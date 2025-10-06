الرئيس إنفانتينو يؤكد لأعضاء الاتحاد الأفريقي لكرة القدم أن FIFA قد استثمر بالفعل أكثر من مليار دولار أمريكي في تطوير كرة القدم الأفريقية منذ عام 2016

ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو كلمة أمام الوفود المشارِكة في الدورة 47 للجمعية العامة العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة بعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا

من المتوقع أن تُقدَّر استثمارات برنامج FIFA Forward المُخصَّصة لدعم أفريقيا بنحو 1.28 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2026

شدّد الرئيس إنفانتينو على المسؤولية المشتركة لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم لمنح أطفال أفريقيا الفرصة للسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم

في كلمة ألقاها أمام الدورة 47 للجمعية العامة العادية للاتحاد الأفريقي لكرة القدم المنعقدة بعاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية كينشاسا، أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو أنه تم استثمار أكثر من مليار دولار أمريكي في كرة القدم الأفريقية من خلال برنامج FIFA Forward منذ إطلاقه عام 2016.

وفي معرض حديثه أمام ممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 54 المشارِكة في الاجتماع، شدَّد رئيس FIFA على المسؤولية المشتركة لكافة الجهات الفاعلة في كرة القدم لمنح أطفال أفريقيا فرصة لتحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم.

كما توجَّه باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم بعبارات الشكر والامتنان إلى FIFA على تنظيم بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي أتاحت لأربعة فِرق أفريقية (الأهلي المصري والترجي التونسي والوداد المغربي وماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي)، فرصة خوض مباريات رسمية على الساحة العالمية ضد منافسين من مختلف الاتحادات القارية.

من جهته، ذكَّر رئيس FIFA بأن النسخة الافتتاحية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ شهد مشاركة لاعبين من 19 دولة أفريقية، مضيفاً أن تسعة منهم لم يسبق لهم خوض غمار بطولة كأس العالم FIFA™ مع منتخباتهم، ويتعلق الأمر بلاعبين من بوركينا فاسو والكونغو والغابون وغينيا ومالي وموزمبيق وناميبيا وتنزانيا وأوغندا.

وأكد الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "(لقد شهدنا) نجاحاً كبيراً هذا الصيف بمشاركة أربعة أندية أفريقية، بل والأهم من ذلك، في رأيي، أن أفريقيا كانت مُمثَّلة في الأندية الـ 32 من مختلف أنحاء العالم".

يُذكر أن FIFA بدأ عصراً جديداً على صعيد تطوير كرة القدم حول العالم عندما أطلق برنامج FIFA Forward عام 2016 بهدف دعم كل من الاتحادات القارية والاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلته، وذلك من خلال تمويل مشاريع البنية التحتية والمسابقات والتكاليف التشغيلية.

ذلك أن استثمارات برنامج FIFA Forward المُخصَّصة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم والاتحادات الوطنية الـ 54 التابعة له ومختلف الاتحادات الإقليمية/الجهوية في شتى أرجاء القارة بلغت ما مجموعه 1.06 مليار دولار أمريكي بين بداية البرنامج عام 2016 ونهاية سبتمبر/أيلول 2025، بينما تشير التقديرات إلى أن حجم الإنفاق سيصل إلى 1.28 مليار دولار بحلول نهاية الدورة الحالية التي تمتد أربع سنوات (2016-2026)، علماً أن ما لا يقل عن 1.08 مليار دولار مُخصَّص حصراً للاتحادات الوطنية الـ 211 المنضوية تحت مظلة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.

كما يتجلى دعم FIFA لجهود تطوير كرة القدم الأفريقية من خلال توفير المزيد من فرص اللعب للاعبين واللاعبات من مختلف الفئات العمرية، إذ من المتوقع أن تشارك تسعة منتخبات أفريقية على الأقل في بطولة كأس العالم 2026 FIFA™، علماً أن العدد قد يصل إلى عشرة في نهاية مسار التصفيات، بينما ستكون القارة ممثلة بعشرة منتخبات في كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ وخمسة في كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™.

وقال الرئيس موتسيبي في معرض حديثه: "تنطوي بطولة كأس العالم للأندية FIFA على أهمية بالغة بالنسبة لنا؛ ولذا يطيب لي أن أتوجَّه إلى جياني (إنفانتينو) بجزيل الشكر على كأس العالم للأندية FIFA، حيث أبلت أنديتنا الأربعة البلاء الحسن، ونحن على ثقة من أن أداء ممثلينا سيكون أفضل (في) النسخة المقبلة. شكراً لكم على كل ما قدمتموه من تضحيات جِسام".

وفي سياق متصل، أكد الرئيس إنفانتينو أن FIFA يعتزم افتتاح 20 إلى 30 أكاديمية بحلول عام 2027، وذلك في إطار مخطط FIFA لتطوير المواهب، موضحاً أن هذه الخطوة تهدف إلى مساعدة كافة البلدان على اكتشاف المواهب الكروية ومنحها ما يلزم من تدريب وتسهيلات للتألق على المستطيل الأخضر، علماً أن برنامج "Football for Schools " مُطبَّقٌ الآن في أكثر من 40 دولة أفريقية.

“وأضاف رئيس FIFA: "من منا لا يحلم بأن يُصبح أسطورة من الأساطير، مثل صامويل إيتو، أو (إيمانويل) أديبايور، أو الحاج ضيوف، الموجودين هنا في الصف الأمامي، أو كالوشا (بواليا)، واللائحة طويلة. وإذ لا نملك جميعاً هذه الموهبة وهذه القدرة على النجاح، فإن على كل واحد منا - من الحاضرين هنا في هذه القاعة - المسؤولية والواجب للعمل وبذل الغالي والنفيس، لمنح جميع أطفال أفريقيا الفرصة للسعي وراء تحقيق أحلامهم وطموحاتهم وآمالهم".