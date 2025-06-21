رئيس FIFA يناقش كأس العالم للسيدات 2027™ FIFA مع نظيره البرازيلي

جياني إنفانتينو يشكر سمير شوود على "التعاون المثالي" للبرازيل مع FIFA

انتُخب السيد شوود رئيسًا للاتحاد البرازيلي في ماي 2025

ستكون بطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ أول بطولة تقام في أمريكا الجنوبية

كانت الاستعدادات لكأس العالم للسيدات 2027 FIFA™ في البرازيل، والتي ستكون المرة الأولى التي تقام في أمريكا الجنوبية، محور المناقشات عندما التقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو برئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم المنتخب مؤخرًا، سمير شوود، في ميامي بالولايات المتحدة.

وخلال اللقاء، أعرب رئيس FIFA عن إعجابه بكرة القدم البرازيلية وأهمية هذا البلد بالنسبة للعبة. وقال: "لقد كان من دواعي سروري أن ألتقي بالرئيس الجديد للاتحاد البرازيلي لكرة القدم، سمير شوود". "هنأته على انتخابه مؤخرا وتمنيت له كل التوفيق في أحد أهم المناصب في عالم كرة القدم.

"ناقشنا استعدادات البرازيل لتصبح أول دولة في أمريكا الجنوبية تستضيف بطولة كأس العالم للسيدات FIFA في 2027. وأنا أتطلع إلى العمل مع الرئيس شوود للاستفادة من هذه الفرصة الضخمة لتنمية لعبة السيدات في البرازيل وفي جميع أنحاء العالم.

"تتمتع البرازيل بتأثير هائل على رياضتنا، من خلال تاريخها ونجاحاتها وجماهيرها المتحمسة بشكل لا يصدق، وقد أعربت عن امتناني للاتحاد البرازيلي لكرة القدم لعمله المثالي وتعاونه مع FIFA على مر السنين."

وقد تجلى هذا الشغف في النسخة الأولى من كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ التي تضم 32 فريقًا في الولايات المتحدة، حيث تشارك أربعة فرق برازيلية وهي: بوتافوغو وفلامنغو وفلوميننسي وبالميراس، حيث خلق مشجعو هذه الفرق أجواءً لا تُنسى داخل الملاعب وخارجها.

وفي البرازيل نفسها، تدفق آلاف المشجعين إلى شاطئ كوباكابانا في ريو دي جانيرو لمشاهدة مباريات كأس العالم للأندية FIFA في منطقة المشجعين، ليصنعوا مشاهد الفرح بعد فوز بوتافوغو ثم فلامنغو بمبارتيهما الأوليتين في البطولة.

وقال السيد شوود: "لقد سارت الأمور على أكمل وجه، وكان الاجتماع إيجابيا للغاية". "لقد قمنا بتغطية مواضيع ذات أهمية عالمية مثل كأس العالم للسيدات FIFA وتحدثنا بإيجاز عن مواعيد وتوقيت المباريات، بالإضافة إلى جميع التغييرات التي نحتاج إلى إجرائها في كرة القدم البرازيلية لتتواءم مع اللعبة العالمية. "لذا، كان اللقاء إيجابيًا وستكون نتائجه مثمرة."