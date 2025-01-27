500 يوم على انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™

يُوافق يوم الاثنين 27 يناير/كانون الثاني 2025 بلوغ 500 يوم تفصلنا على انطلاق كأس العالم 2026 FIFA™ بين جنبات ملعب أزتيكا في العاصمة مكسيكو سيتي بتاريخ 11 يونيو/حزيران 2026

سيتم خلال عام 2025 الكشف عن ملصقات المدن المستضيفة، وإطلاق مراحل بيع التذاكر وحزم الضيافة، وإجراء القرعة النهائية للبطولة

ست عشرة مدينة مضيفة تستعد لاستقبال أكثر من خمسة ملايين مشجع من جميع أنحاء العالم لحضور بطولة كرة القدم الأكثر شهرة على كوكب الأرض

ومن المتوقّع أن يحضر أكثر من خمسة ملايين متفرّج مباريات البطولة التي يبلغ عددها 104 والتي ستستضيفها كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، بينما يُنتظر أن يُتابع أكثر من 6 مليارات شخص منافسات العرس الكروي العالمي بنسخته الموسعة التي ستشهد للمرة الأولى مشاركة 48 منتخباً.

ومع اقترابنا شيئاً فشيئاً من منافسات البطولة التي تستمر لـ39 يوماً، تمضي خلال عام 2025 استعدادات FIFA على قدم وساق، بالتعاون مع المدن الـ16 المستضيفة ورعاة البطولة والشركاء الإعلاميين والجهات الفاعلة، بالإضافة إلى بعض الأحداث التي ستشكّل محطات مفصلية في إطار التجهيز لانطلاق البطولة.

وتشهد أفريقيا وآسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي وأوقيانوسيا وأمريكا الجنوبية استئناف المنافسات المؤهلة للعرس الكروي العالمي، وسنتعرّف خلال بضعة أشهر على هوية أولى المنتخبات المتأهلة. أما خارج الملعب، فسيتم الكشف عن ملصقات المدن المستضيفة، وإطلاق مراحل بيع التذاكر وحزم الضيافة، وإجراء القرعة النهائية للبطولة، بالإضافة إلى عدة فعاليات وإعلانات ستأسر قلوب عشاق الحدث الكروي الأهم.

ورغم أن التحضيرات التي يقوم بها FIFA والمدن المستضيفة الـ16 لن يتعرّف عليها الجمهور إلا عندما يتقاطر المشجعون إلى أمريكا الشمالية في يونيو/حزيران ويوليو/تموز 2026، إلا أن أحد الأمثلة على التعاون القائم من الآن بين كافة الأطراف المعنية هو مشروع تصوير المدن المستضيفة.

فقد تعاقد FIFA مع مجموعة من أبرز خبراء التصوير الجوي في العالم لتوثيق كافة جوانب الحياة اليومية في المدن المستضيفة بين شهري أبريل/نيسان وأغسطس/آب 2024، بحيث تم تصوير ما يزيد على 60 ساعة من المحتوى، ليتم بعدها اختيار سلسلة من اللقطات التي تُعرِّف جمهور العالم على المدن الـ16 المعنية عن قرب. وقد تمت مشاركة المحتوى مع شركاء FIFA الإعلاميين الرسميين، بحيث سيتم بثّ هذه اللقطات في فعاليات البث الخاصة بالبطولة وخلال الفقرات الإعلانية وقبل وخلال البطولة.

وبالنسبة للمليارات ممن سيستمتعون بمنافسات البطولة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، لن يقتصر الحدث المنتظر على مجرَّد متابعة المباريات، بل سيتعرّفون كذلك على شعوب الدول المستضيفة وثقافاتها ومعالمها وأبرز الوجهات الطبيعية والصروح المعمارية، وبالتحديد على مدن أتلانتا، وبوسطن، ودالاس، وهيوستن، وغوادالاخارا، وكنساس سيتي، ولوس أنجلوس، ومكسيكو سيتي، وميامي، ومونتيري، ونيوجيرسي في نيويورك، وفيلادلفيا، ومنطقة خليج سان فرانسيسكو، وسياتل، وتورونتو، وفانكوفر.