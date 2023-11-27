الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™

كشفت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ عن أغنيتها الرسمية، حيث تعاونت نجمة البوب البولندية بلانكا مع المنتج فرانسيس لإطلاق YEYEYO، وهي أغنية راقصة ومبهجة تتميز بإيقاع آسر، وتحتفي بروح التعاون والقدرة على الصمود لدى المرأة، داخل الملعب وخارجه، كما تحمل رسالة ملهمة حول الفوز "جنباً إلى جنب". وتحمل هذه الرسالة التمكينية أيضاً إشارة إلى أغنية بلانكا الشهيرة Solo، التي أدّتها في مسابقة يوروفيجن الموسيقية قبل ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين، حققت أكثر من مليار مشاهدة على TikTok، كما تجاوز عدد مرات بث أغانيها 250 مليون بث حول العالم. أما فرانسيس، وهو من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية البولندية، فقد أنتج عدداً من أبرز الأغاني الناجحة في البلاد.