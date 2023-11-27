FIFA يكشف النقاب عن مجموعة الدراسات الفنية لكأس العالم FIFA 2026™

كشف FIFA اليوم عن مجموعة الدراسات الفنية (TSG) لكأس العالم FIFA 2026™، التي ستوفر تحليلاً متطوراً لجميع مباريات البطولة، بما يسهم في زيادة فهم اللعبة وتطويره في جميع أنحاء العالم. بتوجيه من رئيس قسم تطوير كرة القدم العالمية في FIFA، أرسين فينغر، تتكون مجموعة الدراسات الفنية من أوتو أدو (غانا)، وتوبين هيث (الولايات المتحدة الأمريكية)، ويورغن كلينسمان (ألمانيا)، وچين لودلو (ويلز)، ومايكل أونيل (أيرلندا الشمالية)، وجيلبرتو سيلفا (البرازيل)، وجون دال توماسون (الدنمارك)، وباولو وانشوب (كوستاريكا)، وآرون وينتر (هولندا)، وبابلو زاباليتا (الأرجنتين). كما سيقود اللجنة كبير خبراء كرة القدم في FIFA باسكال زوبربوهلر ورئيس قسم رؤى أداء كرة القدم (FPI) توم غاردنر، وسيدعمها فريق من محللي كرة القدم ومهندسي البيانات وعلماء البيانات ومحللي الأداء الموجودين ميدانياً في ميامي ودالاس، وعن بُعد في مانشستر (المملكة المتحدة). وخلال البطولة، سيضع FIFA أحدث المقاييس وبيانات الأداء في تاريخ كأس العالم FIFA™ تحت تصرف الجمهور العالمي عبر التلفاز والإنترنت، وكذلك رهن إشارة المنتخبات المشاركة ولاعبيها. كما ستقدِّم خدمة "الذكاء الكروي المعزَّز"، التي طورها فريق FIFA المعني بأبحاث الأداء في كرة القدم وأرسين فينغر، رؤى جديدة ومثيرة لإثراء تغطية وتحليل كل مباراة في البطولة من خلال مجموعة فريدة من المرئيات أثناء المباراة وبعدها، تُقدَّم بتقنية الواقع المعزَّز والرسومات التقليدية. وقال فينغر في هذا الصدد: "تساعد مجموعة الدراسات الفنية في تحديد الاتجاهات السائدة في اللعبة، وإعداد الأجيال القادمة لتطوير كرة القدم، كما تساهم في جعل الرياضة أكثر إثارة من خلال تسليط الضوء على الصفات التي سيحتاجها اللاعبون مستقبلًا".

وأضاف: "بفضل المستوى غير المسبوق من البيانات عالية الجودة، ستتمكن مجموعة الدراسات الفنية من وصف وتحليل وتفسير ما يحدث على أرضية الملعب بطريقة تُلهم الخبراء الفنيين وجماهير كرة القدم على حد سواء؛ فنحن لا نكتفي بجمع البيانات أكثر من أي وقت مضى، بل نحاول أيضاً تحقيق التوازن الصحيح بين الخبرة الفنية والبيانات. وفي الوقت نفسه، نرغب في مشاركة ملاحظاتنا الفنية في الوقت الفعلي أثناء البطولة". هذا وستقوم مجموعة الدراسات الفنية بتحليل جميع المباريات الـ104 المندرجة ضمن نسخة هذا العام من بطولة كأس العالم FIFA™، وذلك من موقع تكتيكي فريد في الملعب أو من جناح الأداء المخصص لها في ميامي. وفي كلتا الحالتين، سيتاح لأعضائها الاطلاع على ست زوايا تصوير مختلفة وآلاف نقاط البيانات مباشرةً خلال كل مباراة. كما سيتولى أعضاء مجموعة الدراسات الفنية اختيار اللاعبين المتوجين بمختلف جوائز البطولة.

يُذكر أن المقر الرئيسي لمجموعة الدراسات الفنية يقع في مركز FIFA للتدريب، وهو عبارة عن منصة مبتكرة متاحة للاعبين والمدربين في جميع أنحاء العالم. ولأول مرة في تاريخ كأس العالم FIFA، سيتمكن المشجعون أيضاً من الحصول على رؤى في الوقت الفعلي من مجموعة الدراسات الفنية عبر حسابات مركز FIFA للتدريب على وسائل التواصل الاجتماعي وقناته الرسمية على يوتيوب.

حول أعضاء مجموعة الدراسات الفنية أوتو أدو: خاض 15 مباراة دولية مع غانا كلاعب، وتولى قيادة المنتخب الوطني الغاني مرتين، من فبراير/شباط إلى ديسمبر/كانون الأول 2022 ومن مارس/آذار 2024 إلى مارس/آذار 2026.

توبين هيث: فازت بكأس العالم للسيدات FIFA™ في عامي 2015 و2019، وحصلت على الميدالية الذهبية الأولمبية في بكين 2008 ولندن 2012 كلاعبة مع الولايات المتحدة الأمريكية.

يورغن كلينسمان: تذوق طعم المجد في كأس العالم FIFA كلاعب مع ألمانيا الغربية عام 1990 ودرب المنتخب الألماني الذي احتل المركز الثالث على أرضه عام 2006.

جين لودلو: خاضت 61 مباراة دولية مع المنتخب الويلزي للسيدات كلاعبة، وأشرفت عليه لاحقاً من 2014 إلى 2021 بعد انتقالها إلى عالم التدريب.

مايكل أونيل: خاض 31 مباراة دولية مع منتخب أيرلندا الشمالية. ويشغل حالياً فترته الثانية كمدرب للمنتخب الوطني لبلاده، بعد أن تولى زمام القيادة مرة أخرى عام 2022 بعد أن شغل المنصب سابقاً من عام 2011 إلى عام 2020.

جيلبرتو سيلفا: إضافة إلى فوزه بكأس العالم FIFA مع البرازيل عام 2002، حقق العديد من الإنجازات الأخرى خلال مسيرته الدولية المميزة التي امتدت بين عامي 2001 و2010، علماً أنه خاض 244 مباراة مع أرسنال.

جون دال توماسون: شارك في 112 مباراة مع منتخب الدنمارك وفاز بدوري أبطال أوروبا 2002-2003 مع نادي إيه سي ميلان كلاعب. وبعد ذلك، تولى تدريب فريق بلاكبيرن روفرز والمنتخب السويدي، من جملة فِرق أخرى.

باولو وانشوب: خاض 73 مباراة دولية مع منتخب كوستاريكا، الذي تولى لاحقاً تدريبه بين عامي 2014 و2015، وهو الذي شغل العديد من المناصب التدريبية الأخرى.

آرون وينتر: كان جزءاً من تشكيلة هولندا الفائزة ببطولة أمم أوروبا 1988، ودرب كلاً من تورنتو إف سي وسورينام.

بابلو زاباليتا: فاز بالميدالية الذهبية الأولمبية مع الأرجنتين في بكين 2008، وخاض أكثر من 330 مباراة مع مانشستر سيتي، وهو يشغل حاليًا منصب مساعد مدرب منتخب ألبانيا