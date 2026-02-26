رئيس FIFA يتقدّم بالشكر للاتحادات الأعضاء على دعمها خلال السنوات العشر الماضية

جياني إنفانتينو يُؤكّد: "أعدنا كرة القدم إلى FIFA وأعدنا FIFA إلى كرة القدم" منذ انتخابه في 26 فبراير/شباط 2016
اتبّعت اتحادات FIFA الأعضاء مساراً جديداً قائماً على الإصلاح والشفافية والتطوير
السيد إنفانتينو يقول أن FIFA هو الرابط الذي يجمع الرياضة معاً
في الذكرى العاشرة لانتخابه رئيساً لـFIFA، كتب جياني إنفانتينو إلى رؤساء كل واحد من اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددهم 211 اتحاداً، موجهاً الشكر لهم على دعمهم ومساعدتهم FIFA في تغيير حوكمة الرياضة الأكثر شعبيةً في العالم.
وفي سرده لأحد عشر إنجازاً كبيراً له منذ انتخابه في الكونغرس الاستثنائي الذي عُقد في زيوريخ بسويسرا، في 26 فبراير/شباط 2016، قال السيد إنفانتينو "أعتقد أننا نجحنا في إعادة كرة القدم إلى FIFA وإعادة FIFA إلى كرة القدم. وقد فعلنا ذلك معاً."
وأشار السيد إنفانتينو إلى أنه عندما تم انتخابه، واجه FIFA أزمة هدّدت وجوده، وأن كونغرس FIFA، من خلال التصويت له، اختار رسم مسار جديد "مبني على الإصلاح والشفافية والتنمية" للمضي قدماً.
كما أكد أن الوحدة بين FIFA والاتحادات الأعضاء كانت أساسية في تحوّل كرة القدم. وقال رئيس FIFA "لذلك، وبشعور كبير بالوحدة، أودّ التقدم بجزيل الشكر على عملكم وتفانيكم، وبالطبع دعمكم الثابت في جعل هذا الأمر ممكناً، وعلى دوركم في إعادة FIFA إلى كرة القدم على مدى السنوات العشر الماضية."
وبالإضافة إلى ما سبق، تحدّث الرئيس أيضًا عن أهمية أن يكون FIFA قوي وفعال لهذه الرياضة. حيث قال "FIFA هو الرابط الذي يربط هرم كرة القدم والنظام البيئي الأوسع لكرة القدم معاً"، مضيفًا أنهم قاموا أيضاً بتغيير الطريقة التي يُنظر بها إلى FIFA كمؤسسة "لهذا السبب، وجود FIFA قوي وموثوق وموحد ليس مجرد تفضيل، بل هو ضروري في الواقع لاستمرار ازدهار رياضتنا."
واختتم قائلًا "أتقدَّم لكم بجزيل شكري لأنكم أبقيتم مصلحة كرة القدم في صميم اهتماماتكم، كما أُعرب لكم عن خالص امتناني لإدراككم أن كرة القدم لا تزال القوة الكبرى التي توحّدنا جميعاً، رغم أننا نعيش في عالم يتَّسم بالانقسام وتطغى عليه الصراعات."
الإنجازات الرئيسية هي:
المزيد من التمويل المباشر لاتحادات FIFA الأعضاء عبر برنامج FIFA Forward الذي جرى تقديمه سنة 2016. وقد ارتفع التمويل إلى سبعة أضعاف منذ ذلك الحين، وتقرّر السلطات المحلية أفضل السُبل للاستثمار في تطوير كرة القدم في مناطقها.
المزيد من التطوير للمواهب الشابة في اتحادات FIFA الأعضاء بفضل برنامج تطوير المواهب التابع لـFIFA. ويهدف هذا إلى ضمان حصول كل لاعب شاب ولاعبة شابة على فرصة لتطوير مواهبهم بغض النظر عن الظروف المالية أو مكان الإقامة في العالم.
المزيد من بناء القدرات داخل اتحادات FIFA الأعضاء في المجالات الإدارية الرئيسية؛ بما في ذلك الشؤون القانونية والمالية والبنية التحتية والطبية وتكنولوجيا المعلومات والحماية والأمن، بالإضافة إلى البرامج المخصصة التي تستهدف السيدات في المناصب القيادية داخل كرة القدم.
