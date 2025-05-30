اكتمال عقد مجموعات كأس العالم تحت 20 تشيلي 2025 FIFA™ بعد إجراء قرعة البطولة

جرت مراسم السحب يوم الخميس 29 مايو/أيار بالعاصمة التشيلية سانتياغو

أوقعت القرعة منتخب البلد المضيف في المجموعة الأولى إلى جانب كل من نيوزيلندا واليابان ومصر

تبدأ عملية بيع التذاكر يوم الجمعة 30 مايو/أيار بإطلاق مرحلة البيع الحصري المسبق لحاملي بطاقة Visa

استضافت مدينة سانتياغو دي تشيلي يوم الخميس 29 مايو/أيار قرعة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، التي أقيمت مراسمها في استوديوهات تشيلفيزيون بمبنى ماتشاسا، حيث تعرَّفت المنتخبات الـ 24 المشارِكة على منافسيها من مرحلة المجموعات، والمسار المؤدي إلى النهائي.

وستشهد النسخة الـ 24 من البطولة إجراء ما مجموعه 52 مباراة في الفترة الممتدة من 27 سبتمبر/أيلول إلى 19 أكتوبر/تشرين الأول في أربع مدن، هي سانتياغو دي تشيلي وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا.

وبينما اضطلعت الإعلامية والمذيعة التشيلية خافيرا نارانخو بتقديم فقرات الحفل، أشرف على إدارة القرعة مدير بطولات FIFA، خايمي يارزا،

بمساعدة لاعب كرة القدم الأرجنتيني السابق خوان بابلو سورين، وهو أحد أعضاء فريق أساطير FIFA وبطل العالم في هذه الفئة العمرية مع منتخب ألبيسيليستي عام 1995، بالإضافة إلى لاعب كرة القدم التشيلي السابق غونزالو غارا، الذي تُوج مع منتخب بلاده بلقب كوبا أمريكا عامي 2015 و2016.

قرعة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ Previous 01 / 07 Oficial photo during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 02 / 07 President of FIFA Gianni Infantino speaks during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 03 / 07 Gonzalo Jara draws the card for Chile during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 04 / 07 A view of the draw results during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 05 / 07 Gonzalo Jara draws the card for New Caledonia during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 06 / 07 Juan Pablo Sorin draws a card during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 07 / 07 A view of the draw results during the group draw for the FIFA U-20 Men's World Cup Chile 2025 Next

هذا وسيستهل منتخب البلد المضيف مشواره في البطولة بمواجهة نظيره النيوزيلندي في سانتياغو دي تشيلي، قبل ملاقاة اليابان ومصر في المجموعة الأولى.

وبهذه المناسبة، وجَّه خارا رسالة إلى لاعبي منتخب بلاده الذين سيشاركون في هذه البطولة العالمية: "على المستوى الكروي، يمكن لتشيلي أن تحقق الكثير، بل إني أعتقد أنها قادرة على تصدر مجموعتها. وإذ أتمنى كل التوفيق للمدرب وللاعبين على حد سواء، آمل أن يُبلوا البلاء الحسن في كأس العالم التي تقام على أرض الوطن".

أما منتخب الأرجنتين، الذي يُعتبر أكثر المنتخبات تربعاً على العرش العالمي في هذه الفئة، بعدما تُوج باللقب ست مرات، فقد أوقعته القرعة في المجموعة الرابعة إلى جانب إيطاليا وأستراليا وكوبا، بينما تضم المجموعة الثالثة كلاً من المغرب وإسبانيا والمكسيك والبرازيل، ثاني أكثر المنتخبات تربعاً على العرش العالمي في هذه الفئة بواقع خمسة ألقاب.

وفي هذا الصدد، قال سورين: "أعتقد أنها ستكون بطولة رائعة. ذلك أن المجموعات متساوية جداً، وإن كانت هناك دائماً مجموعة أصعب من البقية، إذ يبدو أن المجموعة الثالثة ستكون هي الأقوى هذه المرة. لكنني واثق من أننا سنشهد عروضاً كروية جيدة، تتخللها مهارات فنية عالية، وهو ما نتطلع إليه جميعاً في كل نسخة من بطولة كأس العالم تحت 20 سنة".

يمكن الاطلاع من خلال هذا الرابط على جدول مباريات كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025™.

وبمناسبة إجراء القرعة، وجَّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو رسالة عبر الفيديو إلى الضيوف الـ 240 والصحفيين الـ 45 الحاضرين في إجراءات سحب القرعة، وفي مقدمتهم خايمي بيزارو، وزير الرياضة التشيلي، وبابلو ميلاد، رئيس الاتحاد التشيلي لكرة القدم.

يُذكر أن عملية بيع تذاكر البطولة تنطلق يوم الجمعة 30 مايو/أيار في تمام الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي (الذي يتقدَّم توقيت وسط أوروبا بست ساعات)، وذلك بإطلاق مرحلة البيع الحصري المسبق لحاملي بطاقة VISA.

وفي المقابل، اقترب موعد إغلاق باب تقديم طلبات الانضمام إلى فريق FIFA للمتطوعين والمتطوعات، إذ بإمكان الراغبين في الالتحاق ببرنامج التطوع التسجيل عبر الموقع volunteer.fifa.com، ويُشترط أن يكونوا ممن يبلغون من العمر أكثر من 18 سنة، ويقيمون في سانتياغو دي تشيلي أو فالبارايسو أو رانكاغوا أو تالكا، ويتحدثون الإنجليزية، على أن يكونوا متوافرين للمشاركة أثناء بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025™.

نتائج قرعة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™: