تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™: طرح فئة أسعار جديدة لمشجعي المنتخبات المتأهلة

تبلغ قيمة تذاكر مشجعي المنتخبات المشارِكة 60 دولاراً أمريكياً لكل تذكرة وهي متاحة لجميع المباريات الـ104

تم إطلاق هذه المبادرة لدعم المشجِّعين الراغبين في السفر إلى مختلف المُدن المستضيفة لمتابعة منتخباتهم الوطنية خلال البطولة

سُجِّل حتى الآن 20 مليون طلب على التذاكر خلال مرحلة البيع الحالية للسحب العشوائي

أمام الإقبال الهائل الذي شهدته مرحلة المبيعات الحالية حيث سُجِّل حتى الآن 20 مليون طلب على التذاكر، أكَّد FIFA أن مشجعي المنتخبات الوطنية التي تأهلت لنهائيات كأس العالم 2026 FIFA™ سيستفيدون من فئة أسعار خاصة صُمِّمت خصيصاً لتسهيل إمكانية السفر إلى مختلف المدن المستضيفة لمتابعة منتخباتهم الوطنية خلال الحدث الكروي الأبرز على الإطلاق. وستكون فئة مشجعي المنتخبات المشارِكة متاحة بسعر ثابت يبلغ 60 دولاراً أمريكياً للتذكرة في كل مباراة من المباريات الـ104، بما في ذلك المباراة النهائية.

وستُخصَّص هذه الفئة من التذاكر بشكل حصري لجماهير المنتخبات المتأهلة، على أن يتولّى كل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية إدارة عملية الاختيار والتوزيع، علماً أن كل اتحاد وطني مُشارِك سيُحدِّد معايير الأهلية الخاصة به ويُشرف على عملية تقديم الطلبات ذات الصلة، شريطة الالتزام بتخصيص هذه التذاكر حصراً لمشجعي منتخبه الوطني.

ففي الإجمال، سيكون 50% من التذاكر المخصصة لكل اتحاد وطني مشارِك ضمن فئة التذاكر الأقل تكلفة، ويتعلّق الأمر بكل من فئة (Supporter Value Tier – 40%) وفئة (Supporter Entry Tier – 10%)، على أن يتم تقسيم التذاكر المخصصة المتبقّية بالتساوي بين فئتي (Supporter Standard Tier) و(Supporter Premier Tier).

يُذكر أن المشجعين الذين قدَّموا طلباتهم عبر مخصَّصات الاتحادات الأعضاء المشارِكة، ولم تتأهّل منتخباتهم إلى مرحلة الأدوار الإقصائية، سَيُعفون من الرسوم الإدارية عند معالجة ردّ المبالغ للطلبات غير الناجحة.

ويأتي هذا الإعلان في خضم الإقبال الاستثنائي على تذاكر كأس العالم 2026 FIFA™ من مختلف الأقطار والقارات، حيث تم تقديم 20 مليون طلب حتى الآن خلال مرحلة السحب العشوائي وحدها، والتي انطلقت يوم الخميس الماضي 11 ديسمبر/كانون الأول 2025. وما زال الإقبال في تزايد مطَّرد منذ تأكيد جدول مباريات البطولة وأماكن إقامتها ومواعيد انطلاقها، حيث باتت أعين العالم شاخصة على نسخة العام المقبل التي ستكون علامة فارقة في تاريخ اللعبة، والتي ستُقام في كل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة بين الخميس 11 يونيو/حزيران إلى الأحد 19 يوليو/تموز 2026.

يُذكر أن مرحلة السحب العشوائي ستبقى مفتوحة حتى يوم الثلاثاء 13 يناير/كانون الثاني 2026 في الساعة 11:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة (17:00 بتوقيت وسط أوروبا)، مع العلم أنّه لن يترتّب على توقيت تسجيل المشجعين خلال فترة التسجيل أي تأثير على فرص نجاحهم. يُمكن للمشجعين دخول السحب والاطِّلاع على التفاصيل الكاملة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets.