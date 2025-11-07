الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم يحضر الدورة العادية للاتحاد الألماني لكرة القدمt

إعادة انتخاب بيرند نويندورف، عضو مجلس FIFA، رئيسًا للاتحاد الألماني لكرة القدم حتى عام 2029.

انعقدت الدورة في مُجمّع الاتحاد الألماني لكرة القدم لأول مرة

جرى تمويل مُجمّع الاتحاد الألماني لكرة القدم جزئيًا من خلال FIFA Forward

حضر الأمين العام لـ FIFA ماتياس جرافستروم الدورة الخامسة والأربعين للاتحاد الألماني لكرة القدم في فرانكفورت نهر الماين بألمانيا، حيث أُعيد انتخاب بيرند نويندورف، عضو مجلس FIFA، رئيسًا للاتحاد الألماني لكرة القدم حتى عام 2029. وقد حصد السيد نويندورف دعمًا بالإجماع من جميع المندوبين المصوتين البالغ عددهم 253 في أول دورة للاتحاد الألماني لكرة القدم تُعقد في مُجمّعه. هذا ويقع مُجمّع الاتحاد الألماني لكرة القدم على مساحة 15 هكتارًا في فرانكفورت، واُفتتِح رسميًا في يوليو 2022، ويتميز المُجمّع بملاعب عشبية ومناطق تدريب، بالإضافة إلى صالة كرة قدم داخلية مع ملعب من العشب الصناعي ومركز رياضي وغرف مؤتمرات وندوات وصالة لكرة الصالات. وقد حصل المشروع على تمويل جزئي من خلال برنامج FIFA Forward. وقال جرافستروم: "إنها زيارتي الرسمية الأولى، بصفتي الجديدة، إلى أكبر اتحاد وطني في العالم، الاتحاد الألماني لكرة القدم، وبالتالي فهي لحظة فخر كبيرة بالنسبة لي". "حظينا بشرف الاعتماد على صديقي العزيز رئيس الاتحاد الألماني لكرة القدم، بيرند نويندورف، كعضو في مجلس FIFA، وأنا ممتن جدًا للاعتماد على علاقتنا الوثيقة وخبرته لتعزيز تعاوننا بشكل أكبر، ليس فقط على المستوى الدولي، بل وعلى جميع المستويات في جميع أنحاء ألمانيا."

وفي وقت سابق من هذا العام، ألقى رئيس FIFA جياني إنفانتينو كلمةً خلال احتفال الاتحاد الألماني لكرة القدم بالذكرى 125 لتأسيسه في لايبزيج. وقد تأسس الاتحاد الألماني لكرة القدم في 28 يناير/كانون الثاني 1900 من 86 نادياً، وأصبح عضوًا في FIFA بعد أيام من تأسيس الهيئة الحاكمة لكرة القدم العالمية بباريس في 21 مايو/أيار 1904.

وقال نويندورف: "يمكننا الفخر بما حققناه معًا في الاتحاد الألماني لكرة القدم وفي كرة القدم الألمانية – خاصةً في ذكرى تأسيسنا الـ 125. ولكن لا ينبغي لنا أن نصبح متهاونين أو غير طموحين. نحن لا نريد مجرد الإدارة – بل نريد تشكيل المستقبل".