الإعلان عن الأغنية الرسمية لكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™

تتوفر على المنصات الرسمية لمحة تشويقية من أغنية الرقص الحماسية YEYEYO
الأغنية تجمع بين اسمين من أبرز الأسماء في الساحة الموسيقية البولندية، وتحتفي بالجيل القادم من نجمات كرة قدم السيدات
البطولة ستشهد مشاركة أفضل 24 منتخباً وطنياً للسيدات تحت 20 سنة في العالم خلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول
كشفت بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ عن أغنيتها الرسمية، حيث تعاونت نجمة البوب البولندية بلانكا مع المنتج فرانسيس لإطلاق YEYEYO، وهي أغنية راقصة ومبهجة تتميز بإيقاع آسر، وتحتفي بروح التعاون والقدرة على الصمود لدى المرأة، داخل الملعب وخارجه، كما تحمل رسالة ملهمة حول الفوز "جنباً إلى جنب". وتحمل هذه الرسالة التمكينية أيضاً إشارة إلى أغنية بلانكا الشهيرة Solo، التي أدّتها في مسابقة يوروفيجن الموسيقية قبل ثلاث سنوات. ومنذ ذلك الحين، حققت أكثر من مليار مشاهدة على TikTok، كما تجاوز عدد مرات بث أغانيها 250 مليون بث حول العالم. أما فرانسيس، وهو من الأسماء البارزة في الساحة الموسيقية البولندية، فقد أنتج عدداً من أبرز الأغاني الناجحة في البلاد.
وستكون أغنية YEYEYO متاحة بالكامل على منصات البث اعتباراً من يوم الجمعة 31 يوليو/تموز، لكن بإمكان المشجعين منذ الآن الاستماع للمحة تشويقية منها. وستحتفي بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة بولندا 2026 FIFA™ بأبرز المواهب الشابة الواعدة في عالم كرة القدم، إلى جانب المشجعين الشغوفين، في أجواء تجمع بين كرة القدم والثقافة المحلية عبر أربع مدن مضيفة، هي وودج وبيلسكو-بياوا وكاتوفيتسه وسوسنوفيتس. وخلال الفترة من 5 إلى 27 سبتمبر/أيلول، ستشهد النسخة الثانية عشرة من البطولة تنافس أفضل 24 منتخباً وطنياً للسيدات تحت 20 سنة في العالم على الجائزة الكروية الكبرى في فئة الشابات. وستجمع هذه المنتخبات رغبة مشتركة في رفع الكأس على الساحة العالمية، مستلهمة الإرث العريق للبطلات السابقات اللواتي واصلن لاحقاً الإسهام في النمو اللافت لكرة قدم السيدات، ومن بينهن الألمانية سارا دابريتز، واليابانية هيناتا ميازاوا، والإسبانية سلمى بارالويلو، والأمريكية أليكس مورغان.