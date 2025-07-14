الرئيس ترامب يقول إن FIFA يقوم "بجهود رائعة" لتطوير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية

أجرى الرئيس دونالد ترامب مقابلة على هامش نهائي كأس العالم للأندية في نيويورك نيوجرسي

رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: كرة القدم تعني "التقارب بين الشعوب"

قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو إن الرئيس ترامب وفريقه بذلوا جهوداً دؤوبة من أجل البطولة

توجّه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، بالتهنئة إلى FIFA على جهوده للنهوض بكرة القدم في أمريكا. فمنذ أن نظّمت بطولة كأس العالم 1994 FIFA™، شهدت اللعبة قفزات هائلة في البلاد، ومن المتوقع أن تحقق قفزة إضافية مع استضافتها لمنافسات كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، وكذلك تقاسم شرف استضافة كأس العالم 2026 FIFA™ مع كندا والمكسيك.

وعندما سُئل عن جهود FIFA لتطوير كرة القدم في الولايات المتحدة الأمريكية، قال الرئيس ترامب في مقابلة مع منصة DAZN التي كانت جهة البث الحصري لبطولة كأس العالم للأندية FIFA™: "إنهم يقومون بجهود رائعة، وهو ما يطوّر اللعبة. إنها رياضة عظيمة."

وأردف على هامش نهائي كأس العالم للأندية FIFA™ الذي جمع بين تشيلسي وباريس سان جيرمان في ملعب ميت لايف في نيويورك نيوجرسي: "أعتقد أن كرة القدم ستحظى بشعبية هائلة هنا أيضاً. وهي منتشرة أصلاً. وتحظى بمستوى متابعة كبير، وبفضل ممارَستها سيكون هناك لاعبون عظام. إني على قناعة أنها ستكون شعبية جداً." وعن رسالته إلى جماهير كرة القدم حول العالم، قال الرئيس ترامب: "إنها الوحدة، واجتماع الكل، والمحبة بين الدول. لربما هي اللعبة الأكثر انتشاراً دولياً برأيي، أي أنها قادرة على توحيد العالم بأسره."

وكان الرئيس ترامب قد حضر المباراة النهائية إلى جانب رئيس FIFA جياني إنفانتينو، وسبق له أن أعلن تشكيل فريق عمل يرأسه هو بالبيت الأبيض ومعني بسلاسة تنظيم بطولتي كأس العالم للأندية 2025 FIFA™ وكأس العالم 2026 FIFA™. وأضاف ترامب: "إنه أمر ضخم. وكما تعرفون، جياني [إنفانتينو] هو صديقي. قام بعمل عظيم على مستوى الدوري وكرة القدم."

كما نوّه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بالشعبية الهائلة التي حظيت بها البطولة في أوساط المشجعين، إذ بلغ العدد الإجمالي للحضور في الملاعب 2.49 مليون شخص. وكان مسك الختام أربع مباريات نارية في الأسبوع الأخير استضافها ملعب نيويورك نيوجرسي، وتواجد في موقعة الحسم 81118 شخص في المدرجات، وهو الأكبر في البطولة.

وفي إشارة إلى إحدى مباراتي نصف النهائي، قال ترامب: "شاهدتُ ذلك بنفسي. حلّقنا فوق الملعب، كان ممتلئاً. وهو ما ينطبق على المباريات الأربع التي تابعتها [من هذه البطولة]. أعتقد أنه أمرٌ رائع. كان مذهلاً. خلال تحليقنا، شاهدنا طوابير بانتظار الدخول. ذلك أمر عظيم."