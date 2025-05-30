انطلاق مرحلة بيع حصرية بأصحاب بطاقات Visa لشراء تذاكر بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™

أمام أصحاب بطاقات Visa فرصة حصرية لشراء تذاكر البطولة بين 30 مايو/أيار و6 يونيو/حزيران

يبدأ سعر التذكرة من 4 آلاف بيزو تشيلي لمن هم أكبر من 12 سنة، و3 آلاف لبقية الفئات، مع تخفيض بنسبة 20 في المئة على حزم تذاكر عدة مباريات

ستقام البطولة بمشاركة 24 منتخباً في مدن سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا بين 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول

بفضل علامة Visa، شريك FIFA العالمي، يوفّر FIFA لأصحاب بطاقات Visa فرصة حصرية للحصول على تذاكر بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™ عبر الرابط وذلك بدءاً من 30 مايو/أيار 2025 (11 ليلاً بتوقيت وسط أوروبا) وحتى 6 يونيو/حزيران 2025 (6 مساءً بتوقيت وسط أوروبا). وستكون بطاقات Visa هي خيار الدفع الوحيد المتاح في فترة البيع المسبق الحصرية هذه.

وخلال هذه النافذة الممتدة لأسبوع كامل، ستكون الأولوية لأصحاب بطاقات FIFA لشراء تذاكر هذه البطولة التي تشهد مشاركة 24 منتخباً، وتُقام تحت شعار "أساطير في طور التكوين™" بين 27 سبتمبر/أيلول و19 أكتوبر/تشرين الأول.

وبالنظر إلى أن سعر تذكرة المباراة الواحدة يبدأ من 4 آلاف بيزو تشيلي لمن هم أكبر من 12 سنة، و3 آلاف بيزو تشيلي للأطفال ولمن يزيد عمرهم عن 65 سنة وذوي الإعاقات الحركية، سيكون بوسع جماهير اللعبة الجميلة مشاهدة ألمع المواهب الشابة من أرجاء العالم مقابل أقل من 5 دولارات أمريكية للشخص، باستثناء رسوم الخدمة.

كما يُطبَّق تخفيض بنسبة 20% على حزم التذاكر التي تشمل ما بين ثلاث إلى خمس مباريات في ملعب إل تينيتي في رانكاغوا، وملعب فيسكال في تالكا، أو خمس إلى ثماني مباريات في ملعب إلياس فيغيروا في مدينة فالبارايسو والملعب الوطني للعاصمة سانتياغو.

أما سعر تذاكر مباراتي نصف النهائي وموقعة حسم اللقب فتبدأ من 5 آلاف بيزو تشيلي لمن هم أكبر من 12 سنة، ومن 4 آلاف لباقي الفئات. وبالنظر إلى أن البطولة تجري في أجواء عائلية، فإن بإمكان الأطفال الذين يقلّ عمرهم عن ثلاث سنوات حضور المباريات مجاناً شريطة أن يكونوا برفقة شخص بالغ.

يُذكر أن هذه البطولة لطالما كانت بنسخها السابقة منصة عالمية لتألق أسماء تحوّلت إلى أساطير في عالم اللعبة الجميلة، ويأتي في طليعتها دييغو مارادونا وليونيل ميسي ورونالدينيو وألكسيس سانشيز وإيرلينغ هالاند.

وتشهد نسخة هذا العام مشاركة منتخبات الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكولومبيا وكوبا ومصر وفرنسا وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية والمكسيك والمغرب وكاليدونيا الجديدة ونيوزيلندا ونيجيريا والنرويج وبنما وباراغواي والمملكة العربية السعودية وجنوب أفريقيا وإسبانيا وأوكرانيا والولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى الدولة المضيفة تشيلي.

وتُعتبر مرحلة بيع التذاكر الخاصة بأصحاب بطاقات Visa محطة هامة جديدة في العد التنازلي لانطلاق البطولة بعد الكشف عن التميمة الرسمية الفِسْكاش فيتو، والهوية البصرية للبطولة التي تعكس الطبيعة الخلابة لتشيلي وتضاريسها البديعة.

VISA هي شريك عالمي لـ FIFA، وطريقة الدفع المفضلة في شراء تذاكر كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™.

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