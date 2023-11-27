الإعلان رسمياً عن تشكيلة المجموعات ومواجهات الدور الأول في بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™

أُجريت القرعتان الرسميتان بمدينة زيورخ السويسرية في اليوم الافتتاحي من الأسبوع العالمي لكرة القدم

حجزت عشرة منتخبات مقاعدها حتى الآن في البطولتين للمرة الأولى في تاريخها

رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "تزخر كافة دول العالَم بالمواهب، وكل ما تحتاجه هو فرصة للتألّق"

بعد أن شهد مقر FIFA في زيورخ مراسم قرعة بطولتي كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ اللتين تنطلق منافساتهما في وقت لاحق من العام الحالي، تم الإعلان رسمياً عن تشكيلة المجموعات ومواجهات الدور الأول.

معلومٌ أن هذه ستكون المرة الثانية التي تُقام فيها البطولتان في قطر والمغرب تباعاً منذ توسيع نطاق المشارَكة فيهما، إذ تشهد بطولة الشباب تنافس 48 منتخباً، مقابل 24 لبطولة الشابات. وشكَّل قرار زيادة عدد الفرق المتأهلة فرصة لعشرة منتخبات جديدة حتى الآن باقتناص تذكرة المشارَكة للمرة الأولى في تاريخها.

“وعن ذلك، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "هذا هو تماماً السبب الذي دفع FIFA إلى اتخاذ قرار توسيع المشارَكة إلى 24 منتخباً في [بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA]. فنحن على قناعة بأن كافة دول العالَم تزخر بالمواهب، وكل ما تحتاجه هو فرصة للتألّق. ونظراً لكون البطولة تُنظَّم الآن بشكل سنوي، فإن إمكانية ذلك هي الآن أكبر من أي وقت مضى".

وأردف إنفانتينو: "تتمتع كرة قدم السيدات بإمكانيات كبيرة جداً لا بد من تطويرها، ورغم أننا قطعنا شوطاً كبيراً في هذا السياق، إلا أن FIFA عازمٌ على المضي قُدماً في النهوض بها. ومن شأن (بطولة) كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA 2026 أن تساهم في تحقيق هذا التطور بشكل كبير، وأن تُلهم الفتيات حول العالَم على البدء في ممارَسة اللعبة الجميلة".

يستضيف المغرب النسخة العاشرة من بطولة كأس العالَم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بين 17 أكتوبر/تشرين الأول و7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2026 FIFA™

المجموعة الأولى: المغرب، نيوزيلندا، ألمانيا، الأرجنتين المجموعة الثانية: كوريا الشمالية، بورتوريكو، بولندا، CAF 1 المجموعة الثالثة: كندا، البرازيل، النرويج، CAF 2 المجموعة الرابعة: اليابان، CAF 3، فرنسا، فنزويلا المجموعة هالخامسة: الولايات المتحدة الأمريكية، ساموا، CAF 4، الصين المجموعة السادسة: إسبانيا، المكسيك، أستراليا، تشيلي

قرعة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 FIFA™

المجموعة الأولى: قطر، بنما، مصر، اليونان المجموعة الثانية: كوريا الجنوبية، CAF 1، كاليدونيا الجديدة، الإكوادور المجموعة الثالثة: الأرجنتين، أستراليا، CAF 2، الدنمارك المجموعة الرابعة: فرنسا، هايتي، السعودية، أوروغواي المجموعة الخامسة: إيطاليا، جامايكا، ساحل العاج، أوزبكستان المجموعة السادسة: السنغال، كرواتيا، كوبا، طاجيكستان المجموعة السابعة: مالي، نيوزيلندا، بلجيكا، فيتنام المجموعة الثامنة: إسبانيا، الصين، فيجي، المغرب المجموعة التاسعة: البرازيل من أيرلندا، وتنزانيا، وكوستاريكا المجموعة العاشرة: الولايات المتحدة الأمريكية، والجبل الأسود، وتشيلي، والجزائر المجموعة الحادية عشر: المكسيك، ورومانيا، والكاميرون، وفنزويلا المجموعة الثانية عشر: اليابان، وكولومبيا، وصربيا، وهندوراس

أمّا النسخة الواحدة والعشرون من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2026 FIFA™، فتجري أحداثها من 19 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 13 ديسمبر/كانون الأول 2026.

وعن هذه البطولة، قال إنفانتينو: "أودّ أن أتوجه بالتهنئة للمنتخبات الـ 48 التي ستتنافس في أسباير زون الرائعة في قطر سعياً للتويج بلقب أبطال العالم في فئة تحت 17 سنة. نجاح نسخة العام الماضي [من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA] كان جلياً، إذ شهدنا مباريات ولحظات مذهلة في أول بطولة تضم 48 منتخباً، ونجحت ثلاثة من المنتخبات الخمسة المشارِكة للمرة الأولى في بلوغ أدوار خروج المغلوب".

وأردف قائلاً: "شكَّل مستوى كرة القدم على أرض الملعب والأجواء الرائعة خارجه والتنظيم المثالي تأكيداً على صواب قرار FIFA بتوسيع البطولة ومنح المزيد من المنتخبات فرصة اللعب على المستوى العالمي. وأنا على يقين أن هذا ما سيكون عليه الأمر هذه السنة أيضاً، بل وسيتنافس عدد أكبر من الوجوه الجديدة أمام أفضل فرق العالَم".

يُذكر أن القرعتين أُجريتا خلال الاحتفال بفعاليات "الأسبوع العالمي لكرة القدم"، والذي تدعم نسخته لعام 2026 الحملة العالمية "معاً من أجل النشاط البدني" التي أطلقها FIFA ومنظمة الصحة العالمية لتشجيع الأطفال على ممارسة ما لا يقل عن 60 دقيقة من الأنشطة البدنية لحياة صحية وأكثر سعادة.