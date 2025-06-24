مشجع مراهق لباريس سان جيرمان يحقّق حلمه في كأس العالم للأندية FIFA™

حقق جاك مكفاون حلم حياته بمشاهدة فريقه المحبوب باريس سان جيرمان شخصياً

سافر الطفل البالغ من العمر 14 عاماً مسافة 830 ميلاً تقريباً من مسقط رأسه في سولت ليك سيتي إلى حديقة لومن بارك في سياتل

منحت كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ آلاف المشجعين في الولايات المتحدة فرصة مشاهدة أبطالهم

تعتبر النسخة الافتتاحية الموسعة من كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ بطولة تتحقق فيها الأحلام، وبالنسبة لجاك مكفون، حارس المرمى البالغ من العمر 14 عاماً من سولت ليك سيتي، فقد منحته البطولة فرصة تحقيق حلم حياته بمشاهدة باريس سان جيرمان بشحمه ولحمه.

عندما سجل أشرف حكيمي الهدف الثاني لباريس سان جيرمان في مرمى سياتل ساوندرز ليحسم تأهله إلى الأدوار الإقصائية، كان جاك في المدرجات يحتفل بلحظة كان ينتظرها منذ تسع سنوات.

وقع جاك في حب كرة القدم منذ سن مبكرة. بدأ اللعب وهو في الثالثة من عمره، وتطور ليصبح حارس مرمى يقف الآن بين الخشبات في دوريات الناشئين في يوتا. لم يستغرق الأمر وقتاً طويلاً حتى أعلن جاك ولاءه لفريق باريس سان جيرمان وأصبح من عشاقه في سن الخامسة فقط.

بل إنه يستطيع أن يحدد اللحظة التي بدأ فيها هذا المشجع تشجيع باريس، حيث جلس مع والديه لمشاهدة مباراة في الدوري الفرنسي في عام 2016 وانبهر بأمثال زلاتان إبراهيموفيتش وإدينسون كافاني وأنخيل دي ماريا أثناء فوزهم على أولمبيك مرسيليا 2-1.

كان التواجد في مدرجات ملعب لومن فيلد تتويجاً للسنوات التسع الماضية من المشجعين الذين تابعوا المباراة النهائية لكأس العالم FIFA في قطر ٢٠٢٢، حيث قام بجولة في غرف تغيير الملابس وشاهد نهائي كأس العالم FIFA™ على شاشة التلفزيون.

وقال جاك: "لقد كانت تجربة ممتعة حقاً رؤية الملعب، ورؤية غرفة تبديل الملابس التي تضم مقاعد ليونيل ميسي وكيليان مبابي ورؤية صور اللاعبين على الزجاج."

وأضاف "رغم أنني ذهبت إلى قطر خلال كأس العالم FIFA 2022، لكن لم أتمكن من مشاهدة أي مباراة لباريس سان جيرمان في الملعب، لكنني تمكّنت من مشاهدة المباراة النهائية على شاشة مع مجموعة من المشجعين."

وبالعودة إلى الولايات المتحدة، سافر جاك حوالي 830 ميلًا من سولت ليك سيتي إلى سياتل لحضور مباراة كأس العالم للأندية FIFA وكان محاطاً بمشجعي الفريق المنافس، حيث كان معظم الجمهور الذي بلغ عدده 50,628 مشجعاً يشجّع نادي سياتل.

ومع ذلك، كان باريس سان جيرمان وجاك هما من عادا إلى منزلهما سعيدين، حيث ضمن الفوز 2-0 لبطل أوروبا صدارة المجموعة الثانية ومنح جاك ذكرى ستبقى عالقة في ذهنه إلى الأبد. وقال حول هذا الأمر "لقد حصلت على التذاكر كهدية عيد الميلاد: وضع والداي التذاكر في صندوق كبير للغاية حتى تنخفض أكثر فأكثر مثل الدمية الروسية، وكنت في غاية السعادة عندما علمت أنني سأشاهد باريس سان جيرمان يلعب في الولايات المتحدة."

وأضاف "كان من الممتع حقاً رؤية جميع اللاعبين، والتعرف على طولهم ورؤية اللاعبين على المباشر وهم يلعبون. الأمر مختلف كثيرًا عن مشاهدتهم على التلفاز. الهدفان اللذان سجلناهما سيكونان من أبرز اللحظات التي سأفكر فيها لفترة من الوقت.“

ولتعظيم هذه التجربة، تمكّن والد جاك من تنظيم لقاء مع زملائه من مشجعي باريس قبل المباراة، حيث حضر الثنائي فعالية لمشجعي باريس سان جيرمان في سياتل.

وقال جاك "لقد كان من الممتع أن أكون جزءاً من عائلة باريس سان جيرمان لبعض الوقت، والتواجد حول مشجعي باريس سان جيرمان ومشاهدتهم يلعبون. إنها تجربة تمنيتها منذ أن كنت صغيراً جداً."

على الرغم من أن قصة جاك هي قصة فردية، إلا أنها تمثّل قصة الآلاف وتلخص بالضبط ما تدور حوله كأس العالم للأندية 2025 FIFA™: تحقيق الأحلام للاعبين والمدربين والأندية - والأهم من ذلك - المشجعين.