمليات صنع القرار حول القضايا التي تؤثّر عليها." وأضاف "سيتعامل FIFA ورابطة الأندية الأوروبية بشكل أوثق لإنجاح كأس العالم للأندية في شكلها الجديد، كالعمل على الجوانب الرياضية والتجارية لنسخة 2025 والنسخ اللاحقة، بما في ذلك العمل على وضع الهياكل المحتملة لإدارة الحقوق التجارية." وختم الخليفي "نحن نتطلّع إلى العمل عن قرب مع FIFA على مدار الأشهر والسنوات المقبلة لضمان مشاركة عائدات المنافسات الجديدة والموسّعة في كرة القدم للرجال والسيدات بشكل صحيح وسليم."