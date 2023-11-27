فانكوفر تسدل الستار على منافسات كأس العالم FIFA وسويسرا تسطّر التاريخ

استضاف ملعب بي سي بليس في فانكوفر سبع مباريات في كأس العالم FIFA 2026™، بينها مباراتان في الأدوار الإقصائية

بلغت سويسرا الدور ربع النهائي بعد تحقيقها أول فوز في تاريخها بركلات الترجيح في كأس العالم FIFA™

يستمر مهرجان المشجعين FIFA Fan Festival في فانكوفر، المقام في المعرض الوطني للمحيط الهادئ في استقبال المشجعين حتى 19 يوليو، باستثناء يومي الإثنين والثلاثاء

انتهت مهام كندا كدولة مستضيفة لكأس العالم FIFA 2026™ عقب المباراة التي لُعبت في فانكوفر في مقاطعة كولومبيا البريطانية، التي جمعت سويسرا وكولومبيا، وشهدت تأهل السويسريين إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى منذ عام 1954، عندما استضافوا كأس البطولة للمرة الوحيدة في تاريخ البلاد.

غدت المدينة إحدى أبزر معالم في هذه البطولة، إذ تصدّر مجسّم TRIONDA العملاق في مركز عالم العلوم المشهد التلفزيوني، ومنصات التواصل الاجتماعي، ومقاطع الفيديو التي التقطها المشجعون. وجابت مشاهد الزحف الجماهيري الكندي أمام مجسم الكرة الرسمية لمباريات كأس العالم FIFA 2026 العالم بأسره، لتصبح واحدة من أبرز لقطات البطولة التي ستبقى محفورة في الذاكرة.

وستخلّد كرة القدم الكندية تاريخ 18 يونيو/حزيران، الذي تحوّل فيه ملعب بي سي بليس في فانكوفر إلى مسرحٍ اعتلاه المنتخب الكندي وقدّم الأداء الأفضل له في تاريخ مشاركاته في كأس العالم، عندما ألحقت كتيبة المدرّب جيسي مارش الهزيمة بالمنتخب القطري، بطل آسيا، بنتيجة 6-0.

شكّل هذا الانتصار الفوز الأول في تاريخ مشاركات البلد المضيف بكأس العالم FIFA، وهو إنجاز اقترن بتحطيم العديد من الأرقام القياسية البارزة. فقد باتت كندا أول منتخب من خارج الاتحاد الأوروبي لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم يسجل ستة أهداف في مباراة واحدة، كما أصبحت أول منتخب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم يسجل أكثر من أربعة أهداف في مباراة واحدة. كذلك أمسى جوناثان ديفيد أول لاعب كندي يسجل ثلاثية في كأس العالم FIFA، وأول لاعب من اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم يحقق هذا الإنجاز منذ النسخة الأولى للبطولة في الأوروغواي عام 1930.

وفي هذه المناسبة، قال نائب رئيس FIFA ورئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم فيكتور مونتالياني: "بدأتْ كتابة هذا الفصل الجديد في مسيرة تطور كرة القدم الكندية منذ عام 2012،

وقد شمل هذا الفصل استضافة كأس العالم للسيدات FIFA 2015™، وتأسيس دوريات محلية لفئتي الرجال والسيدات، إلى جانب النجاحات الميدانية التي حققتها المنتخبات الوطنية، وصولاً إلى محطة كأس العالم FIFA 2026™، التي شكّلت منعطفاً تاريخياً فارقاً للّعبة في البلاد

لقد رحبت المدينتان المستضيفتان، إلى جانب المجتمعات المحلية الممتدة من المحيط إلى المحيط، بالعالم أجمع، لتعكس معاً الجوهر المميز لكندا. وبعيداً عن ذكريات المباريات في فانكوفر وتورنتو التي ستبقى خالدة في الأذهان، ستترك هذه البطولة إرثاً مستداماً سيستمر في النمو والازدهار داخل المجتمعات المحلية في جميع أنحاء البلاد، لزمن طويل بعد صافرة النهاية.

وليست هذه نهاية الرحلة، بل هي فجر حقبة جديدة ومثيرة لكرة القدم في كندا.

