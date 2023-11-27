توفير ترجمة بلغة الإشارة في كافة مباريات كأس العالم FIFA 2026™، مع إتاحة تجارب ميسّرة إضافية لمساعدة كافة المشجعين على الاستمتاع بأجواء البطولة

سيوفر FIFA خدمات حسية وتعليقاً صوتياً وصفياً وألواحاً لمسية وغيرها الكثير

ستكون كأس العالم FIFA 2026™ أول بطولة من بطولات FIFA تُوفَّر فيها خدمة البث بلغة الإشارة لكافة المباريات

تتماشى هذه المبادرة مع التركيز المستمر لـ FIFA على قيم المسؤولية الاجتماعية والشمولية

يحرص FIFA على ضمان أن يحظى جميع المشجعين، بمن فيهم ذوو الإعاقة وعائلاتهم وأصدقاؤهم، بتجربة ممتازة خلال نسخة هذا العام من كأس العالم FIFA™.

وبمشارَكة 48 منتخباً للمرة الأولى بتاريخ البطولة، ستكون نسخة هذا العام أكثر شمولاً من أي نسخة سابقة، ولا يقتصر توسيع نطاق البطولة على عدد المنتخبات التي ستخوض المنافسات، بل يشمل كذلك تعزيز الخدمات المتوافرة للمشجعين من ذوي الإعاقة، وذلك عبر إتاحة موارد أوسع تهدف لجعل تجربتهم لا تُنسى في يوم المباراة.

وتعتمد بعض المبادرات في هذا الصدد على أنشطة لاقت نجاحاً خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، ومنها الحقائب الحسية وخدمة التعليق الصوتي الوصفي. وللمرة الأولى في أي من بطولات FIFA، ستشهد نسخة هذا العام من العرس الكروي العالمي خدمة البث بلغة الإشارة لكافة مباريات البطولة، وهو ما سيُتيح للمشجعين، سواء كانوا داخل الملعب أم خارجه، إمكانية متابعة مجريات اللعب وأجواء الإثارة من خلال تغطية لحظة بلحظة ونقل الإشارات الصوتية الأساسية

تحضيراً للنسخة الأوسع من بطولة كأس العالم FIFA، يبذل الاتحاد الناظم لشؤون كرة القدم الدولية قصارى جهده لرفع مستوى الشمولية في الرياضة وإتاحة خدمات ودعم يسمح للجماهير على اختلاف قدراتهم بالاستمتاع باللعبة الجميلة.

خدمة الترجمة بلغة الإشارة

التعليق بلغة الإشارة هو أكثر من مجرَّد خدمة ترجمة، بل يُتيح تجربة غامرة للصمّ وضعاف السمع عبر نقل كامل أجواء المباراة وحماسها. ولن تقتصر مهمة مترجمي لغة الإشارة المخصّصين من FIFA على شرح تفاصيل مجريات اللقاء لحظة بلحظة، بل سينقلون أيضاً الإشارات الصوتية الأساسية، مثل صافرات الحكم وصيحات الجمهور والتحولات العاطفية في أجواء الملعب، بما يضمن أن يعيش المشجعون كل لحظة من المباراة في وقتها الفعلي.

ولإتاحة أفضل مستوى من الخدمات لجمهور كرة القدم المتنوع، ستتوافر في كافة مباريات مرحلة المجموعات المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا خدمة الترجمة بلغة الإشارة الأمريكية (ASL)، بينما ستتوافر في المباريات المقامة في المكسيك خدمة الترجمة بلغة الإشارة المكسيكية (LSM). أما خلال أدوار خروج المغلوب، فستكون معظم المباريات متاحة بلغة الإشارة الأمريكية، مع توفير لغة الإشارة المكسيكية في مباريات مختارة تضم بلداناً ناطقة بالإسبانية.

ويمكن للجماهير الوصول إلى خدمة البث بلغة الإشارة عبر تطبيق FIFA الرسمي للبطولة من خلال اتّباع الخطوات التالية:

1. تنزيل وتثبيت تطبيق (FIFA World Cup 2026™) على أي جهاز محمول.2. التوجّه إلى قسم "الملاعب" (Stadiums) في التطبيق.3. اختيار الملعب المستضيف للمباراة.4. فتح تبويب خدمات إتاحة الوصول للجماهير "Accessibility Services".5. النقر على زر "لغة الإشارة" (Sign Language).6. سيفتح رابط منصة يوتيوب تلقائياً في متصفح الإنترنت، ويبدأ البث بشكل فوري.

وستكون هذه المرة الأولى التي يُتيح فيها FIFA خدمة الترجمة بلغة الإشارة في كافة مباريات إحدى بطولاته. وتأتي هذه المبادرة استكمالاً للنجاح الذي حققته خدمة الترجمة الحضورية بلغة الإشارة في مباريات مختارة خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، مع إتاحة المجال أمام عدد أكبر من المشجعين الصمّ وضعاف السمع للاستفادة من هذه الخدمة عبر أجهزتهم الخاصة، سواء كانوا داخل الملعب أو في تجمع لمشاهدة المباراة أو في منازلهم.

ونظراً إلى أن هذا البث مباشر والأول من نوعه بالنسبة إلى FIFA، فقد تحدث اختلافات بسيطة وطبيعية في التوقيت، وقد لا تتزامن الترجمة بلغة الإشارة دائماً بشكل مثالي مع مجريات المباراة المباشرة. ويُثمِّن FIFA تفهّم الجماهير، بينما تعمل فرقه في الوقت الفعلي على تقديم أفضل تجربة ممكنة للمشجعين.

