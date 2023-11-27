أرسين فينغر يُشيد بالدقة والابتكار في مركز البث الدولي في دالاس

زار أرسين فينغر إلى مركز البث الدولي في دالاس، تكساس

أشاد السيد فينغر بمستوى الدقة العالي، والتركيز، والاحترافية التي عكستها جميع عمليات مركز البث الدولي

سلّط مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم الضوء على التعاون السلس بين فرق تحليل الأداء التابعة له ووحدة الابتكار في FIFA، لتحويل البيانات إلى رؤى كروية قابلة للتنفيذ

زار مدير قسم FIFA المعني بتطوير كرة القدم حول العالم، أرسين فينغر، يرافقه، من بين آخرين، نائب مدير القسم المعني بتطوير كرة القدم حول العالم ستيفن مارتنز، مركز البث الدولي في دالاس بولاية تكساس، حيث اطّلع عن كثب على الركيزة التكنولوجية والتشغيلية الداعمة لبطولة كأس العالم 2026 FIFA™، وقد كان في استقباله مدير الابتكار في FIFA يوهانس هولزمولر وفريقه.

وخلال الزيارة، تفقّد السيد فينغر الأقسام الرئيسية للمنشأة، مركّزاً بشكل خاص على تكنولوجيا كرة القدم والابتكار. وكان من أبرز محطات الزيارة تفقد غرفة عمليات الفيديو، حيث تلقى السيد فينغر شرحًا مفصلاً لآليات منظومة حَكَم الفيديو المساعد وعملياتها، وقد أعرب عن تقديره لمستوى الاحترافية والتركيز المطلوبين في مثل هذه البيئة.

ويُعدُّ مركز البث الدولي بمثابة المحور المركزي لعمليات البث العالمية والتطبيقات التكنولوجية، حيث يجمع بين أحدث الأنظمة المتطورة التي تُحدث تحولاً جذرياً في طريقة تحليل مباريات كرة القدم، وإدارتها تحكيمياً، وعيش تجربتها من قِبل الجماهير حول العالم. وتُشكّل منصة بيانات كرة القدم، المدعومة من مركز بيانات كرة القدم، جزءاً أساسياً من هذا النظام. وفي هذا المركز، تعمل بيانات الأداء وأدوات الذكاء الاصطناعي – التي تم تطويرها داخل فريق تطوير كرة القدم حول العالم بقيادة السيد فينغر بالتعاون الوثيق مع فريق الابتكار في FIFA – على تحويل البيانات الخام إلى رؤى كروية واضحة ومفيدة لمختلف الفئات، بما في ذلك المشجعون داخل الملعب وفي المنازل، بالإضافة إلى مجموعة الدراسة الفنية لدى FIFA.

وتعمل المنصة على استيراد بيانات البطولات والمباريات الرسمية برمجياً، وإتاحتها عبر واجهة واحدة موحدة، إذ تُتيح للمستخدمين، من خلال الجمع بين معلومات البطولة، وبيانات المباريات المباشرة، والفيديو المتزامن، تحليل الأحداث في الوقت الفعلي، وتوليد رؤى مخصصة حول الأداء. وتعتمد هذه الرؤى على خبرة كروية يقودها فريق السيد فينغر، الذي يؤدي دوراً أساسياً في تفسير البيانات وتشكيل آلية تطبيقها في شتى مجالات اللعبة.

في هذا الإطار، قال السيد فينغر "إن جودة الملاحظة، والاستنتاجات، والبيانات التي نُنتجها الآن، وسرعة إجابتنا على جميع الأسئلة هي مثيرة للإعجاب بحقّ، لا سيما تلك التي نوجّهها للمدربين عقب المباريات. تزيد تكنولوجيا المعلومات من سرعة عملنا، ومن خلالها يُمكننا مشاركة المزيد من البيانات وتحسين طريقة تعليم الناس."

وفي سياق حديثه عن الجهود الأوسع نطاقاً التي تبذلها الفرق العاملة داخل مركز البث الدولي، أشاد السيد فينغر بإسهاماتها في إنجاح البطولة حتى الآن وقال "هذا عمل جماعي رائع وجميع المنخرطين في مركز البثّ الدولي يقومون بعمل جيّد، وأنا معجب بدقة هذا العمل وبالتطور الذي يتّسم به. إنّ مستوى التركيز المطلوب هو أمر لافت للنظر، كما أنّك تشعر برغبة صادقة في تزويد الناس بالمعلومات. أنا أزور مركز البث الدولي في كل مرّة، وأرى أنّنا ننتقل من مسابقة إلى أخرى بطريقة مُبهرة للغاية."

وفي 1 من يونيو/حزيران 2026، افتتح رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، رسمياً مركز البث الدولي في دالاس، الذي يمتدّ على مساحة تبلغ 45,000 متر مربع، ويُمثّل المقر العملياتي لخدمات البث المضيفة التابعة لـFIFA، وشركاء FIFA الإعلاميين، وإدارة إنتاج محتوى الفيديو، وإدارة تكنولوجيا كرة القدم والابتكار، فضلاً عن احتوائه على غرفة نظام تقنية حكم الفيديو المساعد.