شهدت فانكوفر سبع مباريات بالإجمال، بما في ذلك المواجهة في دور الـ 16 يوم الثلاثاء بين سويسرا وكولومبيا، وسط حضور جماهيري غفير بلَغ الطاقة الاستيعابية الكاملة للملعب بـ 52497 مشجعاً في كل مباراة. وتجدر الإشارة إلى أن فانكوفر كانت واحدة أصل من مدينتين فقط استضافتا منتخبات من الاتحادات القارية الستة، إذ استقبل ملعب بي سي بليس منتخبات من 10 دول مختلفة.

كما سجّل عام 2026 المرة الثانية التي يستضيف فيها ملعب بي سي بليس في فانكوفر بطولة تابعة لـ FIFA، بعد أن شهد تسع مباريات خلال كأس العالم للسيدات FIFA 2015™، ومنها تلك النهائية التي تغلبت فيها الولايات المتحدة على اليابان بنتيجة 5-2.

ولم يقتصر تحطيم الأرقام القياسية في فانكوفر على الكنديين فحسب، إذ شهد الملعب دولاً ولاعبين آخرين يصنعون التاريخ.

ففي المباراة الافتتاحية، أصبح نيستوري إرانكوندا أصغر هداف في تاريخ مشاركات أستراليا في كأس العالم، بعمر 20 عاماً و124 يوماً — ليحطم الرقم السابق المسجل باسم بريت هولمان بفارق ست سنوات كاملة — وذلك خلال المواجهة التي تغلبت فيها أستراليا على تركيا بنتيجة 2-0.

كما حقّقت مصر انتصارها الأول في التاريخ في كأس العالم FIFA بعد تسع محاولات، بعدما قلبت تأخرها لتفوز على نيوزيلندا بنتيجة 3-1، في مباراة شهدت تسجيل الفراعنة لثلاثة أهداف في لقاء واحد للمرة الأولى في تاريخهم. وبذلك، أصبح محمّد صلاح اللاعب المصري الأول الذي يسجّل في نسختين مختلفتين من البطولة.

كما حسمت بلجيكا مقعدها في الأدوار الإقصائية بفوزها العريض على نيوزيلندا بنتيجة 5-1، ليشكل فارق الأهداف الأربعة هذا الانتصار الأكبر لها في تاريخ مشاركاتها بالبطولة. وفي تلك المباراة، أصبح روميلو لوكاكو وكيفين دي بروين أول لاعبين بلجيكيين يهزان الشباك في ثلاث نسخ مختلفة من كأس العالم، في حين حقّق الحارس تيبو كورتوا رقماً وطنياً قياسياً جديداً بخوضه مباراته المونديالية الثامنة عشرة بتاريخه.

كما سيبقى ملعب بي سي بليس بفانكوفر في ذاكرة سويسرا بعد خوضها ثلاث مباريات هناك، كان أبرزها الفوز على الجزائر بنتيجة 2-0 في دور الـ 32، لتطوي بذلك صفحة انتظار مريرة استمرت 88 عاماً عجزت فيها عن تحقيق أي فوز في الأدوار الإقصائية. كما أنّ هذه المرة الأولى التي تحقق فيها سويسرا ثلاثة انتصارات متتالية في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم FIFA، بالتزامن مع خوض النجم غرانيت تشاكا مباراته الدولية رقم 150 بقميص المنتخب الأول.

وفي مواجهة المجموعة الثانية التي حسمتها سويسرا لصالحها أمام كندا بنتيجة 2-1، لعب كلّ من تشاكا وريكاردو رودريغيز مباراتهما الـ 15 في كأس العالم FIFA ليصبحا أول لاعبين في تاريخ الكرة السويسرية يصلان إلى هذا الإنجاز التاريخي.

وشهدت المواجهة الأخيرة للمنتخب السويسري، والتي أُسدل بها الستار على مباريات هذا الملعب، فوزاً درامياً لسويسرا على كولومبيا بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، إثر تعادل سلبي استمر على مدار الأشواط الإضافية. ويُعد هذا الفوز الأول من نوعه لسويسرا بركلات الترجيح في تاريخ كأس العالم، بعد أن تعثرت في محاولتها الوحيدة السابقة أمام أوكرانيا في كأس العالم FIFA ألمانيا 2006™.