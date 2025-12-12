ملعبا آرسنال وبرانتفورد يستضيفان المرحلة النهائية من النسخة الأولى لكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

هذه البطولة هي الأولى من نوعها في تاريخ كرة قدم السيدات، حيث ستُتوّج بطلات كأس القارات للأندية للسنة المقبلة

ستُلعب أربع مباريات - نصفا النهائي، ومباراة تحديد المركز الثالث، والمباراة النهائية - في لندن من الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني ولغاية الأحد 1 فبراير/شباط من السنة المقبلة

سيحتدم التنافس يوم الأحد 14 ديسمبر/كانون الأول بين نادي ووهان جيانغدا الصيني ونظيره الجيش الملكي المغربي لتحديد من سينضمّ إلى آرسنال وغوثام أف سي وكورينثيانز في المرحلة النهائية

بين الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني والأحد 1 فبراير/شباط من العام المُقبل، سيستضيف ملعب نادي آرسنال وملعب نادي برانتفورد الواقعان في العاصمة البريطانية لندن المرحلة الحاسمة من النسخة الأولى لكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، هذه البطولة الرائدة التي تحتفي بأفضل أندية كرة قدم السيدات في العالم.

فلأول مرة على الإطلاق، ستتنافس الأندية المتوجة بالألقاب القارية في بطولة جديدة، حيث تحظى كل مباراة بأهمية خاصة، وحيث تحتدم المنافسة على أشدها. فعلى مدار أربع مباريات حاسمة - نصف النهائي ومواجهة تحديد المركز الثالث والنهائي – ستكون لندن مسرحاً لمعارك كروية ضارية تنتهي بتربع نادٍ واحد عرش القارات في كرة قدم السيدات.

وبهذه المناسبة، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم: "برزت لندن كمركز عالمي لكرة قدم السيدات. ونتيجة لشغف المشجعين الذي لا ينضب، والاستثمارات الهائلة في الرياضة والنجاح الملحوظ للمنتخب الإنجليزي، نشأت بيئة تشجّع كرة قدم السيدات على النمو أكثر من قبل، إذ تُمثل إقامة المرحلة النهائية من كأس بطلات FIFA بهذه المدينة المذهلة شهادةً على المكانة المذهلة التي تتمتع بها كرة قدم السيدات في العالم. ويسرّنا تنظيم هذه البطولة العالمية الرائدة لأندية السيدات في هذين الملعبين الأسطوريين. ولا يمكنني الانتظار لمعرفة من سيدخل التاريخ ويكون النادي الأول الذي سيتوّج بلقب أفضل نادٍ لكرة قدم السيدات في عام 2026".

ويتميّز الملعبان اللذان اختيرا لاستضافة المرحلة النهائية من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™ بالمرافق العصرية المتطوّرة، وسيوفّران أفضل الظروف للمباريات الأربعة التي تتنافس من خلالها الأندية الأربعة الأفضل في العالم لإلهام المشجعين والاحتفال بقوة كرة القدم.

ملعب برانتفورد معلمٌ عصري في غرب لندن، وسيستضيف مباراتي الدور نصف النهائي يوم الأربعاء 28 يناير/كانون الثاني، ويمنح المشجعين الفرصة ليكونواشهوداً على مواجهتين مذهلتين، يحجز الفائز بكلّ واحدة منهما مقعده في المباراة النهائية.

وفي هذا الإطار، صرّح جون فارني الرئيس التنفيذي لنادي برانتفورد: "تمثّل هذه البطولة فرصة مذهلة لمشاهدة كرة قدم السيدات من أعلى طراز، ويسرّنا استضافة مباراتي الدور نصف النهائي في ملعبنا".

وتابع: "نحن نفتخر بكوننا استضفنا المنتخب الإنجليزي للسيدات وبطولة اليورو للسيدات في الماضي. وعبر استضافة مباريات دولية لكرة قدم السيدات في ملعب برانتفورد، نأمل أن نساعد في إلهام الأجيال القادمة من اللاعبات، إذ نواصل دعم اللعبة لتحقيق النمو المتوخى داخل مجتمعنا وخارجه كذلك".

وفي يوم الأحد 1 فبراير/شباط، سيتحوّل ملعب آرسنال - موطن العملاقين في كرة قدم الرجال والسيدات في شمال لندن - إلى مسرح للمباراة النهائية ومباراة تحديد المركز الثالث.

وقال ريتشارد غارليك، الرئيس التنفيذي لنادي آرسنال: "يسرّنا استضافة مباراة تحديد المركز الثالث والمباراة النهائية على ملعب آرسنال، إذ نواصل مساعينا الرائدة، إلى جانب مشجعينا، لتعزيز النمو في كرة قدم السيدات، ونتطلّع قدماً لتقديم فعالية تبقى محفورة في الذاكرة لمجتمعنا في شمال لندن ولمشجعي كرة القدم حول العالم. بعد فوزنا التاريخي بدوري أبطال أوروبا للسيدات في مايو/أيار، نفتخر بأن يكون فريق السيدات أحد المتنافسين على النسخة الأولى من كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات 2026™".

يُذكر أن كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ بطولة تجمع بين بطلات الاتحادات القارية الستة للتنافس من أجل الظفر بلقب أفضل نادٍ في كرة قدم للسيدات على صعيد العالم. وفي المرحلة النهائية، سينضمّ الفريق الفائز من المرحلة الثانية (تجدون التفاصيل أدناه) إلى نادي آرسنال (إنجلترا) الفائز بدوري أبطال أوروبا للسيدات، وغوثام أف سي (الولايات المتحدة الأمريكية) الفائز ببطولة اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم، وكورينثيانز (البرازيل) الفائز ببطولة أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

هذا وتُعزّز بطولة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™ أُسس اللعبة النسائية من خلال تسليط الضوء على الأندية. وبعد نيل المصادقة من مجلس FIFA في مايو/أيار 2024، ستقام هذه البطولة في السنوات التي لا تشهد إجراء بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA™. وتجسّد هذه البطولة التزام FIFA المتواصل على توسيع نطاق الفرص الدولية لكرة قدم السيدات وزيادة شهرتها عند الجيل القادم من اللاعبات حول العالم.

وأصبح الآن بإمكان الراغبين بحضور هذه الفعالية التاريخية تسجيل اهتمامهم على موقع FIFA.com/tickets. المرحلة الثانية