الأمين العام لـ FIFA يشيد ببطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الجديدة باعتبارها "القطعة المفقودة" في منظومة كرة القدم

الأمين العام لـ FIFA يحضر المؤتمر الأول على الإطلاق لصناعة كرة القدم في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة

يقول السيد جرافستروم إن بطولة كأس العالم للأندية FIFA تمثل "رحلة جديدة لكرة قدم الأندية"

تحدث أيضًا عن النمو "المتسارع" لكرة قدم السيدات في جميع أنحاء العالم

سلط الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم الضوء على الفُرص المتنوعة التي توفرها بطولة كأس العالم للأندية FIFA 2025™ الأولى، وقال أمام لجنة خبراء في مؤتمر "صناعة كرة القدم" في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة إن المنافسة القائمة على الجدارة هي "القطعة المفقودة في المنظومة" بالنسبة لكرة القدم في المنطقة وخارجها.

ستسيطر الرياضة رقم واحد في العالم على الأمركتين خلال السنوات القادمة، بدءًا من بطولة كأس العالم للأندية FIFA™ التي ستقام هذا الصيف في الولايات المتحدة. وتقام منافسات البطولة على 12 ملعبًا في 11 مدينة خلال الفترة من 14 يونيو/حزيران إلى 13 يوليو/تموز، حيث سيتنافس أفضل 32 ناديًا في العالم على لقب "الأبطال الرسميين لكأس العالم للأندية من FIFA" في البطولة الأكثر شمولًا في التاريخ.

“"ستكون منافسة مذهلة. إنها فعليًا رحلة جديدة لكرة القدم على مستوى الأندية، ومع أصدقائنا في الكونكاكاف...لقد كنا نعمل على هذا المشروع لسنوات عديدة،" حسبما قال السيد جرافستروم في جلسة نقاشية مشتركة مع الأمين العام للكونكاكاف، فيليب موجيو، في اليوم الثاني من فعالية "صناعة كرة القدم" المخصصة للمدعوين فقط، والتي تستضيفها مجلة Sports Business Journal وLeaders in Sport، يوم الخميس 20 مارس/آذار.

وأضاف الأمين العام لـ FIFA: "إنها خطوة بالغة الأهمية لمنظومة الأندية حيث أن هذه المنافسة لم تكن موجودة سابقًا. بوجود هذه الفِرق الـ 32 - التي تأهلت من خلال منافساتها القارية - لدينا مسار فعلي رياضي لهذه البطولة. استحقت كل هذه الأندية حقها بالتواجد هناك، والتنافس على لقب بطل كأس العالم للأندية FIFA الأول على الإطلاق.

"ما يميز هذه البطولة أيضًا هو أنها تتيح الفرصة لعدد من اللاعبين الذين قد يكونون قادمين من دول غير معروفة في عالم كرة القدم - ممَن قد لا تتاح لهم الفرصة العام المقبل، 2026، للمشاركة في كأس العالم للمنتخبات (FIFA). لذا، أعتقد أن هذه البطولة كانت في الواقع هي القطعة المفقودة في المنظومة، حيث ستكون إقامة حدث مماثل لكأس العالم (FIFA) الذي يقام كل أربع سنوات في المعتاد، أي جلب هذه المنظومة إلى عالم الأندية في هذا الحدث الذي يستمر لمدة شهر واحد هو بمثابة شيء مميز للغاية. وسيكون أكثر من مجرد مقدمة لما هو قادم في العام المقبل، وهو بطولة كأس العالم FIFA 2026 الكبرى".

مؤتمر أعمال كرة القدم في لوس أنجلوس Previous Next

وكما أشار الأمين العام لـ FIFA، ستعود بطولة كرة القدم إلى أمريكا الشمالية بعد عام من كأس العالم للأندية FIFA، عندما تستضيف كندا والمكسيك والولايات المتحدة أول بطولة لكأس العالم FIFA™ بمشاركة 48 منتخبًا في الفترة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز 2026. ومن المتوقع أن يحضر المباراة النهائية ما يقرب من خمسة ملايين مشجع لكرة القدم من جميع أنحاء العالم، بالإضافة إلى المليارات الذين سيتفاعلون عن بُعد مع الـ 104 مباراة غير المسبوقة في البطولة.

كما تشهد كرة قدم السيدات أيضًا توسعًا في نطاقها، مما يساهم بشكل كبير في التأثير العالمي للعبة. بعد موافقة مجلس FIFA في 5 مارس 2025، تم التأكيد على إقامة بطولة كأس FIFA للبطلات™ والنسخة الأولى من بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA™ في عامي 2026 و2028 على التوالي، ضمن خطوة مهمة أخرى لهذه الرياضة. وستقام البطولة الثانية كل عام لا تقام فيه بطولة كأس العالم لأندية السيدات FIFA™، حيث ستتبع هذه البطولة دورة كأس العالم التي تُقام كل أربع سنوات. في الفترة المقبلة، ستُقام بطولة كأس العالم لأندية السيدات 2027 FIFA™ في البرازيل، بعد نسخة المسابقة التي حطمت الأرقام القياسية وغيرت قواعد اللعبة في أستراليا ونيوزيلندا عام 2023.