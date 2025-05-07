نجوم برازيليون لامعون يكشفون النقاب عن المدن والملاعب المضيفة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

في مقطع فيديو مُبهر، كشف نجوم برازيليون لامعون النقاب عن المدن والملاعب الثمانية التي ستستضيف نسخة 2027 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

مثَّل كل نجم ونجمة فخر السكان المحليين واعتزازهم بمدينتهم، مع إظهار شغف جامح بإلهام الجيل القادم

شملت كوكبة النجوم أسماء ذائعة الصيت مثل مارتا وفورميغا وفينيسيوس جونيور وباولا أوليفيرا، حيث احتفل المشاركون بما تنطوي عليه الساحرة المستديرة من تنوع وحب وشغف

في بلد مترامي الأطراف وبأبعاد تكاد تكون قارية، تتميز كل مدينة من المدن التي وقع عليها الاختيار لاستضافة بطولة كأس العالم للسيدات FIFA البرازيل 2027™ بجمالها الفريد وتراثها الثقافي وغيرها من الخصائص الاستثنائية التي ستُبرزها بكل فخر واعتزاز أمام أنظار العالم، علماً أن كل مدينة تزخر أيضاً بكوكبة من النجوم الشهيرة التي تأسر قلوب السكان المحليين.

واحتفالاً بإعلان المدن المختارة، جمع FIFA كوكبة من أبرز رموز الساحة البرازيلية، علماً أن كل واحد منهم تربطه علاقة شخصية بإحدى الولايات الثماني التي ستقام فيها البطولة. ففي مقطع فيديو نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، يظهر هؤلاء النجوم وهم يسلمون صندوقاً إلى بعضهم البعض على نحو متسلسل حسب ظهور أسماء المدن والملاعب المضيفة، موجهين رسالة واضحة مفادها أن البرازيل بصدد الاستعداد لاستقبال أكبر حدث رياضي نسائي على مستوى العالم، مؤكدين في الوقت ذاته أنهم يتطلعون للبطولة المرتقبة على أحر من الجمر.

وينتمي هؤلاء المشاهير إلى عالم كرة القدم وكرة القدم داخل الصالات ومجال الترفيه والإعلام الرقمي، حيث يعكس الفيديو الذي يظهرون فيه شغف البلاد بالساحرة المستديرة وفخر أهاليها بالترحيب بالعالم خلال عام 2027. كما يظهر في الفيديو رئيس FIFA جياني إنفانتينو واثنتان من أشهر اللاعبات في تاريخ كرة قدم السيدات، ويتعلق الأمر بكل من الأسطورة فورميغا والنجمة اللامعة مارتا، الفائزة ست مرات بجائزة FIFA لأفضل لاعبة في السنة، علماً أنهما ساهمتا في كتابة العديد من فصول اللعبة النسائية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، بينما تواصلان إلهام الجيل القادم من اللاعبات.

أيقونات برازيلية تقدم المدن والملاعب المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA™ 01:30

وفي هذا الصدد، قالت فورميغا، اللاعبة الوحيدة في التاريخ التي شاركت في سبع نُسخ مختلفة من بطولة كأس العالم للسيدات، وهو رقم لا يضاهيه أي من أساطير كرة قدم الرجال: "لن أكون على المستطيل الأخضر في نسخة عام 2027، ولكنني مستعدة دائماً لتمثيل كرة القدم البرازيلية، فما بالك بلحظة خاصة كهذه، حيث نكشف النقاب عن المدن والملاعب التي ستستضيف بطولة كأس العالم للسيدات FIFA هنا في البرازيل".

“وتابعت: "لقد لعبتُ كرة القدم على مدى سنوات عديدة، 26 منها قضيتها مع المنتخب الوطني وحده، إذ صرتُ أعرف كل ركن من أركان بلادنا إلى درجة أستطيع معها أن أقول لكم إن كل مدينة من هذه المدن تعج بالمواهب الكروية النسائية التي تحتاج إلى من يدعمها ويلهمها". وأضافت لاعبة الوسط السابقة: "ستكون بطولة كأس العالم للسيدات فرصة لكل موهبة من تلك المواهب أن تشاهد أفضل اللاعبات عن قرب ويقول في قرارة نفسها: "إذا كان بإمكان هؤلاء التواجد هناك، فأنا أيضاً أستطيع ذلك"، وهذا تأثير لا يمكن أن يتركه إلا حدث بهذا الحجم".

من جهته، قال رافا بريتيس، المذيع التلفزيوني الشهير: "إن استضافة بطولة كأس العالم للسيدات ستكون بمثابة رمز لصحوة بورتو أليغري وإحياء الأمل فيها. فبعد كل ما مرت به المدينة، فإن قدرتنا على تنظيم حدث بهذا الحجم تذكرنا بمدى قوتنا وقدرتنا على النهوض والمضي قُدماً بكل فخر. إنها أيضاً فرصة للاحتفال بالرياضة النسائية مع جميع الجماهير بولاية ريو غراندي دو سول، التي تزخر بتقاليد عريقة في الاستمتاع والاحتفال".

القائمة الكاملة لأسماء النجوم البرازيليين الذين شاركوا في رفع الستار عن المدن المضيفة:

فينيسيوس جونيور (ريو دي جانيرو): إلى جانب عروضه المبهرة على أرضية الملعب، فإن الفائز بجائزةThe Best من FIFA لأفضل لاعب لعام 2024 يشتهر أيضاً بنضاله الحثيث في مكافحة العنصرية وتعزيز التعليم من خلال المؤسسة التي أنشأها في البرازيل.

ديبينيا (بيلو هوريزونتي): تُعتَبر ديبينيا من الأسماء البارزة في المنتخب الوطني البرازيلي، الذي شاركت معه في نسختين من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA، علماً أنها تُعد من بين أفضل الهدافات في تاريخ السيليساو.

كاكا (برازيليا): تُوج كاكا مع المنتخب البرازيلي بكأس العالم FIFA عام 2002، كما فاز بنسخة 2007 من جائزة FIFA لأفضل لاعب العالم، وهو يُعتبر رمزاً من رموز كرة القدم العالمية وأسطورة حية لكرة القدم البرازيلية.

أماندينيا (فورتاليزا): ابتداءً من عام 2014، اختيرت أماندينيا ثماني مرات متتالية أفضل لاعبة في العالم ضمن فئة كرة القدم داخل الصالات، وهي التي قادت البرازيل إلى التأهل للنسخة الأولى من بطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات FIFA™ المقررة في وقت لاحق من هذا العام.

رافا بريتيس (بورتو أليغري): يعمل رافا بريتيس مذيعاً تلفزيونياً كما يُعد من المؤثرين الملتزمين بالقضايا الاجتماعية، حيث يُعتبر من الأصوات الرائدة في الدفاع عن تمكين المرأة في البرازيل.

كاميلا كوتينيو (ريسيفي): كاميلا كوتينيو رائدة أعمال ذائعة الصيت وقائدة بارزة في مجال التكنولوجيا الرقمية باعتراف مجلة فوربس، وهي معروفة بنضالها في سبيل تعزيز جهود تمكين المرأة من خلال الموضة ووسائل الإعلام.

أدريانا ليما (سلفادور): وُلدت أدريانا ليما ونشأت في سلفادور، وهي عارضة أزياء بارزة وسفيرة FIFA العالمية للمشجعين، كما لها باع طويل في تشجيع الثقافة البرازيلية والتعريف بها على الساحة العالمية.