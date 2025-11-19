استثمارات FIFA تتخطى 100 مليون دولار أمريكي على أعتاب النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA في الفلبين

تنطلق النسخة الأولى من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في الفلبين يوم الجمعة

نموّ هائل شهدته الرياضة نتيجة استثمارات FIFA

نسبة المشاركة في كرة الصالات للسيدات أعلى من قبل وأكثر انتشاراً على مستوى العالم

ستخطف كرة الصالات الأضواء هذا الأسبوع مع انطلاق النسخة الأولى على الإطلاق من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ في الفلبين يوم الجمعة. وستمتدّ أحداث هذه الفعالية البارزة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني ولغاية 7 ديسمبر/كانون الأول، وسنشهد في ختامها على تتويج أولى بطلات العالم، وهو أمر ما كان ليتحقّق لولا استثمارات FIFA السخية من خلال بطولاته وبرنامج Forward، التي تخطّت عتبة الـ100 مليون دولار أمريكي.

انطلاقاً من يوم الجمعة، ستجتمع أفضل منتخبات العالم، ومن ضمنهم منتخب البرازيل المتصدر تصنيف FIFA، في مدينة باسيغ، في مانيلا، للمنافسة من أجل الظفر بلقب بطلات العالم في النسخة الافتتاحية. وتجدر الإشارة إلى أنّ الأسطر الأولى من حكاية كأس العالم لكرة الصالات FIFA كُتِبت في هولندا عام 1989 مع نسخة الرجال، التي تمّ تنظيمها تسع مرّات حتّى يومنا.

وقد أشاد جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، بالبطولة واصفاً إياهاً بـ"النقطة المفصلية"، التي ستُبرِز أفضل لاعبات كرة الصالات على الساحة العالمية، كما يستحققن. وجاء اختيار الفلبين لاستضافة البطولة ليكون خطوة مهمّة في تنمية كرة القدم وكرة الصالات في البلاد، وخاصة بعد المشارَكة الأولى لمنتخب السيدات في تاريخه بكأس العالم للسيدات 2023 FIFA™.

تُمثّل كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ لحظة رياضية أيقونية ويأتي نتيجة الاستثمارات المركزة والطويلة الأمد التي صبّها FIFA من أجل تسريع نموّ اللعبة لفئة السيدات حول العالم. فمنذ انطلاق برنامج Forward في العام 2016، لم يتوقّف FIFA عن ضخّ الأموال للاستثمار في كرة الصالات للرجال والسيدات على حدّ سواء.

بحيث يصبّ استثمار FIFA على ضمان إيصال أفضل المواهب إلى العالمية. ويتضمن جزء من هذه الاستراتيجية تكاليف استضافة بطولات كأس العالم، مثل كولومبيا 2016 (12 مليون دولار أمريكي)، وليتوانيا 2021 (15 مليون دولار أمريكي)، وأوزبكستان 2024 (15 مليون دولا أمريكي)، والفلبين 2025 (14 مليون دولار أمريكي). وبالإضافة إلى هذه البطولات، خصّص FIFA في نهاية عام 2024 مبلغ 29 مليون دولار أمريكي للمشاريع المتعلقة بكرة الصالات حول العالم عن طريق برنامج Forward.

وبدا تأثير هذه الاستثمارات جلياً من خلال النمو المطّرد للعبة السيدات، بعد مشاركة 79 منتخباً في التصفيات ليصل 16 منتخباً منها إلى الفلبين. وقد انعكست الشعبية المتنامية للرياضة في أحدث نسخة من التصنيف عالمي لكرة الصالات للسيدات FIFA في أغسطس/آب الذي شهد إضافة 12 منتخباً جديداً. وبالإضافة إلى ذلك، بدأت شعبية كرة الصالات للسيدات تبرز في مختلف القارات، بحيث ارتفع عدد بطولات كرة الصالات للسيدات التي نظمتها الاتحادات القارية من بطولتين في عام 2016 إلى ستّ بطولات اليوم، ومنذ عام 2025 حتّى اللحظة، شاركت اللاعبات الدوليات في 232 مباراة دولية رسمية.

ويمتدّ التزام FIFA إلى ما بعد التنافسية ويشمل أيضاً الاحتراف والتكنولوجيا. ففي شهر مايو/أيار، أعطى FIFA الصفة الرسمية لتصنيف منتخبات كرة الصالات لفئتي الرحال والسيدات، الذي أصبح مرجعاً الآن يُرتكز عليه عند توزيع المنتخبات في البطولات. كذلك أطلق FIFA نظام دعم الفيديو (شبيهاً بحكم الفيديو المساعد VAR في كرة القدم) في بطولة كأس العالم في ليتوانيا عام 2021، وأجرى المزيد من الاختبارات عليه في بطولات الشباب، وفي كأس العالم لكرة الصالات التي أقيمت العام الماضي في أوزبكستان.

ولا يُخفى أنّ استضافة بطولة من بطولات FIFA تترك خلفهاً إرثاً كبيراً. فبطولة كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™ على سبيل المثال، كانت الدافع وراء بناء قاعتين متعددتي الاستخدامات، بالإضافة إلى تحسين ستّ قاعات تدريبية لترتقي إلى معايير FIFA. كما ساهمت البطولة بتوفير بعض المعدّات الأساسية، مثل الأرضيات الخشبية المحمولة المرخصة من FIFA، ولوحات النتائج وأعمدة المرمى، لتُستخدم في القاعات التي أصبحت مركزاً لكرة الصالات من فئتي البراعم والهواة. ولا يُمكن نسيان عملية نقل المعرفة، حيث شارك أكثر من 207 مواطناً من أوزبكستان في لجنة التنظيم المحلية في عام 2024، فاكتسبوا الخبرة العملية لإدارة أحد فعالية كبرى من فعاليات FIFA.