التأكيد على الموقع والتاريخ والمعلومات المتعلقة بتذاكر المباراة التأهيلية الأخيرة لكأس العالم للأندية FIFA 2025™

مباراة مصيرية تجمع بين عملاقي اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم نادي لوس أنجلوس وكلوب أمريكا، يوم السبت 31 مايو/أيار الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي، في محاولة لحجز المقعد الأخير لبطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تستضيف مدينة لوس أنجلوس، كاليفورنيا هذه المباراة التأهيلية الحاسمة على ملعب BMO

يُفتتح عرض الشراء المبكر للتذاكر لأعضاء نادي لوس أنجلوس وكلوب أمريكا حصرياً، في 16 مايو/أيار عند الساعة 10 صباحاً بتوقيت المحيط الهادئ، على أن تتوفّر التذاكر لعامة الجمهور ابتداءً من 17 مايو/أيار على موقع FIFA.com/tickets

يوم السبت 31 مايو/أيار، سيتمّ كشف النقاب عن آخر الفرق الملتحقة بقافلة الأندية التي ستشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ في مباراة حاسمة تضع نادي لوس أنجلوس الأمريكي لكرة القدم بمواجهة القوة الضاربة المكسيكية كلوب أمريكا على ملعب BMO في لوس أنجلوس في كاليفورنيا، عند الساعة 19:30 بالتوقيت المحلي.

تتوفر التذاكر لعامة الجمهور من أجل حضور هذه المباراة المصيرية ابتداءً من يوم السبت 17 مايو /أيار على موقع FIFA.com/tickets. أمّا أعضاء نادي لوس أنجلوس لكرة القدم وكلوب أمريكا، فسيحظون بفرصة حصرية لشراء التذاكر مبكراً يوم الجمعة 16 مايو/أيار.

تعقيباً على القرارات الأخيرة لمحكمة التحكيم الرياضية، قرر FIFA تحديد النادي الأخير الذي سيشارك في البطولة، عبر تنظيم مباراة تأهيلية بين نادي لوس أنجلوس لكرة القدم (وصيف كلوب ليون في دوري أبطال أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي) وكلوب أمريكا (صاحب المركز الأول في تصنيف الأندية للتأهل إلى كأس العالم للأندية FIFA في ختام بطولة كأس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم نسخة 2024، وهي السنة الأخيرة في فترة التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم للأندية FIFA 2025).

في حال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل، سيعلب الفريقان شوطين إضافيين يمتدّ كلّ واحد على فترة 15 دقيقة، وتفصل بينهما استراحة من 5 دقائق. وفي حال استمرّ التعادل بعد الشوطين الإضافيين، سيتمّ تحديد الفائز عبر ركلات الترجيح. والفائز في هذه المباراة التمهيدية، سيظفر بالمقعد الأخير في البطولة العالمية للأندية، وينضمّ إلى المجموعة الرابعة إلى جانب نادي فلامينغو البرازيلي، ونادي الترجي التونسي، ونادي الترجي الإنكليزي.

تقام مباريات دوري المجموعات التي سيخوضها الفائز في المباراة بين نادي لوس أنجلوس لكرة القدم وكلوب أمريكا في أتلانتا (على ملعب مرسيدس بنز في 16 يونيو/حزيران)، وفي ناشفيل (على ملعب جيوديس بارك في 20 يونيو/حزيران) وفي أورلاندو (على ملعب كامبينغ وورلد في 24 يونيو/حزيران). علماً أن الجدول الكامل لمباريات البطولة متاح هنا.

النسخة الأكبر والأكثر شمولاً في تاريخ المسابقات العالمية على صعيد الأندية

يشارك في بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025 ما لا يقل عن 32 من نخبة فِرق العالم من الاتحادات القارية الستة، إذ ستنطلق النسخة الافتتاحية من المسابقة الرائدة يوم السبت 14 يونيو/حزيران على ملعب هارد روك في ميامي. وسيشهد الحدث الكروي الأبرز على صعيد الأندية إقامة ما مجموعه 63 مباراة موزَّعة على 11 مدينة مضيفة، هي أتلانتا وشارلوت وسينسيناتي ولوس أنجلوس وميامي وناشفيل ونيويورك ونيوجيرسي وأورلاندو وفيلادلفيا وسياتل وواشنطن العاصمة، على أن يكون ملعب ميتلايف المذهل مسرحاً للمباراة النهائية يوم الأحد 13 يوليو/تموز، حيث سيُتوَّج الفريق البطل على عرش أندية العالم.