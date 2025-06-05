إنفانتينو: استضافة المغرب كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2025 FIFA™ تشكّل علامة فارقة في تاريخ اللعبة

ستكون المملكة المغربية أول دولة أفريقية تنظّم البطولة التي تنطلق بشكلها الموسّع والسنوي بدءاً من النسخة المقبلة

أشار إنفانتينو في كلمة عبر الفيديو خلال حفل قرعة مرحلة المجموعات المقام في العاصمة الرباط بأن البطولة تمثّل "علامة فارقة في تاريخ كرة القدم للسيدات"

سيستضيف المغرب النسخ الخمس المقبلة من البطولة، مما سيزيد من زخم تطوير اللعبة في البلاد

في كلمة عبر الفيديو خاطب بها الحضور في حفل قرعة مرحلة المجموعات جرى بالعاصمة الرباط، وصف رئيس FIFA جياني إنفانتينو بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ بأنها "علامة فارقة في تاريخ كرة القدم للسيدات"، كما أشاد بالجهود التي يبذلها المغرب لتطوير اللعبة.

وستشهد النسخة المقبلة من كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™ بداية مرحلة جديدة في تاريخها عندما تنطلق في 17 أكتوبر/تشرين الأول، إذ تشهد وللمرة الأولى مشاركة 24 فريقاً، وهي كذلك الأولى التي تُنظَّم منذ القرار الذي اتّخذه مجلس FIFA في مارس/آذار 2024 بزيادة عدد المنتخبات وإجرائها بشكل سنوي.

يُذكر أن النسخ الخمس المقبلة ستُنظّم في المغرب، الذي أصبح أول دولة أفريقية تستضيف البطولة، وهو ما أشار إليه إنفانتينو باعتباره محطة فاصلة في تاريخ اللعبة الجميلة.

وقال رئيس FIFA في كلمته: "تمثل هذه البطولة علامة فارقة في تاريخ كرة القدم السيدات، إذ ستشهد لأول مرة في تاريخ كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA مشاركة 24 منتخباً من مختلف الاتحادات القارية الستة، بما فيها ساموا من أوقيانوسيا، التي تشارك للمرة الأولى على الإطلاق في بطولة من تنظيم FIFA." هذا بالإضافة إلى كوت ديفوار وهولندا والنرويج التي تمثل هذه باكورة مشاركتها في البطولة.

وأضاف: "يسعى FIFA إلى منح كل موهبة شابة أفضل فرصة ممكنة للعب، والتنافس على الساحة العالمية. وهذا تماماً هو جوهر كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة."

شهدت كرة القدم في المغرب تطوراً متصاعداً على مدى السنوات الأخيرة. وبعد أن أصبح أسود الأطلس أول منتخب أفريقي يبلغ نصف نهائي بطولة كأس العالم FIFA™ في نسخة 2022، تمكنت سيدات المغرب بعدها بسنة من التقدم إلى أدوار خروج المغلوب في أول مشارَكة لهن بالعرس الكروي العالمي.

كما تأهل المنتخب المغربي للمرة الأولى إلى كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة العام الماضي، بعد أن حقق نفس الإنجاز في فئة تحت 17 سنة عام 2022. بينما بلغ منتخب الأشبال ربع نهائي كأس العالم تحت 17 سنة 2023 FIFA™، وكذلك الأمر في نهائيات كأس العالم لكرة الصالات 2024 FIFA™، وهو العام الذي شهد نيل المنتخب المغربي الميدالية البرونزية في منافسات كرة القدم الأولمبية للرجال.

كما توجّه إنفانتينو بالشكر إلى رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع وفريقه على ما بذلوه من جهود، ونوّه بأن من شأن هذا تعزيز الزخم الكروي الذي تشهده البلاد: "حققت كرة القدم في المغرب نجاحات متتالية في السنوات الأخيرة، ويتطلّع FIFA إلى البناء على هذا النجاح، وجعل صداه يتردد لا في المغرب فحسب، بل في أرجاء القارة الأفريقية، والوطن العربي وخارجه، وفي الطريق إلى كأس العالم 2030 FIFA التي يتشارك المغرب شرف استضافتها."