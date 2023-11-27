الأمين العام لـFIFA يجري محادثات مع بعثة جمهورية إيران الإسلامية بعد وصول منتخبها إلى كأس العالم FIFA 2026™

ماتياس غرافستروم ورئيس اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم، مهدي تاج، يعقدان مباحثات عبر الإنترنت بعد وصول المنتخب الإيراني إلى المكسيك

مشاورات مثمرة للغاية ركزت على ضمان مشاركة سلسة لجمهورية إيران الإسلامية في البطولة

تأتي المحادثات عقب اجتماع حضوري عُقد في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي

أجرى الأمين العام لـFIFA، ماتياس غرافستروم، محادثات إيجابية مع رئيس اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم، مهدي تاج، عقب وصول منتخب بلاده إلى المكسيك للمشاركة في كأس العالم FIFA 2026™.

وبعدما حط الوفد الإيراني الرحال بمعسكره الأساسي في شولويتسكوينتلي بمدينة تيخوانا، عقد غرافستروم وتاج اجتماعاً عبر الإنترنت، استكمالاً للمحادثات البنّاءة التي جرت في مدينة إسطنبول التركية الشهر الماضي.

وتمحورت المناقشات حول التنسيق والتخطيط لضمان مشاركة سلسة لجمهورية إيران الإسلامية في البطولة.

وفي هذا الصدد، قال الأمين العام لـFIFA: "أجريتُ مع الرئيس تاج محادثات مثمرة للغاية، كما كان الحال عندما التقينا وجهاً لوجه في إسطنبول. وبينما يتواجد المنتخب الآن في المكسيك، سيواصل FIFA الحوار والتعاون مع اتحاد جمهورية إيران الإسلامية لكرة القدم، لضمان تجربة إيجابية للمنتخب والوفد على حد سواء، حرصاً على أن تتوفر لهما كل الظروف اللازمة للمنافسة داخل الملعب، حيث نتطلع معاً إلى الأسابيع المقبلة".