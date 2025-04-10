طرح بطاقات إضافية لكافة مباريات بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تشمل التذاكر كافة المباريات الـ 63 وفئة التذاكر الأرخص التي تشهد أكبر مستوى من الإقبال وهي متوافرة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets من كافة أرجاء العالم

بطولة حماسية تدور رحاها على 12 ملعباً وتنتهي بتتويج نادٍ واحد على العرش العالمي بتاريخ 13 يوليو/تموز

اشترى مشجعون من 130 دولة تذاكر لحضور كأس العالم للأندية بحلته الجديدة

مع ارتفاع مستوى الإثارة قبيل انطلاق نسخة تاريخية من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ بحلّتها الجديدة، طرح FIFA تذاكر إضافية لكافة المباريات التي ستشهد تنافس 32 من نخبة فرق العالم للتربّع على العرش العالمي.

وقد أصبحت التذاكر الإضافية متاحة عبر المنصة الرسمية للبيع FIFA.com/tickets، وتشمل فئة التذاكر الأرخص التي تشهد أكبر مستوى من الإقبال في المباريات الـ 63 التي ستجعل صيف هذا العام كروياً بامتياز. وتمثِّل هذه فرصة ممتازة لعشاق اللعبة الجميلة لعيش إثارة البطولة ومشاهدة كوكبة من ألمع النجوم من كافة أرجاء العالم وهم يتنافسون لرفع كأس البطولة التي تعتبر تحفة بحدّ ذاتها.

ويأتي طرح التذاكر الإضافية لهذه البطولة التاريخية بعيد الإعلان عن إطلاق حزم تذاكر حصرية تضمن إمكانية شراء تذاكر لبطولة كأس العالم FIFA 2026™، شريطة توافرها ومع الأخذ بعين الاعتبار الشروط والأحكام. هذا ويمكن الحصول على حزم تذاكر بطولة كأس العالم FIFA 2025 حصرياً عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com/tickets طيلة الأيام الـ 18 المقبلة، أو حتى نفاذها.

ومن المتوقع أن يخوض منافسات البطولة ثلاثة لاعبين من قائمة المرشحين لنيل نسخة 2024 من جائزة The Best من FIFA وهم فينيسيوس جونيور ورودري وجود بيلينغهام، هذا بالإضافة إلى مجموعة من ألمع نجوم العالم يتقدمهم ليونيل ميسي وهاري كين وإرلينغ هالاند وكيليان مبابي وجمال موسيالا وكول بالمر وجوشوا كيميش وفيديريكو فالفيردي وأنطونيو روديغر ولاوتارو مارتينيز وإدرسون وأنطوان غريزمان وخفيشا كفاراتسخيليا. وبحسب التشكيلات الحالية للفرق، من المتوقع مشاركة لاعبين من 86 دولة في البطولة، وهو ما يتجاوز العدد الإجمالي للدول التي تأهلت إلى نهائيات بطولة كأس العالم FIFA منذ عام 1930.

وقد ساهم التنوع الكبير في جنسيات اللاعبين بإقبال كبير من جماهير اللعبة حول العالم على تذاكر البطولة، إذ تم حتى الآن بيع تذاكر لمشجعين من أكثر من 130 دولة. وكان الإقبال الأكبر من جمهور الولايات المتحدة الأمريكية، تليها تشكيلة من دول متوزعة على قارات العالم وهي البرازيل والأرجنتين والمكسيك وكندا وألمانيا والمملكة العربية السعودية وفرنسا واليابان وإسبانيا.

بطولة عالمية للأندية هي الأكبر والأكثر شمولاً

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 إجمالي 32 من أفضل الأندية في العالم ومن قارات العالم الست، وتستضيف ميامي المباراة الافتتاحية يوم السبت 14 يونيو/حزيران. وتجري المباريات الـ63 في 11 مدينة – أتلانتا وتشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك نيوجرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة – وسيتم تتويج بطل كأس العالم للأندية في ملعب ميتلايف في نيويورك نيوجيرسي يوم الأحد 13 يوليو/تموز 2026.