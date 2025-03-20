تأكيد جدول مباريات بطولة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية سيشيل 2025FIFA ™

تم تحديد تواريخ ومواعيد انطلاق المباريات الـ 32

تجري البطولة بين 1 و11 مايو/أيار 2025

أول بطولة لـ FIFA في سيشيل وباكورة نسخ مونديال كرة القدم الشاطئية في أفريقيا

نشر FIFA جدول مباريات بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™، كاشفاً عن تواريخ ومواعيد انطلاق مباريات النسخة الاستثنائية من البطولة التي تشهد مشاركة 16 فريقاً، ويستضيفها للمرة الأولى اتحاد وطني في أفريقيا.

وتنطلق الدورة 13 من البطولة بتاريخ 1 مايو /أيار في فيكتوريا على جزيرة ماهي، بينما تجري المباراة النهائية في 11 من نفس الشهر. وتشتهر هذه اللعبة بكونها الأسرع والأكثر إثارة وغزارة تهديفياً من أي حدث آخر ينظّمه FIFA، وهو ما يجعل جماهير اللعبة من كافة الأعمار على موعد مع حماسة كروية بدءاً من مرحلة المجموعات، وصولاً إلى أدوار خروج المغلوب وموقعة الحسم، وذلك على مدى 11 يوماً من الإثارة على الرمال الساحرة للبلاد.

تأهل ثلاثة عشر فريقًا من أصل ستة عشر فريقًا مشاركًا إلى نسخة هذا العام من أهم بطولة كرة قدم شاطئية في العالم. ومن بين الفرق التي تأهلت : البرازيل، بطلة كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA ست مرات وحاملة اللقب حاليًا، والبرتغال، الفائزة مرتين، وإيطاليا، وصيفة العام الماضي. وتشارك كل من تشيلي وغواتيمالا وموريتانيا وسيشل لأول مرة في البطولة، حيث يُتوقع أن تُمثل هذه البطولة الظهور الأول للدولة المضيفة في حدث عالمي برعاية FIFA.

هذا ولا يزال زخم النسخة السابقة التي استضافتها الإمارات العام الماضي حاضراً في الأذهان، إذ حققت المسابقة نجاحاً منقطع النظير العام الماضي واستقطبت أكثر من 70 ألف متفرّج.

وتجري على قدم وساق التحضيرات لانطلاق البطولة، إذ تم الكشف عن الكرة الرسمية والملصق الرسمي للبطولة، بالإضافة إلى التميمة TiKay™. وخلال الأسابيع القليلة المقبلة، سيتم إصدار الأغنية الرسمية للبطولة، والإعلان عن تفاصيل القرعة النهائية وطرح التذاكر.

ويمكن تحميل الجدول الكامل لمباريات البطولة عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com.