الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ يُسلط الضوء على المواهب الصاعدة قبيل انطلاق النسخة الموسعة للبطولة

كشف النقاب عن الشعار الرسمي الجديد لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™، والذي يتميز بتصميم جريء وذكي للكأس المنشودة

تستضيف قطر 104 مباراة، من 3 إلى 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2025، بمشاركة 48 فريقًا متأهلًا

تتزايد الإثارة حول البطولة التي بزغ خلالها من قبل نجم لاعبين مثل لويس فيجو، ورونالدينيو، وتشافي، ونيمار، وفيل فودين

تم الكشف عن شعار عصري وديناميكي لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA قطر 2025™ قبيل انطلاق أول نسخة من البطولة بمشاركة 48 فريقًا في نوفمبر/تشرين الثاني 2025.

ويدمج الشعار الجديد بذكاء الكأس المنشودة كمساحة سلبية داخل حرف "U" من "U-17"، مما يخلق صورة ظلية جريئة تمثل أيضًا بؤرة ضوء، وهي الرمز الأساسي الذي يمثل الهوية الجديدة للبطولة.

وكانت النتيجة هي علامة بصرية جذابة تحترم تراث كأس العالم تحت 17 سنة FIFA، في حين تتطلع في الوقت نفسه إلى مستقبل اللعبة، حيث تتعاون FIFA والدولة المضيفة لتسليط الضوء على اللاعبين الناشئين، الذين هم محور القصة.

وتشع طبقات الألوان الدافئة والمتداخلة نحو الخارج، لتمثل مدى انتشار كرة القدم في جميع أنحاء العالم، وشموليتها وديناميكيتها، وتبرز اكتشاف المواهب الشابة وتنميتها. ومع تصويره كمنارة، يجسد الشعار طاقة اللاعبين وطموحهم، ويحتفي برحلتهم من الملاعب المحلية إلى المسرح العالمي، ويُلهم المشجعين بوعد بنجوم المستقبل.

الشعار الرسمي لكأس العالم تحت 17 سنة قطر 2025™ 00:19

“وقال ماتياس جرافستروم، الأمين العام لـ FIFA: "أثبتت بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA أنها نقطة انطلاق مهمة للجيل القادم من أفضل لاعبي كرة القدم الشباب في العالم، الذين يُظهرون مهارةً والتزامًااستثنائيين".

وأضاف: "الشعار الرسمي الجديد للبطولة يؤكد على روح الفريق وجرأة الشباب والقوة المميزة والتفاؤل، وجميعها سمات ستكون حاضرة بقوة في نوفمبر/تشرين الثاني 2025. قدرة قطر المعروفةعلى استضافة فعاليات FIFA، إلى جانب البنية التحتية الاستثنائيةوالضيافة الدافئة، كل ذلك سيوفر مسرحًا مثاليًا لهذه البطولة التاريخية".

وتأهلت بالفعل جميع الفرق الـ 48 إلى النسخة الأكبر على الإطلاق من البطولة الشبابية البارزة، التي كانت شاهدةً على بزوغ نجم لاعبين أمثال لويس فيجو، وفرانشيسكو توتي، ورونالدينيو، وتشافي، وأندريس إنييستا، ونيمار، وفيل فودين.

وسوف يتم تطبيق نظام جديد تمامًا للبطولة، التي تتطلع فيها ألمانيا إلى الدفاع عن اللقب الذي فازت به في النسخة التي أُقيمت في إندونيسيا عام 2023، عندما تغلبت على فرنسا بركلات الترجيح في نهائي مثير.

وقال سعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني، وزير الرياضة والشباب في دولة قطر ورئيس اللجنة المحلية المنظمة: "يُسعدنا إطلاق شعار بطولة كأس العالم تحت ١٧ سنة FIFA، والتي ستمثل محطة هامة في أجندة قطر لكرة القدم على مدار الخمسة أعوام المقبلة".

وأضاف: "منذ بداية هذا العقد، استضافت دولة قطر بطولات كروية متميزة على المستويات الإقليمية والقارية والعالمية. وكان تحويل اهتمامنا نحو بطولات الشباب هو الخطوة الطبيعية التالية، والتي تنبع من استثمارنا الممتد في تنمية الشباب في مجال الرياضة".

وتابع: "نتطلع لاستقبال منتخبات تحت 17 سنة من جميع أنحاء العالم في أول نسخة من البطولة تُقام بمشاركة 48 فريقًا، ونأمل أن توفر لهم تجربة البنية التحتية المتطورة والمرافق الحديثة لمحة ملهمة عما يمكن أن يتوقعوه مستقبلًا مع تقدمهم في مسيرتهم الكروية".