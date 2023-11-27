مشجع من فورت وورث يصبح المشجع رقم 50 مليون في مباريات كأس العالم FIFA

إيمي خان، من فورت وورث، تكساس، كان المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم FIFA™
جاء هذا الإنجاز خلال فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 في دور الـ16 على ملعب دالاس.
يبلغ إجمالي الحضور في تاريخ كأس العالم FIFA الآن 50,020,653 مشجعًا، مع تبقي 11 مباراة في كأس العالم FIFA 2026™ تم تحقيق إنجاز تاريخي للجماهير، حيث دخل المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم FIFA من بوابات ملعب دالاس. منذ عام 1930، يرحب FIFA بالجماهير من جميع أنحاء العالم لحضور كأس العالم FIFA™. وفي تكساس، حقق هذا التاريخ إنجازًا جديدًا، حيث دخل المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم FIFA بوابات ملعب دالاس. مع حضور جماهيري كامل بلغ 70,649 مشجعًا في المباراة رقم 93 من البطولة - والتي شهدت فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 في دور الـ16 - وصل إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى 6,071,923 مشجعًا، بينما بلغ إجمالي الحضور في تاريخ بطولات كأس العالم FIFA 50,020,653 مشجعًا. يتبقى 11 مباراة في النسخة 23 من كأس العالم FIFA، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُسجل أرقامًا قياسية. كان من بين الحضور المميزين إيمي خان، من فورت وورث، تكساس، والذي تعود أصول عائلته إلى باكستان. وبحضوره المباراة التاسعة له في كأس العالم FIFA 2026، تسلّم خان تذكرة عملاقة من أسطورتي FIFA كارليس بويول وبيبي تقديرًا لهذا الإنجاز. وقال خان: "إنها كرة القدم الجميلة. نحن نحب تشجيع FIFA، ونحب تشجيع الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، وجميع المدن الجميلة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. نحن هنا من أجل كأس العالم FIFA، ومن أجل FIFA، وللاحتفال بجمال كرة القدم". "يا لها من تجربة رائعة! نحن محظوظون باستضافة هذا العدد الكبير من الزوار الرائعين، الذين رحبوا بنا في مدينتي دالاس وفورت وورث. يا لها من مدينة رائعة أن أكون المشجع رقم 50 مليون. هذه هي المباراة التاسعة التي أحضرها. أتطلع بشوق لحضور المزيد من بطولات كأس العالم FIFA في المستقبل".
Kقال خان إنه كان يشجع إسبانيا في ملعب دالاس، لكن لاعبه المفضل في البطولة هو لاعب خط وسط الولايات المتحدة، ويستون ماكيني. وأضاف: "كانت البطولة رائعة. حضرنا تسع مباريات حتى الآن. الضيافة، والمرافق، وخدمات الضيوف، والمباريات - داخل الملعب وخارجه، كل شيء كان رائعًا. نحن محظوظون جدًا بوجود كل هؤلاء الزوار في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. FIFA- يا لها من منظمة رائعة!". وعن ذكرياته المفضلة من البطولة، قال خان: "أوه، ذكرياتي المفضلة في كأس العالم (FIFA) هي مشاهدة مباراة الليلة الماضية، المكسيك ضد إنجلترا في ملعب أزتيكا. على الرغم من أننا لم نتمكن من حضور المباراة، إلا أنها كانت تجربة لا تُنسى، ونحن متشوقون لعودة FIFA إلى الولايات المتحدة والمكسيك".
قال خان إنه استمتع بشكل خاص بمشاهدة كيف جمعت البطولة أناسًا من مختلف أنحاء المنطقة والعالم. وأضاف: "الولايات المتحدة، تكساس، المكسيك، كندا - إنهم شعوب مضيافة للغاية. نتوق بشدة لعودة كأس العالم (FIFA)، والاحتفال مجددًا مع المزيد من الفرق والدول والزوار في مدينتنا الرائعة". وتابع: "كرة القدم توحد العالم، فهي تجمع أناسًا من خلفيات وثقافات وأعراق مختلفة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ليسافروا حول العالم ويحتفلوا معًا بهذه اللعبة الرائعة".
لم تنتهِ بعدُ تجربة خان في كأس العالم، وهو يتطلع إلى ختامٍ مثيرٍ للبطولة. وقال: "لا أطيق الانتظار لمشاهدة... مباراتي نصف النهائي والنهائي في ملعب نيويورك (نيوجيرسي)".