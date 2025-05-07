فريق العمل يجتمع في البيت الأبيض لمناقشة بطولتي FIFA المقرَّرتين في الولايات المتحدة

قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتأسيس فريق العمل المعني ببطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™

سيتولى فريق العمل الإشراف على التحضيرات لمسابقتي FIFA المُزمع إقامتهما في الولايات المتحدة

أكد الرئيس ترامب أن هذا الفريق "سيساعد في التخطيط لأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم وأكثرها أماناً وتفرُّداً على الإطلاق"

ترأس دونالد ترامب اليوم بالبيت الأبيض في واشنطن العاصمة أول اجتماع لفريق العمل الذي تم تشكيله للإشراف على التحضيرات لبطولتي كأس العالم للأندية FIFA 2025™ وكأس العالم FIFA 2026™، حيث أكد رئيس الولايات المتحدة الأمريكية أن "هذا الفريق سيساعد في التخطيط لأكبر بطولة في تاريخ كرة القدم وأكثرها أماناً وتفرُّداً على الإطلاق".

وقد أقيم الاجتماع بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو، ونائب رئيس الولايات المتحدة جيه دي فانس، ووزيرة الأمن الداخلي في الحكومة الأمريكية كريستي نوم، ووزير النقل الأمريكي شون دوفي، وعدد من الأعضاء الآخرين في حكومة الولايات المتحدة وإدارة FIFA. كما أكد الرئيس ترامب تعيين أندرو جولياني مديراً تنفيذياً لفريق العمل وكارلوس كورديرو مستشارا أول لفريق العمل، وهو الذي يشغل منصب كبير مستشاري رئيس FIFA.

وبهذه المناسبة، قال رئيس الولايات المتحدة الأمريكية: "ستكون هذه فرصة فريدة وغير مسبوقة لإبراز جمالية أميركا وعظمتها، ونحن نتطلع بفارغ الصبر للترحيب بجماهير كرة القدم القادمة من مختلف أنحاء العالم". وأضاف: "لقد أعطيتُ توجيهات لكافة أفراد فريقي من أجل بذل كل ما في وسعنا لجعل بطولة كأس العالم (FIFA تُحقِّق) نجاحاً غير مسبوق... ستكون بطولة فريدة من نوعها، وسنعمل معاً لكي نجل كأس العالم (FIFA) 2026 أفضل بطولة في تاريخ كرة القدم على الصعيد العالمي".

من جهته، أكد رئيس FIFA جياني إنفانتينو أن الدعم المستمر والالتزام الذي تُظهره حكومة الرئيس ترامب أمر مشجع ويثلج الصدر، حيث أوضح في هذا الصدد: "ستكون أنظار العالم بأسره شاخصة على الولايات المتحدة الأميركية، حيث ستفتح أميركا ذراعيها للترحيب بالعالم. فكل من يريد أن يأتي إلى هنا من أجل الاستمتاع والتسلية والاحتفاء باللعبة يمكنه أن يحل بالمدن المضيفة الـ 11 الموزعة على مختلف أنحاء البلاد".

وأكد الرئيس إنفانتينو أن البطولتين ستُدِرَّان نحو 50 مليار دولار من الناتج الاقتصادي للولايات المتحدة الأمريكية، حيث ستساهمان في خلق ما يناهز 300 ألف وظيفة، مضيفاً في هذا الشأن: "تحدونا، كما تحدو العالم، ثقة تامة وكاملة في الولايات المتحدة وفي جميع الشركاء وفي جميع الوكالات ذات الصلة، إذ لدينا بأننا سنقدم شيئاً لم يشهده العالم من قبل، وربما لن يشهده مرة أخرى أبداً".

يُذكر أن بطولة كأس العالم FIFA 2026™ ستُقام بكل من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في الفترة الممتدة بين 11 يونيو/حزيران و19 يوليو/تموز 2026، بمشاركة 48 منتخباً وطنياً، حيث ستشهد إجراء 104 مباريات موزَّعة على 16 مدينة مضيفة، مما يجعلها النسخة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ المسابقة الذي يمتد لما لا يقل عن 96 عاماً. أما بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA™، التي ستُقام حصرياً بالولايات المتحدة في 11 مدينة مضيفة خلال الفترة الممتدة بين 14 يونيو/حزيران و13 يوليو/تموز من العام الجاري، فستشهد للمرة الأولى مشاركة 32 من أفضل أندية العالم، حيث ستتخللها 63 مباراة في 12 ملعباً، لتكون بذلك النسخة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية.

اجتماع فريق عمل البيت الأبيض 01:45

كما حضر اجتماع فريق العمل كل من سكوت بيسنت وزير الخزانة، وبام بوندي المدعي العام، وهاورد لوتنيك وزير التجارة، وتود يونغ نائب وزير الدفاع، وشيلي مور كابيتو عضو مجلس الشيوخ الأميركي، ودارين لحود عضو مجلس النواب الأمريكي، وبرايان ستايل عضو مجلس النواب الأمريكي، وكاش باتيل مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي، وستيف فينبرغ نائب وزير الدفاع، وكريستوفر لانداو نائب وزير الأمن الداخلي، وروس فوغت مدير مكتب الإدارة والميزانية، وماريبيل ألكانتارا، ممثلة إدارة عمليات الأمن الداخلي، ونيك لونا، مساعد الرئيس ونائب رئيس الموظفين المعني بالتنفيذ الاستراتيجي.

هذا وسيضطلع كارلوس كورديرو بدور رئيسي في مشاركة FIFA ضِمن فريق العمل، وهو الذي يُعد من أبرز القادة على المستوى التجاري والتنظيمي في عالم كرة القدم، حيث تم تعيينه في منصبه الحالي خلال شهر سبتمبر/أيلول 2021 ليضطلع بتقديم المشورة لـ FIFA بشأن المبادرات الاستراتيجية الجديدة الكفيلة بتطوير اللعبة على كافة المستويات.

كما تولى كورديرو في وقت سابق مهمة وضع وتنفيذ الإصلاحات المتعلقة بإعادة هيكلة اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم عندما شغل منصب رئيس مجلس إدارته لأكثر من عقد من الزمان، بدءاً من عام 2007 الذي كان فيه مديراً مستقلاً، قبل أن يتولى رئاسة الاتحاد الأمريكي للعبة بين عامي 2018 و2020. وخلال عام 2018، لعب دوراً محورياً في فوز ملف الترشُّح لاستضافة كأس العالم FIFA 2026™ عندما كان رئيساً مشاركاً لملف أمريكا الشمالية.