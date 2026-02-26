رئيس FIFA يتقدّم بالشكر للاتحادات الأعضاء على دعمها خلال السنوات العشر الماضية

جياني إنفانتينو يُؤكّد: "أعدنا كرة القدم إلى FIFA وأعدنا FIFA إلى كرة القدم" منذ انتخابه في 26 فبراير/شباط 2016

اتبّعت اتحادات FIFA الأعضاء مساراً جديداً قائماً على الإصلاح والشفافية والتطوير

السيد إنفانتينو يقول أن FIFA هو الرابط الذي يجمع الرياضة معاً

في الذكرى العاشرة لانتخابه رئيساً لـFIFA، كتب جياني إنفانتينو إلى رؤساء كل واحد من اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددهم 211 اتحاداً، موجهاً الشكر لهم على دعمهم ومساعدتهم FIFA في تغيير حوكمة الرياضة الأكثر شعبيةً في العالم.

وفي سرده لأحد عشر إنجازاً كبيراً له منذ انتخابه في الكونغرس الاستثنائي الذي عُقد في زيوريخ بسويسرا، في 26 فبراير/شباط 2016، قال السيد إنفانتينو "أعتقد أننا نجحنا في إعادة كرة القدم إلى FIFA وإعادة FIFA إلى كرة القدم. وقد فعلنا ذلك معاً."

وأشار السيد إنفانتينو إلى أنه عندما تم انتخابه، واجه FIFA أزمة هدّدت وجوده، وأن كونغرس FIFA، من خلال التصويت له، اختار رسم مسار جديد "مبني على الإصلاح والشفافية والتنمية" للمضي قدماً.

كما أكد أن الوحدة بين FIFA والاتحادات الأعضاء كانت أساسية في تحوّل كرة القدم. وقال رئيس FIFA "لذلك، وبشعور كبير بالوحدة، أودّ التقدم بجزيل الشكر على عملكم وتفانيكم، وبالطبع دعمكم الثابت في جعل هذا الأمر ممكناً، وعلى دوركم في إعادة FIFA إلى كرة القدم على مدى السنوات العشر الماضية."

وبالإضافة إلى ما سبق، تحدّث الرئيس أيضًا عن أهمية أن يكون FIFA قوي وفعال لهذه الرياضة. حيث قال "FIFA هو الرابط الذي يربط هرم كرة القدم والنظام البيئي الأوسع لكرة القدم معاً"، مضيفًا أنهم قاموا أيضاً بتغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى FIFA كمؤسسة "لهذا السبب، وجود FIFA قوي وموثوق وموحد ليس مجرد تفضيل، بل هو ضروري في الواقع لاستمرار ازدهار رياضتنا."

واختتم قائلًا "أتقدَّم لكم بجزيل شكري لأنكم أبقيتم مصلحة كرة القدم في صميم اهتماماتكم، كما أُعرب لكم عن خالص امتناني لإدراككم أن كرة القدم لا تزال القوة الكبرى التي توحّدنا جميعاً، رغم أننا نعيش في عالم يتَّسم بالانقسام وتطغى عليه الصراعات."