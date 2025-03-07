الكشف عن التميمة الرسمية لبطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™

كُشف النقاب عن السلحفاة "تيكاي" (TiKay) خلال معسكر تدريبي في كرة القدم الشاطئية لفائدة أطفال سيشيل

ستكون هذه النسخة تاريخية بكل المقاييس باعتبارها أول بطولة على الإطلاق ينظّمها FIFA بدولة أفريقية

أول بطولة على الإطلاق ينظّمها FIFA في سيشيل ستجري بين 1 و11 مايو/أيار 2025

مع اقتراب موعد انطلاق منافسات كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™، تم الكشف عن "تيكاي" (TiKay) التميمة الرسمية للبطولة.

ويُشتق اسم تيكاي من الكلمة الفرنسية "Petit" التي تعني "صغير" وكلمة الكريول المختصرة للميزان، علماً أن التميمة عبارة عن سلحفاة تعشق كرة القدم الشاطئية، حيث وُلدت في الكثبان الرملية البيضاء، وهي تجسد روعة شواطئ سيشيل وغنى ثقافة الدولة المضيفة وتنوعها البيولوجي والمياه العذبة المحيطة بها،

إذ تفخر تميمة البطولة بتمثيل سيشيل خير تمثيل ومشاركة شغفها الكروي مع العالم. وهي تتميز بشخصيتها الكاريزمية والشغوفة والحيوية، حيث من المتوقع أن تضفي طابعاً ودياً على أجواء بطولة كأس العالم للكرة الشاطئية سيشيل 2025 FIFA™.

بحضور رئيس سيشل، وافيل رامكالاوان، وخلال مراسم تقديمها للجمهور، دخلت تيكاي إلى شاطئ بو فالون المذهل بمناسبة إجراء معسكر تدريبي في كرة القدم الشاطئية لفائدة أطفال سيشيل يهدف إلى تعزيز مهاراتهم في هذه اللعبة، وتشجيع الروح الرياضية والوعي البيئي والفخر الوطني في أوساط أبناء الدولة المضيفة، حيث قدَّمت التميمة الرسمية نفسها في هذا الحدث الذي شهد مشاركة أكثر من 40 طفلاً ومدرباً، بالإضافة إلى أعضاء منتخب سيشيل لكرة القدم الشاطئية.

كما حضر العديد من الضيوف المميزين الآخرين ليشهدوا الكشف عن تيكاي، بما في ذلك وزيرة الشباب والرياضة والأسرة ماري سيلين زيالور، والأمين العام لتنمية الشباب والرياضة رالف جان لويس.

وفي حديثه في هذا الحدث، قال السيد جان لويس: "إنه لمن دواعي سروري حقًا أن أتعرف على تيكاي، وهو شاب رائع وعاطفي. إنه حقًا الشخص المثالي الذي سيضعنا جميعًا في مزاج لهذا الحدث الضخم. من الواضح أن حضوره كان موضع تقدير كبير من قبل الأطفال، وكان الحدث نفسه مبادرة رائعة كجزء من حملة كن نشطًا، لتشجيع الشباب على أن يكونوا أكثر نشاطًا والعناية بصحتهم بشكل أفضل".

يُذكر أن هذه هي النسخة رقم 13 من البطولة التي انطلقت عام 2005 والتي أصبحت تجري مرة كل سنتين بدءاً من عام 2009، علماً أن منافسات أول بطولة على الإطلاق ينظّمها FIFA في سيشيل ستجري بين 1 و11 مايو/أيار 2025 في العاصمة فيكتوريا على جزيرة ماهي، إذ ستكون هذه المرة الأولى التي تجري منافسات البطولة في إحدى دول الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، وبعد فترة قصيرة من تنظيم النسخة السابقة الناجحة جداً، كأس العالم لكرة القدم الشاطئية الإمارات 2024 دبي FIFA™ والتي شهدت مبارياتها حضور أكثر من 70 ألف شخص.

وعلى غرار سابقاتها، من المتوقع أن تشهد نسخة 2025 عروضاً رائعة ولحظات خالدة في كرة القدم الشاطئية، حيث انضم مؤخراً منتخبا موريتانيا والسنغال إلى ركب المتأهلين، بعدما سبقتهما في حجز بطاقة العبور منتخبات تايلاند والبرتغال وإيطاليا وبيلاروسيا وتاهيتي، فضلاً عن منتخب الدولة المضيفة، في انتظار التحاق سبعة منتخبات أخرى لاكتمال عقد المتأهلين.