الترجمة النصيّة

ستتوافر في الملعب خدمة الترجمة النصية للصمّ وضعاف السمع لتمكينهم من متابعة المحتوى المنطوق خلال المباريات، وذلك عبر اللوحات الشريطية الإلكترونية وشاشات النتائج وشاشات التلفزيون والروابط داخل التطبيق.

تعليق وصفي صوتي

ستتوافر خدمة التعليق الوصفي الصوتي في كافة مباريات بطولة كأس العالم FIFA 2026™، وكذلك في حفلَي الافتتاح والختام، ومن شأنها تحسين تجربة المباراة للمكفوفين وضعاف البصر. وبالإضافة إلى التعليق الإذاعي المعتاد، سيُقدِّم المعلّقون وصفاً لعناصر بصرية أساسية من المباراة، مثل لغة الجسد وتعابير الوجه ومجريات اللعب داخل الملعب وحركة الكرة.

وبالنسبة للمباريات التي ستُقام في كندا، فسيتم توفير التعليق الوصفي الصوتي باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مقابل الإنجليزية والإسبانية في المباريات المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وسيكون بإمكان المشجعين الوصول إلى هذه الخدمة عبر تطبيق FIFA Audio Description، المتاح عبر متجر Google Play ومتجر Apple App Store.

ابتكارات لتحسين تجربة ذوي الإعاقة في متابعة البطولة

بعد ظهورها الأول الناجح خلال بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، ستعود الأجهزة اللمسية في كأس العالم FIFA 2026™، حيث سيتم توفير وحدات منها في ملاعب دالاس ونيويورك نيوجيرسي وسياتل وفانكوفر خلال مباريات مختارة.

وتتيح هذه الأجهزة اللمسية للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر الإحساس بالمباراة مع تطور أحداثها في الوقت الفعلي، إذ تحوّل مجريات اللعب المباشرة إلى مؤثرات لمسية وصوتية، بما يجعل كل هدف وكل التحام وكل لحظة من اللعب متاحة من المدرجات.

الحقائب الحسية والغرف الحسية

قد يكون ضجيج الجماهير وحماسها خلال المباريات أمراً مُرهقاً لبعض مشجعي كرة القدم. ويفخر FIFA بأن بطولة هذا العام نالت أول اعتراف بالشمولية الحسية على الإطلاق من مؤسسة KultureCity، وهي المنظمة غير الربحية الرائدة عالمياً في مجال الوصول الحسي والتقبّل الحسي.

وحرصاً على إتاحة الفرصة أمام كل مشجع للاستمتاع بالمنافسات، يعمل FIFA مع مؤسسة KultureCity على توفير حقائب حسية في كافة ملاعب كأس العالم FIFA 2026™، وهي حقائب تضمّ سماعات عازلة للضوضاء وأدوات لتهدئة التوتر وأجهزة للتواصل، وستكون متوافرة في نقاط معلومات المشجعين (Fan Info Points). كما يمكن للمشجعين استخدام القصص الاجتماعية وأدوات التواصل المتوافرة في تطبيق KultureCity للتحضير لتجربة يوم المباراة.

وإلى جانب الحقائب الحسية، ستتوافر في كافة ملاعب البطولة غرف حسية مقدَّمة من Hisense، وتتضمن هذه الغرف إضاءة منخفضة وعزلاً صوتياً وأعمالاً فنية ذات ملمس ومقاعد مريحة، بالإضافة إلى شاشات Hisense التي تعرض محتوى بصرياً مهدّئاً. وتُتيح هذه الغرف للمشجعين مكاناً هادئاً يلجؤون إليه خلال المباريات. ويمكن التعرّف على المزيد من المعلومات عن هذه الغرف، بما في ذلك مواقعها، من خلال زيارة صفحة الملعب في تطبيق FIFA الخاص بالبطولة.

خدمة المساعَدة على الحركة

ستتوافر خدمة المساعَدة على الحركة في كافة مباريات البطولة لدعم مستخدمي الكراسي المتحركة والأشخاص ذوي القدرة المحدودة على الحركة وغيرهم من ذوي الإعاقة الذين يحتاجون إلى المساعدة للانتقال من مداخل الملاعب إلى مقاعدهم. وسيكون فريق متخصص بهذه الخدمة على أتم الجاهزية في كافة الملاعب لمرافقة مستخدمي الكراسي المتحركة ومساعدتهم على معرفة المسارات.

إمكانية الوصول في تطبيق البطولة

صُمم تطبيق FIFA الخاص بالبطولة مع مراعاة إمكانية الوصول، لمساعدة جميع المشجعين على الاستمتاع بتجربة أكثر شمولاً في يوم المباراة.

تشمل ميزات إمكانية الوصول في التطبيق ما يلي:

- إمكانية تعديل حجم الخط لتسهيل القراءة

- إمكانية تخصيص تباين الألوان لتحسين وضوح الرؤية

- الترجمة النصية لمقاطع الفيديو لدعم الصمّ وضعاف السمع

يضمّ التطبيق وموقع FIFA.com قسماً خاصاً بكل ملعب، يمكن للمشجعين أن يعثروا فيه على كافة المعلومات المتعلقة بخدمات الوصول الخاصة بكل ملعب، ويشمل ذلك المزيد من المعلومات عن خدمة المساعَدة على الحركة والخدمات الحسية والمقاعد الميسّرة، وكذلك مدى توافر خدمات مثل الترجمة النصية المغلقة.