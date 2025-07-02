عائلة مكسيكية تحظى بـ"صورة العُمر" مع تكريم المشجع رقم مليونين في كأس العالم للأندية FIFA 2025™

مع فرانشيسكو ميندوزا المقيم في أتلانتا في ولاية جورجيا، بلغ عدد المتفرجين في مونديال الأندية مليوني شخص

كانت هذه أول مباراة مع عائلته منذ وصولهم إلى أتلانتا وتم تخليدها بصورة تذكارية مع أسطورة المنتخب المكسيكي لويس هيرنانديز الذي رحّب بالعائلة على طرف أرضية التباري

بمشاركة نخبة أندية العالم وأساليب كروة متنوعة، استقطبت بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ حماس جماهير المستديرة الساحرة حول العالم

تُحقق بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ زخماً واضحاً داخل أرضية التباري وعلى المدرجات، مع مضي منافسات الأدوار الإقصائية على قدم وساق. وشهد يوم الثلاثاء 1 يوليو/تموز تسجيل البطولة بحلتها الجديدة رقماً قياسياً متمثلاً ببلوغ عدد المتفرجين في الملاعب مليوني شخص. اختُتمت منافسات الدور ثُمن النهائي المثيرة على ملعب مرسيدس بنز في أتلانتا بمواجهة بين مونتيري وبروسيا دورتموند سعياً لاقتناص تذكرة التأهل الأخيرة إلى ربع النهائي. وكانت هذه المباراة مميزة بشكل استثنائي للمشجع النادي المكسيكي فرانشيسكو ميندوزا. وحملت الأمسية الكروية المميزة لهذا المشجع وزوجته بولا وابنتيه ميغان وإريكا مفاجأة استثنائية، فمع فرانشيسكو بلغ عدد المتفرجين في مونديال الأندية مليوني شخص. وقد حظي هذا المشجع المقيم حالياً في مدينة أتلانتا بترحيب أسطورة كرة القدم المكسيكي لويس هرنانديز. وقبيل انطلاق المباراة، التقط اللاعب الذي يحمل لقب "الماتادور" ويتقاسم مع خافيير هيرنانديز لقب أفضل هدّافي المكسيك في بطولة كأس العالم FIFA™ ودافع عن قميص مونتيري في مطلع مسيرته الحافلة، صورة تذكارية مع فرانشيسكو وعائلته على بُعد أمتار من موقع إحماء لاعبي الفريقين.

وقال المشجِّع المكسيكي: "لا أزال أرتجف. إنها تجربة لن أنساها على الإطلاق. تمكَّنت عائلتي من الانضمام إلي مؤخراً فقط في أتلانتا، وهذه هي أول مباراة نحضرها كعائلة، وهذه إذاً ذكرى ستبقى معنا إلى الأبد. وسأضع هذه الصورة في إطار فوراً. شكراً لـ FIFA على جعل هذه اللحظة تتحوّل إلى حقيقة".

ولكن يعود الفضل في ذلك إلى جماهير المستديرة طوال أيام التنافس في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي شهدت مشاركة 32 من نخبة أندية العالم في المواجهات التي تستضيفها 11 مدينة طوال شهر على 12 ملعباً رائعاً. وبالنظر لكون أكثر من مليوني شخص عبروا بوابات الملاعب المميزة الاثني عشر المستضيفة، أي بمتوسط يبلغ 35 شخص في المباراة الواحدة، فإن هذا يُظهر مدى شعبية البطولة في أوساط عشاق اللعبة الجميلة.

"ومن جهتها، قالت بولا ميندوزا: "التواجد هنا أمر ممتع جداً، ورائع. تُظهر جماهير كافة الأندية طاقة وإثارة كبيرتين، والجميع متحمّس لمشاهدة لاعبيه".

وقاطعتها ابنتها ميغال قائلة: "بل لمشاهدة لاعبيهم المفضلين". لتُضيف الوالدة: "تماماً. أو لمجرَّد دعم فريق من بلادهم. إنه أمرٌ رائع ومثير جداً". أما إريكا فحرصت على إظهار توقها الشديد لمشاهدة مدافع مونتيري سيرخيو راموس: "إنه أمر مذهل. لا زلتُ أشعر بهول المفاجأة!"

تُعتبر المكسيك وألمانيا دولتان كرويتان بامتياز، وتشتهر جماهيرهما بالشغف بالمستديرة الساحرة، إلا أن مباراة دورتموند ومونتيري هي الثانية فقط بين أندية البلدين في بطولة رسمية. وهو ما يُظهر جوهر بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، التي تجمع فرقاً متنوعة وأساليب لعب مختلفة، وذلك ضمن نمط تنافس غير مسبوق.

وكان أكبر عدد من الحضور هو في مباراة باريس سان جرمان وأتليتيكو مدريد في ملعب روز باول في لوس أنجلوس، إذ بلغ 80619 متفرِّجاً. وأربعة من المباريات الست التالية على قائمة المواجهات الأكبر حضوراً جماهيرياً جمعت أندية من قارات مختلفة:

70248 | ريال مدريد - باتشوكا | ملعب بنك أمريكا، شارلوت

65574 | باريس سان جرمان - إنتر ميامي | ملعب مرسيدس بنز، أتلانتا

64811 | سالزبورغ - ريال مدريد | ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد، فيلادلفيا

63587 | بايرن ميونخ - بوكا جونيورز | ملعب هارد روك، ميامي

62415 | ريال مدريد - الهلال | ملعب هارد روك، ميامي

62149 | ريال مدريد - يوفنتوس | ملعب هارد روك، ميامي

وبالنظر إلى أن كأس العالم للأندية FIFA 2025™ سيشهد إقامة سبع مباراة بعد 1 يوليو/تموز، فإن البطولة تعد بالكثير من الإثارة. ولذلك، سارعوا بحجز تذاكركم عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets. وبالنسبة لأولئك غير القادرين على حضور المباريات في الملاعب، تجعل منصة الترفيه الرياضي الرائدة عالمياً DAZN جميع مباريات البطولة متاحة مجاناً للجماهير في أي مكان في العالم.