زيادة مشاركة اتحادات FIFA الأعضاء في عملية صنع القرار، التي تجتمع في منتديات مفتوحة، تُعرف باسم القمم التنفيذية لـFIFA، من أجل تبادل الأفكار ومناقشتها حول مستقبل اللعبة، إلى جانب لجان FIFA الدائمة التي تم استحداثها حديثاً.
المزيد من العدالة في الملعب لاتحادات FIFA الأعضاء بفضل إدخال نظام حكم الفيديو المساعد (VAR) سنة 2018، والذي يطبقه الآن 83 اتحاداً عضواً. سعى FIFA إلى زيادة إضفاء الطابع الديمقراطي على هذه المزايا أولاً من خلال تطوير تقنية VAR Light، وبإدخال دعم الفيديو لكرة القدم مؤخراً. وبالإضافة إلى ذلك، اتخذ FIFA، سنة 2024، موقفاً عالمياً ضد العنصرية، بدعم كلي من جميع اتحادات FIFA الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً.
المزيد من الشفافية خارج الملعب لاتحادات FIFA الأعضاء مع تقديم الحسابات السنوية وفقاً لأعلى المعايير (المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية (IFRS))، وبرنامج مراجعة مركزي يُغطّي جميع أموال التطوير، وإضفاء مزيد من الشفافية على عمليات تقديم العروض والتعيين للبطولات الكبرى.
توفير المزيد من فُرص اللعب للمنتخبات الوطنية للرجال مع توسيع كأس العالم FIFA™ ليضم 48 منتخباً، مما يمنح المزيد من الدول فرصةً للحلم باللعب على الساحة العالمية، وإطلاق سلسلة FIFA، والتي ستضم 36 منتخباً من ست قارات سنة 2026.
وبشكل مشابه، هناك المزيد من الفُرص للمنتخبات الوطنية للسيدات مع اتحادات FIFA الأعضاء مع توسيع كأس العالم للسيدات FIFA™ إلى 32 منتخباً في نسخة 2023 و48 منتخباً من سنة 2031 فصاعداً. تنفيذ أكثر من 1,700 مشروع لتطوير السيدات في 204 اتحاد عضو في FIFA.
المزيد من الفُرص للمنتخبات الوطنية للشباب من اتحادات FIFA الأعضاء، مما يُقدّم مسارات أكثر وضوحاً من أجل الانتقال من كرة القدم الشعبية إلى الأداء النخبوي. حيث أدى توسيع كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ – على مستوى الفتيات والفتيان – إلى تعريض المزيد من اللاعبين واللاعبات من جميع أنحاء العالم للمنافسة الدولية في سن أصغر بكثير. وفي الوقت نفسه، ستتغير حياة آلاف الشباب مع إطلاق كأس العالم للشباب تحت 15 سنة FIFA الجديدة على غرار المهرجانات، والتي ستكون مفتوحة لجميع اتحادات FIFA الأعضاء الـ211.
المزيد من الإغاثة في أوقات الشدة لاتحادات FIFA الأعضاء بما في ذلك خطة الإغاثة من كوفيد-19، التي وفرت 1.5 مليار دولار أمريكي، وتمويل الإغاثة الطارئة من الكوارث، الذي تُقدمّه مؤسسة FIFA من أجل المساعدة في التعافي من الكوارث الطبيعية. في ديسمبر/كانون الأول 2025، وافق مجلس FIFA على إنشاء صندوق للتعافي بعد النزاعات لتوفير الدعم الذي تشتد الحاجة إليه لأولئك الذين يعانون من أهوال الحرب، وضمان بقاء كرة القدم وسيلة للسلام في الأوقات العصيبة.
المزيد من التركيز على كرة القدم للأندية جنباً إلى جنب مع اتحادات FIFA الأعضاء، بما في ذلك أول بطولة تاريخية لكأس العالم للأندية FIFA™ في سنة 2025، مع كأس العالم لأندية السيدات FIFA™ الجديدة المُقرّر إقامتها في 2028، بالإضافة إلى كأس القارات للأندية FIFA™ وكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™، على التوالي. كما زاد FIFA أيضاً نشر برنامج مزايا الأندية التابع لـFIFA وتوسيع نطاقه.