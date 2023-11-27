آخر أربع مباريات من كأس العالم FIFA 2026™ ستُلعب بِكُرة TRIONDA FINAL الرسمية

تم ابتكار كرة TRIONDA FINAL خصيصاً لمباريات نصف النهائي والنهائي البرونزي والنهائي وتحمل تصميماً جديداً فاخراً بألوان الأبيض والأسود والذهبي

تصميم كُرة TRIONDA FINAL مستلهم من الرحلة الكروية لنيل الجائزة الأغلى في عالم كرة القدم

يحتفي تصميم الكرة بالمدن الـ 16 التي استضافت نسخة كأس العالم FIFA 2026™ الحافلة بالأرقام القياسية

قبل أقل من أسبوعين على المباراة النهائية في كأس العالم FIFA™ التي ستجري في نيويورك نيوجرسي، كشفت شركة adidas عن TRIONDA FINAL الكرة الرسمية لمباريات نصف النهائي والنهائي البرونزي والمباراة النهائية في هذه النسخة من البطولة التي تُحطّم الأرقام القياسية.

والكرة الجديدة مستوحاة شكلاً ومضموناً من كرة المباراة الرسمية TRIONDA التي تم الكشف عنها في أكتوبر/تشرين الأول 2025 مع الحفاظ على أعلى مستويات الأداء. وللمرة الأولى في تاريخ بطولة كأس العالم FIFA™، لا يقتصر الاختلاف في كرة المباريات النهائية على مجرّد اللون، بل تحمل TRIONDA FINAL تصميماً خاصاً يعكس أهمية هذه المواجهات الختامية.

وتصميم كُرة TRIONDA FINAL مستلهم من الرحلة الكروية لنيل الجائزة الأغلى في عالم المستديرة الساحرة، حيث ستحمل الكرة نثرات من الذهب في استحضار للكأس الذهبية لبطولة كأس العالم FIFA™ على خلفية سوداء لإبراز تصميم الكرة، وخلق هوية بصرية حاضرة بقوة للأدوار الختامية من المنافسات.

كما تتفرّد كُرة TRIONDA FINAL بتكريمها لكافة المدن المستضيفة الـ 16 التي استقبلت العالم في أكبر نسخة على الإطلاق من بطولة كأس العالم FIFA™. وبما أن كلاً من دالاس وأتلانتا وميامي ونيويورك نيوجرسي ستستضيف مواجهات نصف النهائي والنهائي البرونزي والنهائي، فإنها تَظهر بشكل أبرز على التصميم. وتقديراً لمساهماتها الكبيرة في إنجاح البطولة منذ انطلاقها وحتى صافرة النهاية، تضمّ الأشكال المثلثية في الكرة أسماء المدن الأخرى: بوسطن وغوادالاخارا وهيوستن وكانساس سيتي ولوس أنجلوس ومكسيكو سيتي ومونتيري وفيلادلفيا ومنطقة خليج سان فرانسيسكو وسياتل وتورونتو وفانكوفر.

وبمناسبة هذا الإعلان، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: "وصلت كرة TRIONDA FINAL للمباريات الأربع الأخيرة من كأس العالم FIFA. وكُرة TRIONDA الأيقونية جلبت معها الكثير من البهجة في كل مرة هزّت الشباك خلال كأس العالم FIFA، وهي تُجسِّد بشكل مثالي روح الوحدة والشغف بالبطولة في الدول المستضيفة كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية".

وأردف: "ستكون TRIONDA FINAL بين أقدام أفضل لاعبي الكوكب في المباريات الأربع الأخيرة من البطولة. ومن خلال كل لمسة ومراوغة وحركة فنية وتمريرة وعرضية وتصدٍ وتسديدة وهدف، فإن المدن الست عشرة التي ساعدت FIFA بتنظيم النسخة الثالثة والعشرين من البطولة التي حطمت الأرقام القياسية، ستُرسّخ حضورها في تاريخ كأس العالم".