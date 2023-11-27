إسبانيا تتويج بطلةً لكأس العالم FIFA 2026™ في نيويورك، نيو جيرسي

إسبانيا تُتوّج بلقبها الثاني في كأس العالم FIFA™ بفوزٍ مثيرٍ على الأرجنتين في الوقت الإضافي.

شهد ملعب نيوجيرسي في نيويورك، المكتظ بالجماهير، عرضًا تاريخيًا مميزًا بين شوطي المباراة النهائية لكأس العالم FIFA™ برعاية Topps.

بلغ الحضور الجماهيري في البطولة رقمًا قياسيًا بلغ 6,810,966 مشجعًا. اختُتمت بطولة كأس العالم FIFA 2026™، التي غيّرت قواعد اللعبة، بفوزٍ مثيرٍ يوم الأحد، حيث توّجت إسبانيا بلقبها الثاني في كأس العالم FIFA™ بفوزها على الأرجنتين 1-0. في ملعب نيوجيرسي المكتظ بالجماهير، سطّر المنتخب الإسباني "لا روخا" اسمه في سجلات التاريخ كفائزٍ بأول بطولة كأس عالم FIFA™ تُقام بمشاركة 48 فريقًا و104 مباريات.

بعد أن تعادل الفريقان بنتيجة 0-0 بعد 90 دقيقة، سجل المهاجم فيران توريس الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 106 ليضمن اللقب لإسبانيا، التي أصبحت أول دولة تحمل كأس العالم لكرة القدم وكأس العالم للسيدات لكرة القدم في وقت واحد.

شهدت المباراة النهائية المليئة بالإثارة عرضًا مميزًا بين شوطي كأس العالم FIFA Topps، وهو احتفال تاريخي يجمع بين الرياضة والموسيقى والتأثير العالمي. أُنتج هذا العرض من قِبل منظمة Global Citizen، وأشرف عليه كريس مارتن، وشارك في تقديمه كل من مادونا، وشاكيرا، وفرقة BTS، وجاستن بيبر، بالإضافة إلى بورنا بوي، وغوستافو دوداميل، وأوركسترا نيويورك الفيلهارمونية، وجوقة PS 22، إلى جانب فرقة Coldplay.

بعد المباراة النهائية يوم الأحد، تم الإعلان عن الفائزين الرسميين بجوائز البطولة. هيمنت إسبانيا على الجوائز، حيث فاز رودري بجائزة الكرة الذهبية من أديداس، وحصل أوناي سيمون على جائزة القفاز الذهبي من أديداس، بينما نال باو كوبارسي جائزة أفضل لاعب شاب المقدمة من أرامكو. يمكنكم الاطلاع على القائمة الكاملة للفائزين بجوائز كأس العالم FIFA 2026™ هنا.

حضر ما مجموعه 6,810,966 مشجعًا النسخة الثالثة والعشرين من البطولة، التي حطمت الأرقام القياسية، وكانت الأولى التي تستضيفها ثلاث دول هي كندا والمكسيك والولايات المتحدة. وشهد هؤلاء المشجعون مجتمعين 308 أهداف مذهلة في ملاعب البطولة الستة عشر، حيث توحد العالم داخل الملعب وخارجه في احتفال كروي استمر 39 يومًا، ووضع معايير جديدة للرياضة.