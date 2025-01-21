الأمين العام يتباحث سبل تطوير لعبة السيدات مع مفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات

التقى ماتياس غرافستروم وجيسيكا بيرمان في نيويورك بمقر الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات

تركزت المناقشات على سُبل تطوير اللعبة النسائية الاحترافية

أكد الأمين العام لـFIFA على أهمية "تعزيز العلاقات الثنائية مع الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات وغيره من الدوريات لضمان النمو المستمر والصحي للعبة النسائية"

التقى الأمين العام لـFIFA ماتياس غرافستروم بمفوضة الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات والرئيسة المشاركة لمنتدى دوريات كرة قدم السيدات، جيسيكا بيرمان، في مدينة نيويورك الأمريكية، حيث تباحث الطرفان سُبل تطوير اللعبة النسائية الاحترافية وتحقيق المزيد من التقدم في هذا الصدد.

يُذكر أن الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات تأسَّس عام 2012، ليفرض نفسه منذ ذلك كواحد من الدوريات النسائية الرائدة في العالم، علماً أنه يُعد بمثابة المنصة الرئيسية لكرة قدم السيدات على صعيد النخبة في الولايات المتحدة، حيث عزز شعبيته بشكل متزايد، وهو ما تعكسه الأرقام المحققة خلال موسم 2024، الذي تجاوز فيه الحضور الجماهيري مليوني مشجع ومشجعة لأول مرة في تاريخ هذه المسابقة المكونة من 14 فريقاً.

خلال اجتماعه مع المفوضة بيرمان، تباحث غرافستروم حول فرص تعزيز تعاون FIFA الوثيق مع الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات وغيره من الدوريات، ورفع مستوى تأثير الدوريات النسائية، فضلاً عن مناقشة المسائل المتعلقة بجدولة المباريات وتسليط الضوء أكثر على اللعبة النسائية من خلال الارتقاء بها إلى مزيد من الآفاق العالمية عبر إطلاق بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA.

“وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـFIFA: "لقد استمتعتُ كثيراً بمقابلة المفوضة بيرمان، إذ من المهم أن يستمع FIFA إلى كافة الجهات الفاعلة في كرة قدم السيدات وأن يعمل مع جميع الأطراف المعنية جنباً إلى جنب لإيجاد الحلول الكفيلة بتحقيق النمو الصحي والمتوازن للعبة النسائية". وتابع: "لقد أُعجبت بالعمل الذي يقوم به الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات وبمستوى خبرته باعتباره أحد أنجح الدوريات النسائية في العالم، وأنا مقتنع بأنه من خلال العمل معاً بشكل أوثق يمكننا قطع المزيد من الأشواط المهمة في سبيل إضفاء الطابع الاحترافي على اللعبة."

يُذكر أن FIFA أطلق استراتيجية كرة قدم السيدات وشرع في تنفيذها منذ عام 2018، حيث أظهر باستمرار التزامه بتطوير اللعبة النسائية وأقدم على اتخاذ مجموعة من الخطوات والتدابير لتسريع وتيرة هذا النمو، بما يتماشى مع الأهداف الرئيسية التي وضعها FIFA ضمن خطته الاستراتيجية للعبة العالمية خلال دورة 2023-2027.

وبعد المبادرة الناجحة المتمثلة في توسيع نطاق المشاركة في بطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA™، التي شهدت تنافس 32 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، عمد FIFA إلى توسيع مجال المشاركة في جميع مسابقات السيدات التي يشرف على تنظيمها، وقرَّر إقامة بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA بشكل سنوي ابتداءً من هذا العام. من جهتها، حرصت المفوضة بيرمان على توسيع دائرة المنافسة في الدوري الوطني الأمريكي لكرة قدم السيدات إلى 16 نادياً ابتداءً من موسم 2026.