التعليق الوصفي الصوتي واللوحات اللمسية يتيحان للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر إمكانية متابعة كأس العالم FIFA 2026

بطولة كأس العالم FIFA 2026™ هي البطولة الأكثر شمولاً في التاريخ

تشمل الخدمات المقدَّمة للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر التعليق الوصفي الصوتي واللوحات اللمسية

تستفيد من هذه الخدمات جيليان سلون، لاعبة منتخب كندا لكرة القدم للمكفوفات

عندما تطأ أقدام غالبية عشاق كرة القدم مدرجات ملعب من الملاعب التي تستضيف مباريات كأس العالم FIFA™، فإنهم يعرفون ما يمكن أن يتوقعوا رؤيته: جماهير غفيرة، وأعلاماً ولافتات ترفرف هنا وهناك، ومَشاهد مذهلة على الشاشة العملاقة، وبالطبع أحداث المباراة على أرض الملعب.

أما بالنسبة إلى المشجعين المكفوفين أو ضعاف البصر، فلطالما ظلت هذه المشاهد بعيدة المنال في الغالب، إذ عادة ما يضطرون إلى الاعتماد على مرافقيهم لوصف مجريات المباراة لهم، أو اللجوء إلى تعليق غير ملائم موجّه إلى المبصرين.

غير أن ذلك بدأ يتغير في السنوات الأخيرة، وصولاً إلى إدراج خدمات متخصصة في كأس العالم FIFA 2026™، بما يعزز إمكانية الاطلاع على تفاصيل مجريات المباريات للمشجعين من ذوي الإعاقة، وذلك عبر موارد موسّعة صُممت لجعلهم يعيشون تجربة لا تُنسى خلال يوم المباراة.

كرة القدم لعبة للجميع، وبفضل التعليق الوصفي الصوتي (ADC) واللوحات اللمسية، بات بإمكان المشجعين المكفوفين أو ضعاف البصر خوض تجربة غامرة بالكامل عند حضور المباريات.

يُسهّل التعليق الصوتي الوصفي واللوحات اللمسية الوصول إلى بطولة كأس العالم FIFA 2026™ للجماهير ضعاف البصر 02:15

وفي هذا الصدد، قال بيتر شاد، أحد معلقي التعليق الوصفي الصوتي في كأس العالم FIFA: "عندما ترى ما يحدث هنا من حولك، من القمصان والمظاهر الثقافية والأهازيج والأعلام، فإنك تدرك أن هذه هي اللعبة التي تجمع الجميع، وينبغي أن تشمل الجميع أيضاً، بمن فيهم أولئك الذين لا يستطيعون رؤيتها إطلاقاً أو الذين فقدوا بصرهم على مر السنين".

وأضاف: "نريد أن نُشركهم في لعبة كرة القدم. فكل مشجع موجود هنا للسبب نفسه: لخوض تجربة قد لا تتاح له مرة أخرى في حياته. ولذلك، فإن تمكّننا من وصفها لهم بكل تفاصيلها الدقيقة، نأمل أن يجعلهم يغادرون وهم يشعرون بأنهم عاشوا المباراة مثل الجميع".

وتابع: "لقد بُذل الكثير من العمل في هذا المجال في التلفزيون والسينما، لكن تطبيقه في الرياضات المباشرة أمر رائع. وأنا ممتن لأن FIFA يقدمه بهذا المستوى، وآمل أن نواصل القيام بذلك، لأنني أرى فيه قيمة كبيرة".

من جانبها، ترى جيليان سلون، لاعبة منتخب كندا لكرة القدم للمكفوفات، أن خدمات مثل التعليق الوصفي الصوتي واللوحات اللمسية تجعلها تشعر بأنها مُرحَّب بها في كأس العالم FIFA.

وقالت في هذا الإطار: "هذا أمر مهم جداً، لأن الأشخاص من ذوي الإعاقة لا تتاح لهم دائماً الفرص نفسها التي تتاح لأقرانهم من غير ذوي الإعاقة".

وأضافت: "الآن، ومع تزايد الخدمات من هذا النوع، سواء عبر الصوت أو اللوحة اللمسية، بات بإمكاننا أن نكون جزءاً من المباراة ومن التجربة برمتها، وهو أمر لم يُنجز فعلياً من قبل".

واستطردت بالقول: "نشعر وكأننا نحظى أخيراً بالترحيب في هذا الفضاء، وأن هناك جهداً حقيقياً لجعله متاحاً قدر الإمكان. ولذلك، فهي خطوة هائلة إلى الأمام على صعيد تيسير الوصول".

