مشجع من فورت وورث يصبح المشجع رقم 50 مليون في مباريات كأس العالم FIFA

يبلغ إجمالي الحضور في تاريخ كأس العالم FIFA الآن 50,020,653 مشجعًا، مع تبقي 11 مباراة في كأس العالم FIFA 2026™ تم تحقيق إنجاز تاريخي للجماهير، حيث دخل المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم FIFA من بوابات ملعب دالاس. منذ عام 1930، يرحب FIFA بالجماهير من جميع أنحاء العالم لحضور كأس العالم FIFA™. وفي تكساس، حقق هذا التاريخ إنجازًا جديدًا، حيث دخل المشجع رقم 50 مليون الذي يحضر مباراة في كأس العالم FIFA بوابات ملعب دالاس. مع حضور جماهيري كامل بلغ 70,649 مشجعًا في المباراة رقم 93 من البطولة - والتي شهدت فوز إسبانيا على البرتغال 1-0 في دور الـ16 - وصل إجمالي عدد المشجعين الذين حضروا بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى 6,071,923 مشجعًا، بينما بلغ إجمالي الحضور في تاريخ بطولات كأس العالم FIFA 50,020,653 مشجعًا. يتبقى 11 مباراة في النسخة 23 من كأس العالم FIFA، التي تُقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، والتي تُسجل أرقامًا قياسية. كان من بين الحضور المميزين إيمي خان، من فورت وورث، تكساس، والذي تعود أصول عائلته إلى باكستان. وبحضوره المباراة التاسعة له في كأس العالم FIFA 2026، تسلّم خان تذكرة عملاقة من أسطورتي FIFA كارليس بويول وبيبي تقديرًا لهذا الإنجاز. وقال خان: "إنها كرة القدم الجميلة. نحن نحب تشجيع FIFA، ونحب تشجيع الولايات المتحدة وإسبانيا والبرتغال، وجميع المدن الجميلة في كندا والولايات المتحدة والمكسيك. نحن هنا من أجل كأس العالم FIFA، ومن أجل FIFA، وللاحتفال بجمال كرة القدم". "يا لها من تجربة رائعة! نحن محظوظون باستضافة هذا العدد الكبير من الزوار الرائعين، الذين رحبوا بنا في مدينتي دالاس وفورت وورث. يا لها من مدينة رائعة أن أكون المشجع رقم 50 مليون. هذه هي المباراة التاسعة التي أحضرها. أتطلع بشوق لحضور المزيد من بطولات كأس العالم FIFA في المستقبل".