الدوحة تستضيف قرعة بطولتي كأس العرب قطر 2025 FIFA™ وكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™

من المقرر سحب قرعة المسابقتين في العاصمة القطرية يوم الأحد 25 مايو/أيار ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي وستُبث مراسمها مباشرة على منصة +FIFA

سيتنافس 23 منتخباً وطنياً على لقب بطولة كأس العرب FIFA 2025™، حيث ستقام المرحلة التأهيلية من 25 إلى 26 نوفمبر/تشرين الثاني على أن تُجرى المرحلة النهائية من 1 إلى 18 ديسمبر/كانون الأول

ستُقام بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™ خلال الفترة الممتدة من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً

من المتوقع أن يحضر قُرابة 550 ضيفاً مراسم السحب الذي سيُقام بفندق رافلز اعتباراً من الساعة الثامنة مساءً بالتوقيت المحلي، حيث ستكون البداية بقرعة بطولة كأس العرب قطر 2025 FIFA™، التي يشارك فيها 23 منتخباً وطنياً من الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم.

ستتنافس في المرحلة التأهيلية المنتخبات الـ 14 الأدنى ترتيباً في التصنيف العالمي للرجال FIFA/Coca-Cola الصادر بتاريخ 3 أبريل/نيسان 2025، حيث ستشهد إقامة سبع مواجهات إقصائية محددة سلفاً وستُجرى بنظام المباراة الفاصلة وذلك يومي 25 و26 نوفمبر/تشرين الثاني، على أن تتقدم المنتخبات الفائزة في هذه المباريات إلى المرحلة النهائية، حيث ستنضم إلى المنتخبات التسعة الأعلى تصنيفاً التي تأهلت لهذه المرحلة مباشرة، بما في ذلك منتخب قطر ممثل الدولة المضيفة ومنتخب الجزائر حامل لقب النسخة الماضية.

وستوزَّع المنتخبات الـ 16 إلى أربع مجموعات، ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة خايمي يارزا مدير البطولات بـ FIFA، على أن يُقدِّم فقراتها المذيع القطري محمد سعدون الكواري. وسيساعد يارزا في عملية السحب عدد من أساطير ونجوم كرة القدم العربية السابقين والحاليين، كالقطري حسن الهيدوس، والجزائري رابح ماجر، والسعودي ياسر القحطاني، والمصري وائل جمعة.

ستتنافس المنتخبات الـ 16 المشارِكة في المرحلة النهائية على موطئ قدم في المباراة النهائية المقرر إقامتها بتاريخ 18 ديسمبر/كانون الأول 2025 تزامناً مع اليوم الوطني لدولة قطر، التي تستضيف هذه البطولة للمرة الثانية على التوالي.

وبعد ذلك، سيتم سحب قرعة بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™، التي ستُحدد مواجهات دور المجموعات والطريق إلى نهائي المسابقة، التي ستُجرى للمرة الأولى بنظامها الموسع الجديد الذي يضم 48 منتخباً وطنياً. سيتم فرز المنتخبات في أربعة أوعية يضم كل منها 12 منتخباً وطنياً، وفقاً لترتيبها في نظام تصنيف FIFA، والذي يستند إلى أدائها في النسخ الخمس الأخيرة من البطولة. وستوزَّع المنتخبات إلى 12 مجموعة.

ومن المقرر أن يشرف على إجراءات القرعة روبرتو غراسي رئيس بطولات FIFA لفئة الشباب، على أن يساعده في عملية السحب النجم القطري عبد العزيز السليطي، الذي مثَّل بلده في نسخة 2005 من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، والألماني جوليان دراكسلر، الذي تُوّج مع منتخب بلاده في كأس العالم 2014 FIFA™.

يُذكر أن نسخة هذا العام من البطولة الرائدة ستنطلق في 3 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث سيكون مجمع أسباير زون بمثابة القلب النابض للمسابقة، إذ سيشهد هذا المعلم الرياضي المتميز أجواء احتفالية وكروية فريدة على مدار فترة إجراء المسابقة التي تستمر 25 يوماً في بيئة ملهِمة للمنتخبات المتعطشة للتميز، وفي إطار يوفر بيئة جيدة للعائلات ويقدم مزيجاً فريداً من الأنشطة الترفيهية والنكهات العالمية والعروض الكروية من الطراز العالمي.

وستطمح جميع المنتخبات المشارِكة في البطولة لأن تكون حاضرة يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني باستاد خليفة الدولي، أحد الملاعب الأيقونية التي استضافت مباريات كأس العالم قطر٢٠٢٢ FIFA™، والذي سيكون مسرحاً للنهائي الذي سيشهد تتويج بطل العالم لفئة تحت 17 سنة.

وتأتي القرعة بعد أسبوع من إطلاق الشعار الرسمي للبطولة، علماً أنه من المقرر أن تشهد الأسابيع والأشهر المقبلة سلسلة من الأحداث البارزة الأخرى المتعلقة بالبطولة. هذا وسيتم إطلاق عملية التسجيل لبرنامج FIFA للمتطوعين والمتطوعات في قطر 2025، والذي سيشمل البطولتين معاً، وذلك في فعالية تستضيفها الدوحة يوم 27 مايو/أيار. ويمكن للراغبين في الحصول على المعلومات المتعلقة بكيفية التقدم بطلبات للحصول على تذاكر كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™ التسجيل هنا.

ستتنافس المنتخبات الـ 48 التالية في بطولة كأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025 FIFA™: الأرجنتين، النمسا، بلجيكا، بوليفيا، البرازيل، بوركينا فاسو، كندا، تشيلي، كولومبيا، كوستاريكا، كرواتيا، التشيك، ساحل العاج، مصر، السلفادور، إنجلترا، فيجي، فرنسا، ألمانيا، هايتي، هندوراس، إندونيسيا، إيطاليا، اليابان، جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية، جمهورية كوريا، مالي، المكسيك، المغرب، كاليدونيا الجديدة، نيوزيلندا، بنما، باراغواي، البرتغال، قطر (الدولة المضيفة)، جمهورية أيرلندا، المملكة العربية السعودية، السنغال، جنوب أفريقيا، سويسرا، طاجيكستان، تونس، أوغندا، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، أوزبكستان، فنزويلا وزامبيا. يمكن الاطلاع على إجراءات قرعة البطولة هنا.