كأس العالم FIFA 2026™ سيُحطّم الرقم القياسي في الحضور الجماهيري إثر إعلان الطاقة الاستيعابية النهائية للملاعب

قبل يوم واحد فقط من انطلاق صافرة بداية بطولة كأس العالم FIFA 2026™، أكَّد FIFA الطاقة الاستيعابية لكافة الملاعب الـ 16 في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

وبدءاً من يوم الغد، ستغصّ هذه الملاعب الأيقونية بملايين المشجعين من أرجاء العالَم للاحتفال باللعبة الجميلة في أكبر نسخة على الإطلاق من بطولة كأس العالم FIFA™. وقد تم تجهيز كل ملعب لتوفير تجربة عالمية المستوى، بحيث يساهم كل مقعد في الأجواء الحماسية التي يحفل بها الحدث الكروي الأهم على الإطلاق.

ويأتي تأكيد الطاقة الاستيعابية للملاعب ليُشكل آخر حلقة في التدابير العملياتية قبيل انطلاق صافرة النهاية. وبعد الطلب العالمي غير المسبوق، سيُحطَّم العدد القياسي من الجماهير في نسخة واحدة والذي يعود إلى كأس العالم FIFA 1994™ في الولايات المتحدة الأمريكية، بكل تأكيد، وهو ما يُبرز مدى الإقبال على هذه النسخة ومستوى طموحاتها بالنظر إلى مشارَكة 48 منتخباً للمرة الأولى.

وتُبرز الطاقة الاستيعابية النهائية للملاعب نطاق نسخة كأس العالم FIFA 2026™، التي تشهد مشارَكة المزيد من المنتخبات، وعدداً أكبر من المباريات، وحضوراً جماهيرياً أوسع، وهو ما يُكرّس معايير جديدة على مستوى الحضور والتفاعل حول العالم.

القائمة الكاملة للملاعب وطاقتها الاستيعابية: