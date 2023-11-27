سكان لونغز يحتفون بتأثير كأس العالم FIFA على مدينة كانساس سيتي وما وراءها

أنجي وكريس لونغ هما المالكان الرئيسيان لنادي كانساس سيتي كارنت، أحد أندية الدوري الوطني لكرة القدم للسيدات

قرر الزوجان الاستثمار بعد حضورهما مباريات في كأس العالم للسيدات فرنسا 2019 FIFA™

يؤكد الزوجان على أهمية النسخة القادمة من بطولة FIFA النسائية الأبرز، والتي ستُقام في البرازيل عام 2027

كان أنجي وكريس لونغ يقضيان شهرًا في فرنسا عام 2019 عندما دُعيا لحضور عدة مباريات في كأس العالم للسيدات FIFA™. وبفضل خبرتهما في مجال التمويل، انبهرا بما شاهداه.

قال كريس: "لفت انتباهنا الجماهير، والجانب التجاري، وبكل بساطة، كونها واحدة من أجمل الرياضات في العالم. أخذنا الأمر على محمل الجد وفكرنا: ألا يمكننا العودة والاستثمار في فريق في كانساس سيتي يحقق نفس النجاح الذي نشهده هنا؟".

وأضافت أنجي: "كان من المذهل أن نرى كيف تنمو كرة القدم النسائية حول العالم". "كنا نعلم مسبقًا أهميتها البالغة في الولايات المتحدة، لكن رؤيتها تزدهر في أوروبا وبقية أنحاء العالم كان أمرًا مميزًا حقًا."

لم تكن كرة القدم غريبة عليهما. تتذكر أنجي قائلة: "بدأت اللعب في الرابعة من عمري، وكنت حارسة مرمى. لطالما عشقت هذه اللعبة الجميلة." ويوضح كريس: "كانت أول رياضة أتمكن من تدريب أطفالي عليها. أحبوا جميعًا كرة القدم منذ صغرهم، لذا انخرطت معهم كأب ومدرب."

انطلاقًا من هذا، تعاون آل لونغ مع بريتاني ماهومز، لاعبة كرة القدم السابقة وزوجة باتريك ماهومز، لاعب الوسط في فريق كانساس سيتي تشيفز الشهير في دوري كرة القدم الأمريكية للمحترفين. واتخذوا قرارهم بشراء امتياز الفريق الذي كان يلعب في كانساس سيتي قبل انتقاله إلى يوتا. ونتيجةً لذلك، عاد فريق رويالز إف سي إلى كانساس سيتي عام 2021، وقبل انطلاق موسم 2022، اتخذ اسم كانساس سيتي كارنت. وهو النادي الوحيد في الدوري الوطني لكرة القدم النسائية الذي يمتلك ملعبًا مُصممًا خصيصًا لكرة القدم النسائية، والذي افتُتح عام 2024. ويقول آل لونغ إن استضافة كأس العالم 2026 FIFA™ على أرضهم تُعد حدثًا بالغ الأهمية. علاوة على ذلك، وقبل انطلاق المباراة الأولى في كانساس سيتي - الأرجنتين ضد الجزائر، والتي سجل فيها ليونيل ميسي الأهداف الثلاثة جميعها ليحقق حامل اللقب فوزًا ساحقًا بنتيجة 3-0 - شاهدوا أحد لاعبيهم، تيموا تشاوينغا، يشارك في مراسم ما قبل المباراة. وإلى جانب تشاوينغا، كانت بريتاني وباتريك ماهومز حاضرين، وقد استمتعا بهذا المشهد الرائع، بل وحظيا بفرصة لقاء رئيس FIFAجياني إنفانتينو لفترة وجيزة والتقاط صورة تذكارية مع كأس العالم.

“F وقالت أنجي لونغ "كرة القدم تحظى بشعبية كبيرة هنا بالفعل، لكنني أعتقد أن هذه البطولة (كأس العالم FIFA) ستنقلها إلى أجيالٍ مختلفة. أينما نظرت - في الصحف، أو القنوات التلفزيونية، أو محطات الراديو - ستجد الحديث كله عن كأس العالم، مما يُغير نظرة الناس إلى كرة القدم في الولايات المتحدة". تتوقع أنجي أن يمتد تأثير البطولة إلى جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك كرة القدم النسائية. "يزداد عدد الأشخاص الذين يعرفون هذه الرياضة، وأصبحت جزءًا من حياتهم. بمجرد أن تُجربها، ستشتاق إليها إن لم تُشاهدها مرة أخرى. أعتقد أنها ستزداد شهرةً، وسنرى المزيد من الناس يحضرون المباريات ويتابعون الفرق واللاعبين". يرى كريس أن هناك العديد من الدروس المستفادة من البطولة، لكن أحدها يبرز فوق البقية "أعتقد أن من أفضل الأشياء أن اللعبة نفسها - المنتج - رائعة بكل معنى الكلمة أشار. يبذل FIFA جهدًا رائعًا في تسويقها بطرقٍ عديدة ومختلفة. إذا فكرت فيما تعنيه كرة القدم للكثيرين، ستجد أنها أكثر بكثير من مجرد لعبة. إنها ثقافة، إنها مجتمع، وهي أشبه بالدين. أعتقد أن تقديمها بهذه الطريقة يختلف تماماً عن النهج الذي اتبعته الولايات المتحدة تاريخياً".