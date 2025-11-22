كلوديا بونس: كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™ "حلم أصبح حقيقة"

إسبانيا من بين المشاركين في كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™

النسخة الأولى تمثل نقطة تحول لكرة الصالات للسيدات وفقاً للمدربة كلوديا بونس

بونس تتحدث عن منافسي إسبانيا، وما تعنيه البطولة لها، والتصنيف العالمي لكرة الصالات للسيدات، وتوقعاتها من الدولة المضيفة

تحققت أحلام آلاف لاعبات كرة الصالات حول العالم عندما أطلقت مباراة المغرب والأرجنتين صافرة بداية النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™. عندما وافق مجلس FIFََA على إطلاق البطولة في ديسمبر 2022، رأى الجميع في كرة الصالات للسيدات أن مطلبهم الذي ناضلوا من أجله طويلاً قد تحقق أخيراً. تعتبر كلوديا بونس رائدة في هذا الدور بصفتها بطلة ومناصرة لكرة الصالات النسائية. تعمل اللاعبة السابقة كمدربة للمنتخب الإسباني منذ عام 2018، وهي صوت محترم في هذه الرياضة. وقالت: ”إنها خطوة كبيرة إلى الأمام، وشيء كنا نسعى إليه طوال الوقت. حان الوقت الآن لإظهار أننا مستعدون، لنغتنم أخيرًا هذه الفرصة للتنافس على نطاق عالمي“.

™كلاوديا بونس خلال إحدى جلسات تدريب المنتخب الإسباني في الفلبين استعدادًا لكأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA

وأضافت كلوديا "إنه حلم أصبح حقيقة بالنسبة لي. كان من الرائع أن أشارك كلاعبة. الهدف الرئيسي للمنتخب الوطني هو المشاركة في المسابقات الدولية، على الرغم من أنها لم تكن موجودة في ذلك الوقت. لقد اتخذنا الخطوة الأولى، وهي التواجد في الفلبين، والآن نحن مصممون على تحقيق حلم كل لاعبة".

”تمنحنا كأس العالم هذه الفرصة للعب ضد فرق دولية، والتي كانت في كثير من الأحيان مؤقتة للغاية، أو لم نتمكن من اللعب على الإطلاق. تكتسب هذه الرياضة زخماً، وهناك المزيد من المسابقات في الطريق. نحن في مرحلة يمكن أن يبدأ فيها كرة الصالات في التحدث عن كونها رياضة تجذب الجماهير، مع إدراكنا للوضع الحالي“.

هذه هي السنة السابعة لكلوديا كمدربة للمنتخب الوطني. قادت إسبانيا إلى المجد بثلاثة ألقاب في بطولة أوروبا في 2019 و2022 و2023. المشاركة في كأس العالم التاريخية لكرة الصالات للسيدات هي مكافأة كبيرة بعد كل هذا العمل الشاق.

وقالت: ”في عام 2018، توليت تدريب المنتخب الوطني لتأهيله لأول بطولة أوروبية في تاريخه، والآن نتحدث عن أول كأس عالم للسيدات على الإطلاق. هذا أمر مثير للغاية“. ”لقد عملنا على تطوير كرة الصالات للسيدات لسنوات، وتغلبنا على العديد من التحديات على طول الطريق، مما جعلنا أكثر حماسًا للمستقبل“.

تقع إسبانيا في المجموعة الثانية إلى جانب ثلاثة من أفضل 10 فرق في تصنيف FIFA لكرة الصالات للسيدات، كندا وكولومبيا وتايلاند. تم إطلاق التصنيف رسميًا في مايو 2024، وتم نشر المراكز في 29 أغسطس لاستخدامه في تحديد المجموعات التي تم وضع الفرق فيها في قرعة البطولة.

وقد ساهم هذا التصنيف العالمي في تعزيز ظهور كرة الصالات النسائية. وقالت بونس: ”من المهم جداً أن يكون هناك تصنيف للسيدات أخيراً. كل شيء يسير على ما يرام، ونحن نحقق الأهداف التي تبقينا على المسار الصحيح“.

”لا نحب أن نرى أنفسنا في مرتبة أقل من البرازيل [التي تحتل المرتبة الأولى]، ولكن هذا حافز لنا لتجاوزها. كاتحاد، نطمح دائماً إلى أن نكون في المرتبة الثانية أو الثالثة، أو حتى أفضل من ذلك، أن نتصدر التصنيف“.

بونس ممتنة أيضاً لـ FIFA ولرئيسها جياني إنفانتينو لإعطائهم الضوء الأخضر لإنشاء كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الذي طال انتظاره.

قال السيد إنفانتينو في رسالة فيديو وجّهها للحضور في قرعة البطولة: "إن أول بطولة كأس عالم لكرة الصالات للسيدات تُحدث نقلة نوعية. فهي تُتيح أخيرًا لأفضل لاعبات كرة الصالات في العالم المنصة العالمية التي يستحققنها". وتشاركه الرأي مدربة إسبانيا.

“واصلنا المطالبة بفرصة للمنافسة، وأخيراً حصلنا عليها. لقد استجاب لنا أحدهم”، تابعت بونس. “آمل فقط أن نقدم عرضاً لائقاً ونواصل التحسن. سيساعدنا ذلك على النمو وزيادة قاعدة جماهيرنا وجذب المزيد من الفتيات للاهتمام بلعب كرة الصالات، وإقامة المزيد من المسابقات، ورفع مكانتنا على الصعيد الدولي".

بصفتها مدربة سابقة للمنتخبات الشبابية الإسبانية، تظل بونس متفائلة بشأن بطولة هذا العام، التي تنطلق بالنسبة لهم بمباراة ضد تايلاند يوم السبت، دون أن تنسى مدى صعوبة تحقيق هدفها. ”عندما تهدف إلى تحقيق هدف كهذا، تكون مستويات الطموح عالية للغاية بالنسبة لكل من الجهاز الفني واللاعبين. في كأس العالم، ستختلف المباريات بشكل كبير وستكون صعبة للغاية. كل خصم سيتحدى قدرتنا على الأداء بأعلى مستوى“.

قد يكون مكان إقامة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات في الفلبين ذا أهمية كبيرة. خططت الدولة لبذل قصارى جهدها من أجل استضافة البطولة، التي تقام في مدينة واحدة فقط، وهي باسيج، بالقرب من العاصمة الفلبينية مانيلا.

وقالت بونس: ”كأس العالم هذه رائعة. قد تكون جديدة في البداية، ولكن مع الدخول في غمارها، يمكن أن تصبح مدمنًا عليها. كرة الصالات للسيدات هي ترفيه خالص، وأعتقد أن هذا ما سنراه. نأمل أن يشارك البلد بقوة حتى نحظى بأفضل أجواء ممكنة ونجذب المزيد من الناس“.

وختمت كلوديا حديثها قائلة “أشعر بالعاطفة بمجرد التفكير في البطولة. لقد تخيلت ذلك مرات عديدة. تفكر في كيف سيكون الشعور. والآن هذا يحدث. إنه على وشك أن يصبح حقيقة. أتذكر زميلات الفريق الذين لعبن للمنتخب الوطني، أولئك الذين عملت أو لعبت معهم... الآن أنا محظوظة بما يكفي لتجربة ذلك من على خط التماس".