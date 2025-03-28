اتحاد بوتان لكرة القدم يفتتح مقره الجديد

حضر حفل الافتتاح صاحب السمو داشو جيغل أوغين وانغتشوك

يُعتبر المقر الجديد بمثابة رمز للأمل بالنسبة للاعبين الشباب

يضمّ المقر مكاتب الاتحاد الوطني ومركزاً فنياً بأرضية عشب اصطناعي ومجهزة بأضواء كاشفة

حققت كرة القدم في مملكة بوتان الواقعة في جبال الهيمالايا تطوراً لافتاً على مدى السنوات القليلة الماضية، وها هي تقطع خطوة جديدة في سبيل النهوض بالمستديرة الساحرة مع افتتاح المقر الجديد لاتحاد بوتان لكرة القدم، والمركز الفني المُلحق به. وقد تم بناء الصرح الجديد، الذي يحمل لقب "مقر السعادة"، بتمويل من برنامج FIFA Forward، الذي ساهم في إحداث تحوُّل بمسار كرة القدم في البلاد.

حضر حفل الافتتاح صاحب السمو داشو جيغل أوغين وانغتشوك، ورئيس اتحاد بوتان لكرة القدم داشو أوغن تسيشوب.

يقع المقر في منطقة بوبينا في العاصمة تيمفو، ويشمل أرضية لعب بعشب اصطناعي مجّهزة بأضواء كاشفة، وهو ما سيسمح للاتحاد الوطني بتنظيم دورات تأهيلية للمدربين والحُكام، كما سيتم استخدامه كملعب تدريبي لأندية الدوري الممتاز بفئتي الرجال والسيدات، هذا بالإضافة لإمكانية إيواء ما يصل إلى 30 لاعباً ولاعبة.

Previous 01 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 02 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 03 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 04 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 05 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 06 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 07 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 08 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 09 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre 10 / 10 Inauguration of Bhutan Football Federation Headquarters and Technical Centre Next

ويشمل المقر الجديد قسماً للمكاتب تزيد مساحته عن 1400 متر مربّع ومجهّزاً لاستخدامات موظفي الاتحاد، وقاعة للمؤتمرات، بالإضافة إلى نادٍ للياقة البدنية، ومخازن.

يُذكر أن منتخب رجال بوتان خاض مباراته الدولية الرسمية الأولى قبل 25 سنة فقط، وانتهت بالهزيمة بثلاثة أهداف دون رد أمام نيبال، ثم ظهر الفريق في فيلم وثائقي يحمل عنوان "النهائي الآخر" عن مباراة ودية أخرى خاضها أمام مونتسيرات، عندما كان طرفا اللقاء يتذيّلان قائمة التصنيف العالمي لمنتخبات الرجال FIFA/Coca-Cola™، مع العلم أن تلك المباراة جرت في نفس يوم تنظيم نهائي كأس العالم FIFA كوريا الجنوبية/اليابان 2002™. وكان فوز بوتان برباعية نظيفة في ذلك اللقاء أفضل نتيجة يحققها منتخبها الأول في مباراة كرة قدم دولية.

أما تاريخ بوتان مع بطولة كأس العالم FIFA™ فتعود أحدث فصوله إلى تصفيات آسيا المؤهلة لنسخة روسيا 2018، حيث فاز الفريق بذهاب وإياب التصفيات التمهيدية أمام سريلانكا، وهو ما أحدث فرحة عارمة في البلاد. أما منتخب السيدات، فقد خاض مباراته الدولية الأولى عام 2010، ويُشارك بشكل منتظم في بطولة السيدات التي ينظّمها اتحاد جنوب آسيا لكرة القدم.

هذا وقد اضطلع برنامج FIFA Forward بدور محوري في تطوير كرة القدم في بوتان، فقد بُنيَت ثمانية ملاعب اصطناعية لكرة القدم بين ضباب جبال الهيمالايا منذ يناير/كانون الثاني 2018، في ملعب تشانغليميثانغ الوطني، وداخل مرافق أكاديميات كرة القدم المخصصة للفتيان والفتيات في بلدة جيليفو والعاصمة تيمفو، إلى جانب تحديث الملاعب في داجانا وبونخا فضلاً عن مواقع نائية مثل منطقة سامتسي.

وبمناسبة التدشين، قال لاعب خط وسط منتخب تحت 20 سنة جيغنام سيلتوب دورجي: "يُعتبر المقر الجديد لاتحاد بوتان لكرة القدم بمثابة رمز للأمل بالنسبة للاعبين الشبان مثلي، فهو يُظهر أن كرة القدم في بوتان تشهد تطوراً وأنها تلهمنا على الطموح من أجل تحقيق أحلام أكبر وبذل جهود أكبر في التدريب، والإيمان بأننا سنمثّل يوماً ما بلادنا على الساحة الدولية".

من جهته، أعرب رئيس الاتحاد الوطني للعبة عن عرفانه لـ FIFA قائلاً: "نؤكد من خلال هذا لمقر الجديد على التزامنا بتطوير كرة القدم على كافة المستويات. ستوفّر هذه المنشأة كافة الموارد الضرورية لتكون في خدمة مجتمع كرة القدم، بدءاً من فئة البراعم ووصولاً إلى المبادرات الخاصة بالمنتخبات الوطنية. وستكون مقراً للتخطيط والتدريب وخلق الفرص للاعبين الشباب في سبيل تحقيق أحلامهم".

أما مدير FIFA المعني بالاتحادات الوطنية الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا سانجيفان بالاسينجام، فقد وصف هذا المقر الجديد بأنه "لحظة مفصلية في التاريخ الرياضي لبوتان. فبوجود مَرافق حديثة في المبنى وملعب مجهّز بالأضواء الكاشفة، يُظهر هذا المشروع الالتزام الراسخ لاتحاد بوتان لكرة القدم بالنهوض بمستوى كرة القدم ودعم المواهب الشابة. وهذا مؤشر واضح أن بوتان على أتمّ استعداد لتأخذ موقعها على خارطة كرة القدم الدولية. إنه أكثر من مجرّد بنية تحتية، إنه (عامل) محفّز على التطوير الكروي في مختلف أرجاء البلاد، ورمز لطموحات بوتان الرياضية".