وكان لسلون ارتباط سابق بكأس العالم FIFA، إذ أدارت فعالية تفاعلية لكرة القدم للمكفوفين في مركز ساينس وورلد بمدينة فانكوفر، بجوار معرض متحف FIFA الذي يقع بالمبنى نفسه، أملاً في رفع الوعي وجمع التبرعات لصالح منتخب كندا لكرة القدم للمكفوفات.

وقد تعززت صلتها بالبطولة بفضل التعليق الوصفي الصوتي، المتاح لجميع مباريات كأس العالم FIFA 2026، فضلاً عن حفل الختام، إذ يُقدم المعلقون وصفاً يتجاوز التعليق الإذاعي التقليدي، شارحين العناصر البصرية الأساسية في المباراة، مثل لغة الجسد وتعبيرات الوجه وأحداث اللعب على أرض الملعب وحركة الكرة.

“وتابعت سلون: "عندما علمتُ أن كأس العالم FIFA ستأتي إلى الأراضي الكندية، ثم جاءت مباراة كندا وقطر التي فزنا فيها 6-0، كان من الرائع جداً أن أكون جزءاً من تلك التجربة، حيث كان الاستماع إلى تلك المباراة عبر الوصف الصوتي أمراً مميزاً للغاية".

واستطردت قائلة: "أصبحتُ قادرة على متابعة العدد الذي أريده من المباريات، وأشعر بأنني جزء منها. أما في السابق، فلم أكن بطبيعة الحال أستطيع رؤية الملعب أو التلفاز أو المباريات. أما الآن، فأستطيع فعلاً أن أكون جزءاً منها، وهذا يعمّق شعوري بالارتباط بالبطولة".

وبالنسبة للمباريات التي ستُقام في كندا، فسيتم توفير التعليق الوصفي الصوتي باللغتين الإنجليزية والفرنسية، مقابل الإنجليزية والإسبانية في المباريات المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك. وسيكون بإمكان المشجعين الوصول إلى هذه الخدمة عبر تطبيق FIFA Audio Description، المتاح عبر متجر Google Play Store ومتجر Apple App Store.

فبعد ظهورها الناجح لأول مرة في كأس العالم للأندية FIFA 2025™، عادت اللوحات اللمسية في كأس العالم FIFA 2026، إذ وُزعت وحدات منها في ملاعب دالاس بولاية تكساس، ونيويورك نيوجيرسي، وسياتل بولاية واشنطن، وفانكوفر بمقاطعة كولومبيا البريطانية، خلال مباريات مختارة.

وتتيح هذه الأجهزة اللمسية للمشجعين المكفوفين وضعاف البصر الإحساس بالمباراة مع تطور أحداثها في الوقت الفعلي، إذ تحوّل مجريات اللعب المباشرة إلى مؤثرات لمسية وصوتية، بما يجعل كل هدف وكل التحام وكل لحظة من اللعب متاحة من المدرجات.

وقالت في هذا الصدد: "لقد صُممت اللوحة على شكل ملعب كرة قدم عادي: فهي تُظهر الكرات كافة، ومناطق الملعب، وشبكة المرمى، ومنطقة الجزاء. وكل عناصرها بارزة وملموسة حتى أتمكن من تحسسها. أما الكرة، فتبدو كنقطة صغيرة تهتز وتتحرك، ما يتيح لي متابعتها والإحساس بمكانها في مختلف أنحاء اللوحة".

هذا ويتيح الجمع بين الخدمتين داخل الملعب تجربة غامرة بالفعل، تجمع بين أصوات الجماهير والتعليق الوصفي الصوتي واللوحة اللمسية.

وتستحضر تلك التجربة بالقول: "لقد كانت رائعة. فبفضل الوصف الصوتي واللوحة اللمسية، أستطيع متابعة المباراة في الوقت الفعلي مثل أي شخص آخر، ولا أضطر إلى الاستمرار في طرح الأسئلة عما يحدث. يكفيني أن أستمع إلى الوصف الصوتي وأستخدم اللوحة اللمسية. إنه أمر مذهل حقاً".

التزام FIFA المتواصل بالشمولية

تشكّل هذه المبادرة جزءاً من تركيز FIFA المتواصل على المسؤولية الاجتماعية والشمولية، كما ستتوفّر المزيد من خدمات الوصول في كأس العالم FIFA 2026، ويشمل ذلك تدريب الموظفين في الملاعب لمساعدة المشجعين من ذوي الاحتياجات الحسية، ولتقديم الدعم للمشجعين الآخرين ذوي مختلف الاحتياجات.

كما ستكون البطولة هذه السنة الأولى التي تقدّم خدمة الترجمة بلغة الإشارة لجميع المباريات، وستكون متوفّرة للمشجعين داخل الملعب ولمن يتابعون المجريات من أماكن أخرى.